España

Este es el almuerzo de emergencia que recomienda una nutricionista cuando no tienes tiempo de preparar algo para el trabajo

La mayoría de trabajadores tienen que lidiar con el estrés de cada día y no encuentran el momento de preparar una buena comida que incluya todos los nutrientes necesarios

Guardar
(Grosby)
(Grosby)

La falta de tiempo disponible para comer de forma adecuada se ha convertido en un problema diario para una gran parte de la población trabajadora. Según los datos expuestos, más de la mitad de los trabajadores no tienen tiempo para comer de forma saludable y uno de cada cuatro improvisa cada día lo que come. Esta realidad provoca que, con frecuencia, la dieta resulte “francamente desequilibrada”, una situación que preocupa a los profesionales de la salud, ya que se convierte en una práctica continuada con posibles consecuencias a medio y largo plazo.

Conscientes de esta problemática, especialistas en nutrición insisten en la necesidad de encontrar alternativas viables que permitan mantener una alimentación mínimamente equilibrada incluso en jornadas laborales intensas. En este contexto, la doctora Magda Carlas aborda esta cuestión en un nuevo capítulo del podcast Respuestas que alimentan, en el que analiza distintas opciones disponibles para quienes deben improvisar su comida durante la jornada, evaluando los pros y los contras de cada una de ellas.

Un bocadillo puede ser una buena opción

Bocadillo (Instagram / @barladinaora)
Bocadillo (Instagram / @barladinaora)

Una de las alternativas que la doctora expone es el clásico bocadillo, una propuesta que, pese a su reputación variable, puede resultar más adecuada de lo que la mayoría imagina. Según explica, “un bocadillo a la hora de comer puede ser una buena improvisación. Sobre todo, si el pan es de calidad y el bocadillo incluye algún ingrediente vegetal”. La nutricionista remarca que esta opción mejora aún más cuando se prepara en casa, ya que “si lo llevas hecho de casa es ideal: sabes lo que hay y en qué cantidad”. Esta recomendación pone énfasis en la importancia de controlar ingredientes, calidad y proporciones, elementos que se vuelven más manejables cuando la comida se elabora previamente.

Otra posibilidad que explora la especialista es la de comprar un plato hecho, una solución rápida y accesible para muchas personas que no pueden cocinar con antelación. Sin embargo, advierte que este recurso también requiere atención. “Hay que comprarlo en un establecimiento de calidad y mirar con atención los ingredientes del producto”, señala con firmeza.

(Crédito: Freepik)
(Crédito: Freepik)

Para evitar sorpresas o componentes poco saludables, recuerda que “es imprescindible revisar las etiquetas para saber, por ejemplo, qué aceite lleva o cuánta sal”. La lectura de etiquetas continúa siendo una recomendación básica entre nutricionistas, especialmente cuando se trata de productos preparados cuyos contenidos pueden variar ampliamente.

Aun así, existen días en los que las circunstancias obligan a recurrir al supermercado más cercano en busca de una comida rápida para continuar con la jornada. En esos casos, la doctora Carlas ofrece una orientación clara y sencilla. “Si compramos alimentos, es necesario que sean poco procesados y, como siempre, mirar etiquetas. La fruta, los frutos secos o los yogures son buenas opciones”. Estas alternativas, accesibles y de fácil consumo, permiten resolver una comida de forma más saludable sin necesidad de preparación previa.

La hidratación es clave

Una hidratación adecuada favorece la
Una hidratación adecuada favorece la salud digestiva y previene el estreñimiento. Foto: (iStock)

Pero incluso con todas estas recomendaciones, hay ocasiones en las que el tiempo laboral absorbe por completo y comer resulta imposible hasta más tarde. Para esos momentos, la especialista ofrece un consejo fundamental que considera irrenunciable. “No debemos olvidar la hidratación”, recuerda. Y añade que “una buena solución es beber y esperar a comer más tarde. Es mejor eso que comer cualquier snack o galleta grasa”. Esta pauta, simple pero eficaz, ayuda a evitar decisiones impulsivas que suelen conducir a productos ultraprocesados de escaso valor nutricional.

Temas Relacionados

Alimentación SaludableDieta SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estas son las personas con mayor tendencia a padecer diabetes tipo 1, según el doctor Jacobo Pérez

Más de 5 millones de personas padecen diabetes en España

Estas son las personas con

Estos son los hábitos que los ancianos se niegan a abandonar y les hacen más felices que a los jóvenes: “Vivir a un ritmo humano en lugar de a uno algorítmico”

Las formas de vida aceleradas deterioran el bienestar emocional de los más jóvenes, mientras que los ancianos mantienen un día a día más estable, alejados de la hiperconexión

Estos son los hábitos que

Silvia Severino, psicóloga: “No es que seas una persona vaga, es que tu cerebro funciona de una manera diferente”

La experta señala que hay veces en las que la procrastinación no está causada por pereza, sino por cuestiones como la ansiedad, el perfeccionismo o el agotamiento

Silvia Severino, psicóloga: “No es

La Aemet alerta de que las nevadas afectarán “a ciudades y vías de comunicación importantes”: estas son las regiones más afectadas

Una masa de aire ártico dejará temperaturas bajo cero y bajará la cota de nieve hasta los 400 metros en puntos del norte de España

La Aemet alerta de que

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Según datos de la OCU, el presupuesto medio de los consumidores asciende a 219 euros este año, a pesar de que siete de cada diez creen que las tiendas suben los precios durante las semanas previas

Los españoles desconfiamos del Black
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez retira la pensión

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”