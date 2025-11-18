Aesan lanza una alerta alimentaria por presencia de listeria en estos lotes de productos cárnicos loncheados

Justicia Alimentaria pone como ejemplo el mal uso de este término en embutidos, pizzas y pan de molde (Adobe Stock)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido este martes una alerta sanitaria tras detectar la presencia de listeria en varios productos cárnicos refrigerados loncheados, fabricados por Cárnicas Serrano y distribuidos en al menos nueve comunidades autónomas. Las autoridades han ordenado la retirada preventiva de los lotes afectados y han recomendado a los consumidores que se abstengan de consumir estos alimentos, según han informado Eldiario.es y EFE.

La notificación inicial ha partido de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, que han comunicado la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). AESAN, en coordinación con las administraciones autonómicas, ha activado el protocolo de seguridad alimentaria tras recibir el aviso sobre la distribución de nuevos productos del mismo fabricante que ya fue objeto de una alerta similar el pasado día siete. Todos los productos señalados están siendo retirados de los canales de comercialización, y la agencia ha insistido en la importancia de no consumirlos si se encuentran en los domicilios particulares.

Productos cárnicos afectados y marcas implicadas

Según ha precisado EFE, la alerta afecta a siete productos cárnicos loncheados y refrigerados, todos ellos elaborados por Cárnicas Serrano. Entre los artículos implicados se encuentran:

1. Chopped lata finas lonchas (150 gramos), envasado loncheado y refrigerado, bajo la marca Nuestra Alacena, comercializado por la cadena DIA.

2. Pavo trufado con pistachos, marca Serrano, envasado y loncheado.

3. Mortadela de pavo con aceitunas, marca La Tabla.

4. Mortadela de pavo, marca La Tabla.

5. Chopped de pavo, marca La Tabla.

6. Maxi pavo, marca La Tabla.

7. Maxi york, marca La Tabla.

Chopped trufado marca Serrano - Supermercados Alcampo

La AESAN ha publicado en su página web los lotes y fechas de caducidad concretos afectados por la alerta. En el caso del producto Nuestra Alacena, DIA ha confirmado a EFE que, “como medida preventiva y siguiendo el protocolo habitual establecido desde la administración, se ha procedido a retirar el lote del producto indicado de sus tiendas”.

Distribución geográfica y alcance de la alerta sanitaria

La distribución de los productos afectados ha alcanzado a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, según han confirmado tanto Eldiario.es como EFE. No obstante, las autoridades no descartan que haya podido producirse una redistribución a otras regiones, por lo que la alerta se mantiene activa a nivel nacional.

Recomendaciones sanitarias y medidas preventivas

La AESAN ha recomendado a quienes tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos. Además, si alguna persona ha ingerido productos de los lotes afectados y presenta síntomas compatibles con la listeriosis —como vómitos, diarrea o fiebre—, debe acudir a un centro de salud, tal y como han subrayado ambas fuentes.

Fuentes de Cárnicas Serrano han asegurado a EFE que “de los productos que figuran en la lista no ha habido ningún caso positivo (de consumidor afectado) y que se produjo su retirada con carácter preventivo”. Por su parte, la cadena DIA ha reiterado que la retirada de los lotes se ha realizado siguiendo el protocolo habitual y en coordinación con las autoridades sanitarias.

La agencia ha hecho hincapié en la importancia de extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Además, ha recordado que las personas embarazadas deben consultar las recomendaciones específicas sobre los alimentos que conviene evitar para reducir el riesgo de listeriosis.

La alerta sanitaria por listeria en productos de Cárnicas Serrano refuerza la importancia de mantener una higiene alimentaria rigurosa y de atender las recomendaciones oficiales para proteger la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.