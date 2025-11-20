España

Isabel Rábago felicita a Antonia Dell’Atte por el despido de Alessandro Lequio e incluye “un abrazo inmenso” para Mar Flores

La periodista ha rescatado un mensaje que le envió Dell’Atte cuando la echaron a ella de Telecinco

Guardar
Isabel Rábago y Alessandro Lecquio
Isabel Rábago y Alessandro Lecquio en un montaje de Infobae (Mediaset)

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset ha revolucionado la televisión desde dentro. Después de reunirse con el equipo de abogados de Antonia Dell’Atte, Telecinco ha cambiado su decisión con respecto a la presencia del conde en la cadena, pese a que llevaba desde 2005 trabajando con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Isabel Rábago, que también perdió su trabajo en Telecinco a finales de 2024, ha reaccionado con satisfacción a la noticia.

La periodista ha asegurado en su cuenta de Instagram que Dell’Atte le escribió cuando la echaron. “El 3 de enero del 2025, en mi peor momento, cuando la herida sangraba a borbotones, cuando me enfrentaba a artículos infames que entrecomillaron muchas mentiras, auspiciadas por nombres propios que ahora ya sé, cuando no entendía nada, cuando buscaba las explicaciones que jamás me dieron y que nunca han llegado; ella me escribió“, ha apuntado.

Rábago ha aplaudido la “lección” que ha dado la modelo: “Lo que dijo recientemente lo llevaba repitiendo años. Y nadie la creyó. Y quien la creyó, calló. Ella es una mujer con todas las letras. Quedan muchos cómplices aún. Todo llegará. No es venganza. Es justicia”.

Entrevista a Pepe Navarro y Mar Flores, concursantes de 'El Desafío'.

“Te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente. ¡Guerrera! Y yo a las mujeres fuertes, guerreras, valientes las admiro”, se ha deshecho en elogios hacia la italiana. “Sin conocerme de nada, contactó para hacerme sentir que estaba conmigo. Ella, desde la distancia me daba el aliento que alguno de los que pensé que eran valientes no hicieron, siguen sin hacerlo”, ha escrito a sus seguidores.

El mensaje de Antonia Dell’Atte

De hecho, Rábago también ha hecho público ese mensaje que le mandó la exmodelo, que asegura que Lequio la maltrató durante su relación: “Todos los que han encubierto a mi ex, cobardes y son muertos que andan en vida con las mentiras y vendiendo el alma al diablo”.

La comunicadora y abogada ha reconocido que rompió a “llorar” al leer el mensaje: “Me llegó. Llevaba semanas sin querer tener contacto con nadie, en casa el único lugar donde me sentía segura, llorando muchísimo y no me avergüenza reconocerlo”.

Isabel Rábago rescata el mensaje
Isabel Rábago rescata el mensaje que le envió Antonia Dell'Atte (Instagram)

Rábago ha admitido que su despido le marcó tanto que tardó “en contestarle porque estaba hundida y no sabía qué escribir”: “Tardé tiempo en responder a muchos, sin aclarar nada, sin poder verbalizar nada. Sigo sin hacerlo”.

El testimonio de Mar Flores sobre Lequio

Por último, la periodista ha finalizado su comunicado en la red social mandando un “abrazo inmenso” a Mar Flores. La madre de Carlo Costanzia también realizó varias acusaciones sobre el tertuliano de Telecinco en sus recientes memorias, ya que fueron amantes. “No sé si en su casa me ha podido grabar mientras hacíamos el amor, pero sé que hay otro famosos a los que sí tiene grabados con chicas exuberantes”, escribió en Mar en calma.

Sin embargo, Lequio aprovechó su presencia en los platós como colaborador para tratar de desmentir el testimonio de Flores. “Mar Flores no miente, simplemente recuerda las cosas como le habría gustado que pasaran. Si todo eso que cuenta pasó de veras, debo de haber vivido en una realidad paralela”, dijo el conde en Vamos a ver cuando salió el libro.

Temas Relacionados

Alessandro LequioAntonia Dell'AtteIsabel RábagoMar FloresTelecincoMediaset EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

El dúplex donde vivió Mayra Gómez Kemp en Madrid, a la venta por 1,25 millones de euros: los detalles de esta propiedad a reformar

El emblemático hogar de la presentadora, gestionado ahora por sus herederas, ha sido puesto en el mercado tras meses de preparativos

El dúplex donde vivió Mayra

La vida de Clemente Lequio en Miami: el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte trabaja como camarero, alejado de los focos

Dell’atte aseguró en ‘No somos nadie’ que cuenta con el apoyo de su hijo tras el despido de Lequio de Telecinco

La vida de Clemente Lequio

Las seis señales que demuestran que tu perro te ama

Si tu mascota sigue alguno de estos comportamientos, es una buena señal

Las seis señales que demuestran

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo| Feijóo asegura que García Ortiz “fue un peón en la estrategia política del Ejecutivo” y pide la dimisión de Sánchez

El Tribunal Supremo ha impuesto a García Ortiz una multa y dos años de inhabilitación por filtrar el correo donde el novio de Ayuso reconocía fraude fiscal

Las reacciones a la condena

Iryo irá a una huelga de siete días que incluye el puente de diciembre tras fracasar las negociaciones del primer convenio colectivo de la empresa

Los convocantes apuntan a que la medida será secundada por 360 tripulantes y 13 trabajadores de oficina y el impacto dependerá de los servicios mínimos que determine el Gobierno

Iryo irá a una huelga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las reacciones a la condena

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo| Feijóo asegura que García Ortiz “fue un peón en la estrategia política del Ejecutivo” y pide la dimisión de Sánchez

Ayuso, “muy satisfecha” tras la condena al fiscal general, aprovecha para atacar al Gobierno: “En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo”

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

ECONOMÍA

Endulzar la Navidad saldrá caro:

Endulzar la Navidad saldrá caro: Hipercor es el supermercado que más ha subido los dulces navideños, un 20%, frente al 9% de Mercadona

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”