Isabel Rábago felicita a Antonia Dell’Atte por el despido de Alessandro Lequio e incluye “un abrazo inmenso” para Mar Flores

Isabel Rábago y Alessandro Lecquio en un montaje de Infobae (Mediaset)

El despido de Alessandro Lequio de Mediaset ha revolucionado la televisión desde dentro. Después de reunirse con el equipo de abogados de Antonia Dell’Atte, Telecinco ha cambiado su decisión con respecto a la presencia del conde en la cadena, pese a que llevaba desde 2005 trabajando con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Isabel Rábago, que también perdió su trabajo en Telecinco a finales de 2024, ha reaccionado con satisfacción a la noticia.

La periodista ha asegurado en su cuenta de Instagram que Dell’Atte le escribió cuando la echaron. “El 3 de enero del 2025, en mi peor momento, cuando la herida sangraba a borbotones, cuando me enfrentaba a artículos infames que entrecomillaron muchas mentiras, auspiciadas por nombres propios que ahora ya sé, cuando no entendía nada, cuando buscaba las explicaciones que jamás me dieron y que nunca han llegado; ella me escribió“, ha apuntado.

Rábago ha aplaudido la “lección” que ha dado la modelo: “Lo que dijo recientemente lo llevaba repitiendo años. Y nadie la creyó. Y quien la creyó, calló. Ella es una mujer con todas las letras. Quedan muchos cómplices aún. Todo llegará. No es venganza. Es justicia”.

Entrevista a Pepe Navarro y Mar Flores, concursantes de 'El Desafío'.

“Te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente. ¡Guerrera! Y yo a las mujeres fuertes, guerreras, valientes las admiro”, se ha deshecho en elogios hacia la italiana. “Sin conocerme de nada, contactó para hacerme sentir que estaba conmigo. Ella, desde la distancia me daba el aliento que alguno de los que pensé que eran valientes no hicieron, siguen sin hacerlo”, ha escrito a sus seguidores.

El mensaje de Antonia Dell’Atte

De hecho, Rábago también ha hecho público ese mensaje que le mandó la exmodelo, que asegura que Lequio la maltrató durante su relación: “Todos los que han encubierto a mi ex, cobardes y son muertos que andan en vida con las mentiras y vendiendo el alma al diablo”.

La comunicadora y abogada ha reconocido que rompió a “llorar” al leer el mensaje: “Me llegó. Llevaba semanas sin querer tener contacto con nadie, en casa el único lugar donde me sentía segura, llorando muchísimo y no me avergüenza reconocerlo”.

Isabel Rábago rescata el mensaje que le envió Antonia Dell'Atte (Instagram)

Rábago ha admitido que su despido le marcó tanto que tardó “en contestarle porque estaba hundida y no sabía qué escribir”: “Tardé tiempo en responder a muchos, sin aclarar nada, sin poder verbalizar nada. Sigo sin hacerlo”.

El testimonio de Mar Flores sobre Lequio

Por último, la periodista ha finalizado su comunicado en la red social mandando un “abrazo inmenso” a Mar Flores. La madre de Carlo Costanzia también realizó varias acusaciones sobre el tertuliano de Telecinco en sus recientes memorias, ya que fueron amantes. “No sé si en su casa me ha podido grabar mientras hacíamos el amor, pero sé que hay otro famosos a los que sí tiene grabados con chicas exuberantes”, escribió en Mar en calma.

Sin embargo, Lequio aprovechó su presencia en los platós como colaborador para tratar de desmentir el testimonio de Flores. “Mar Flores no miente, simplemente recuerda las cosas como le habría gustado que pasaran. Si todo eso que cuenta pasó de veras, debo de haber vivido en una realidad paralela”, dijo el conde en Vamos a ver cuando salió el libro.