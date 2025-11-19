España

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

El tribunal sostiene que la existencia de una nueva convivencia marital es causa suficiente para la extinción automática del derecho a percibir pensión compensatoria del exmarido

Guardar
Pareja formalizando su divorcio en
Pareja formalizando su divorcio en un documento (Freepik)

La Audiencia Provincial de Murcia ha extinguido la pensión compensatoria reconocida a una mujer divorciada, Flor (nombre ficticio), tras conocerse a través de un detective privado su convivencia estable, pública y continuada con una nueva pareja. La resolución, dictada tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el exmarido, Juan Carlos (nombre ficticio), ha dejado sin efecto la obligación de abonar los 2.000 euros mensuales que habían sido fijados en el convenio regulador de separación y, posteriormente, en el de divorcio.

El origen de esta batalla judicial se remonta al verano de 2017. Aquel 25 de julio, Juan Carlos y Flor pactaron en su convenio de separación judicial que ella percibiría durante diez años una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales. La medida se aprobó pocos meses después, el 6 de febrero de 2018, mediante sentencia. Flor, que había dedicado la mayor parte de su matrimonio al cuidado de los hijos y el hogar, carecía entonces de empleo y de otros ingresos. El convenio explicitaba que su situación tras la ruptura implicaba un desequilibrio económico que justificaba la pensión.

Y años más tarde, Juan Carlos, convencido de que Flor mantenía una relación estable con otro hombre, recurrió a un detective privado para documentar la convivencia. El informe presentado al juzgado recogía que Flor vivía en una vivienda de Cabo de Palos propiedad de Federico, y que el domicilio en Altorreal que le correspondía tras el divorcio había sido alquilado. El propio tribunal reconoce la dificultad de acreditar “hechos que se desarrollan en la intimidad del hogar”, pero avaló el peso de los indicios y presunciones.

El proceso arrancó en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Molina de Segura, que a comienzos de año rechazó la demanda de modificación de medidas, negando la extinción automática de la pensión por el simple hecho de existir una relación sentimental. El juzgado entendió que Juan Carlos no había probado que la convivencia con Federico hubiese supuesto para Flor una mejoría en su situación económica; y que, por tanto, continuaba la obligación de abono.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

La ley no exige que una nueva pareja se traduzca en un beneficio económico

La decisión fue recurrida por Juan Carlos, quien defendió que la interpretación correcta del artículo 101 del Código Civil no exige, para extinguir la pensión, que la nueva convivencia amorosa genere un beneficio económico a la beneficiaria, sino únicamente que sea estable, pública y análoga a la matrimonial.

Finalmente, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial revocó el fallo de instancia. El tribunal declaró extinguida la pensión compensatoria desde la fecha de la resolución y condenó a Flor al pago de las costas de la primera instancia, acordando también la devolución del depósito constituido por Juan Carlos para recurrir. 

Las partes pueden aún plantear recurso de casación por interés casacional o infracción procesal o sustantiva, en el plazo de veinte días desde la notificación, previo pago de 50 euros y, cuando corresponda, la tasa prevista en la ley. 

Temas Relacionados

divorciostribunalesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las personas con mayor tendencia a padecer diabetes tipo 1, según el doctor Jacobo Pérez

Más de 5 millones de personas padecen diabetes en España

Estas son las personas con

Estos son los hábitos que los ancianos se niegan a abandonar y les hacen más felices que a los jóvenes: “Vivir a un ritmo humano en lugar de a uno algorítmico”

Las formas de vida aceleradas deterioran el bienestar emocional de los más jóvenes, mientras que los ancianos mantienen un día a día más estable, alejados de la hiperconexión

Estos son los hábitos que

Este es el almuerzo de emergencia que recomienda una nutricionista cuando no tienes tiempo de preparar algo para el trabajo

La mayoría de trabajadores tienen que lidiar con el estrés de cada día y no encuentran el momento de preparar una buena comida que incluya todos los nutrientes necesarios

Este es el almuerzo de

Silvia Severino, psicóloga: “No es que seas una persona vaga, es que tu cerebro funciona de una manera diferente”

La experta señala que hay veces en las que la procrastinación no está causada por pereza, sino por cuestiones como la ansiedad, el perfeccionismo o el agotamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No es

La Aemet alerta de que las nevadas afectarán “a ciudades y vías de comunicación importantes”: estas son las regiones más afectadas

Una masa de aire ártico dejará temperaturas bajo cero y bajará la cota de nieve hasta los 400 metros en puntos del norte de España

La Aemet alerta de que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acuerdos y reuniones de Zelenski

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

Unos grandes almacenes de París se quedan sin poder instalar decorados navideños en la vía pública y la culpa la tiene Shein: “No vamos a hacer ningún favor”

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”