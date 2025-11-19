Tita Cervera defiende al rey Juan Carlos I tras sus polémicas memorias: “Ha sido un gran rey para España, ya está bien de tonterías”

Carmen Tita Cervera en una imagen de archivo (Europa Press)

Desde hace unas semanas, el rey Juan Carlos I se encuentra en el centro de los focos tras publicar sus polémicas memorias, Reconciliación, donde hace un compendio de los capítulos más importantes de su vida. Son muchos los rostros conocidos que han expresado su sentir al respecto del Emérito. Sin embargo, hoy, la gran protagonista es Carmen Tita Cervera, quien ha salido en su defensa en la gala anual de la revista Mujer Hoy, perteneciente al grupo Vocento.

El evento se organizó con el fin de llevar a cabo la entrega de galardones en el Real Teatro de Retiro de Madrid y a él acudieron destacadas personalidades del ámbito cultural, social y mediático, entre ellos, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo García. Sin embargo, la gran protagonista ha sido la baronesa Thyssen, quien ha sido reconocida con el premio Compromiso. Fiel a su estilo, Tita Cervera acudió con un vestido lencero negro, adornado con un broche floral y una coleta sujeta con un accesorio en forma de clavel y completó su estilismo con unos pendientes de esmeraldas y brillantes.

Carmen Tita Cervera en una imagen de archivo (Europa Press)

Durante su participación, Cervera compartió reflexiones personales y habló sobre algunos aspectos íntimos de su vida. Al referirse a sus sentimientos, confesó que siente nostalgia por la época de estar enamorada, aunque señaló que “a mi edad esas cosas ya no pasan”. Además, la galardonada explicó que en fechas familiares como la Navidad siente aún más la ausencia de una pareja, deseando que, al menos, “sean en paz”. La baronesa expresó que se encuentra “en calma y tranquila” y se mostró orgullosa de los logros de sus hijas, Carmen y Sabina, destacando el desempeño académico de una y la faceta artística de la otra.

“Me gustaría que Juan Carlos I regresara a España”

En la conversación que tuvo lugar durante la gala, la baronesa Thyssen también manifestó su interés en la publicación de las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación. “Tengo muchísimo interés y me parece que ha hecho muy bien escribiéndolas. Me gustaría que regresara a España porque ha sido un gran Rey para España y no hay que olvidarlo. Ya vale de tonterías y sería mucho mejor poner en valor todo lo que hizo por nosotros”, expresó, subrayando su opinión de que el exmonarca no debería residir lejos de Zarzuela.

Tita Cervera en el debate de Grandes Coleccionistas celebrado en el Círculo Ecuestre el 16 de diciembre de 2022, en Barcelona.

La conversación tomó otro tono cuando Carmen habló de sus proyectos futuros y anunció la digitalización de su archivo fotográfico personal, que abarca desde sus años de juventud hasta imágenes de sus maridos, Lex Barker y Heini Thyssen. Además, reveló que esta iniciativa está ligada a la elaboración de un documental en el que hablará también de los matrimonios anteriores de sus esposos. Aunque no precisó la plataforma en la que se emitirá, sí expuso su entusiasmo por preservar este archivo, tarea a la que dedica muchas noches junto a una amiga. Parte de su vestuario también pasará a formar parte de un museo en Barcelona, al igual que en el pasado cedió un vestido de Balmain, conocido como “la espiga del trigo”, al Museo del Traje.

La gala, conducida por el equipo de Mujer Hoy y Vocento, también reconoció a otras destacadas mujeres: Iris Tío y Denis González recibieron el premio Mujer Hoy de Valores, la escritora Siri Hustvedt fue distinguida en la categoría Inspiración, la actriz Maribel Verdú fue reconocida por su Trayectoria, y Sada Hannover recibió el reconocimiento Icono de Estilo. Carmen Cervera dedicó el galardón a todos sus hijos y evocó la memoria de su madre, “a la que sigo teniendo muy presente a diario”.