La Aemet alerta de que las nevadas afectarán “a ciudades y vías de comunicación importantes”: estas son las regiones más afectadas

Una masa de aire ártico dejará temperaturas bajo cero y bajará la cota de nieve hasta los 400 metros en puntos del norte de España

Un hombre camina mientras nieva,
Un hombre camina mientras nieva, a 23 de febrero de 2023, en Valladolid. (Claudia Alba / Europa Press)

España entra de lleno en el frío invernal con una caída en picado de los termómetros, que se van a situar entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para esta época del año; y con nevadas que "afectará a ciudades y vías de comunicación importantes", según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La bajada del mercurio empezó el pasado martes, pero será este miércoles cuando empiece a notarse de forma más palpable el cambio de tiempo. De hecho, durante los próximos días se espera que las máximas se sitúen por debajo de los 10 grados en buena parte del país, excepción del suroeste y los litorales, donde serán ligeramente superiores.

Durante esta jornada, se establecerá en el Cantábrico un flujo húmedo de componente norte con gran recorrido marítimo, que dará lugar a precipitaciones moderadas y persistentes, especialmente durante la segunda mitad del día. El agua caerá en forma de nieve a partir de entre los 900 y 1200 metros. Ante este escenario, la Aemet ha activado las alertas en nivel amarillo (“riesgo bajo”) en el Pirineo oscense (Huesca) por una acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1200 metros en Jacetania y Alto Gállego; en la Cordillera y Picos de Europa (Asturias) por acumulados de 10 centímetros en 24 horas a partir de 1000 metros; la Cordillera Cantábrica (León) por una acumulación de 15 centímetros en 24 horas, también a partir de los 1000 metros; y en el Valle de Arán (Lleida), donde se espera una acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de 1.200 metros. Todos ellos a partir de las seis de la tarde.

20 centímetros de nieve y alerta naranja

El momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes por la progresiva entrada de la masa ártica. Así, el jueves la cota de nieve descenderá hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, “con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía, como puntos de interior de País Vasco, Navarra y el norte de la meseta Norte”, según detalla la Aemet en un comunicado especial ante el temporal. Advierten también de que serán especialmente copiosas en la cordillera Cantábrica, donde se podrán acumular localmente más de 20 centímetros en 24 horas. De hecho, la Aemet ya ha activado las alertas para esta jornada por acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros a partir de 800 metros de altura.

Mapa de alertas meteorológicas por
Mapa de alertas meteorológicas por nevadas y mala mar, para el jueves, 20 de noviembre de 2025. (Aemet)

En el paso del jueves al viernes, la cota de nieve se situará alrededor de los 300-400 metros en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales. “El impacto podrá ser significativo en esta zona, siendo probable que las acumulaciones superen los 3 - 5 centímetros, afectando a vías de comunicación importantes”, alerta el organismo público. Además, durante el viernes se podrían dar de nuevo un acumulado de hasta 20 centímetros en puntos de montaña del tercio norte peninsular. De forma menos significativa, las nevadas también afectarán a los sistemas Ibérico y Central durante el episodio, sin descartarlas en el prepirineo catalán.

Nuevo cambio de tiempo

De cara al fin de semana, el escenario más probable es el de un nuevo cambio de tiempo. La Aemet espera que la tarde del sábado penetre una masa de aire atlántica más cálida que iniciaría un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. Esta subida del mercurio se mantendría en jornadas posteriores, quedando así las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.

