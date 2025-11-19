España

Un soltero que está en el mismo "club exclusivo" que George Clooney intenta conquistar a su cita en 'First Dates', pero a ella le "da pereza"

Raquel, profesora y viajera incansable, compartió mesa en First Dates con José Leonardo, un médico venezolano con pasado singular, pero pese a las risas y complicidades no hubo chispa entre ambos

Un soltero que está en el mismo “club exclusivo” que George Clooney intenta conquistar a Raquel, pero a ella le “da pereza” (Montaje Infobae)

Encontrar a alguien especial no resulta sencillo, ni siquiera en el plató de First Dates. Este martes, Raquel, artesana y profesora de Segovia, irrumpió en el restaurante acompañada de su inseparable muñeca Gladys, un talismán que simboliza fuerza y autonomía.

“Estoy en un punto de mi vida que me gusta probar y averiguar”

“A mí siempre me ha rodeado cierta fama de dar miedo por mi manera de ser,” contó Raquel al inicio de la velada. El compromiso nunca ha sido su zona de confort. “A los cuatro años, me escapo. No me gusta el compromiso. Me gustan las relaciones abiertas. Estoy en un punto de mi vida que me gusta probar y averiguar,” relató, dejando claro que explora un terreno sentimental libre de ataduras. Llegó a la cita preparada, hasta el punto de llevar un regalo artesanal hecho por ella: un bolso de cremallera con truco que dejó para su acompañante en la barra.

El elegido para compartir mesa fue José Leonardo, médico venezolano de 66 años. Sorpresa inicial: Raquel se mostró cauta nada más verlo entrar. “Cuando le he visto con la perilla y esos pelos, he dicho ‘madre mía el que me ha tocado’”, ha comentado.

José Leonardo, por su parte, se mostró distendido. “Lo que más me gustó es que me recibió con una gran sonrisa”, celebró tras el primer encuentro. Su outfit no pasó desapercibido: un polo naranja y peto vaquero, a lo que él restó importancia con humor. “He venido con la artillería pesada para conquistarte, con mi traje de gala”, bromeó, antes de comentar que llevaba siete años en España y que seguía esperando un visado para volver a ver a su madre.

No obstante, el dato que más sorprendió a Raquel fue otro: José Leonardo pertenece al mismo “club exclusivo” que George Clooney en tanto que es padre de un niño pequeño a sus 66 años. “Tengo un hijo de tres años”, reveló él con naturalidad. Raquel no lo vio claro. “Me da mucha pereza estar con una persona que tiene hijos y una vida que no va con la mía. No le gusta viajar, no tiene inquietudes... Yo no quiero gente perezosa, quiero gente con entusiasmo”, expresó en la mesa.

Durante la conversación, la segoviana detalló que su pasión es viajar en furgoneta y que vive con su madre. Para el venezolano, ese dato sumó puntos. “Quiero cumplir el rol de papá y para ello necesito el apoyo de una pareja que le gusten los niños. Y creo que ella cumple porque tiene buen corazón. Está cuidando de su madre y eso me lo dice todo”.

No faltó el intercambio de historias personales. José Leonardo mencionó su etapa en la calle tras su llegada a España, una experiencia que lo llevó a formar el grupo ‘Sin techos por el mundo mejorando el mundo’, con proyectos solidarios como la recogida de plástico para ayudar a niños con enfermedades. Raquel valoró este perfil solidario. “Me gusta porque está pendiente de la gente y de cuidar a los demás.”

El momento reservado dio pie a complicidades y risas. De vuelta, llegó la decisión final: José Leonardo optó por seguir conociendo a Raquel, pero ella no sintió la chispa suficiente y declinó la segunda cita.

