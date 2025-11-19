“¿Cuánto dinero necesitas para ser feliz?” La respuesta la tiene un experto financiero y autor del libro ‘La psicología del dinero’

Un experto detalla la relación que guarda la felicidad y el dinero

El escritor estadounidense Morgan Housel sostiene que el dinero puede contribuir a la felicidad, pero no de forma directa, sino al facilitar independencia y propósito en la vida, según explicó en una entrevista con Daily Mail. El autor, conocido por su bestseller La psicología del dinero, presenta estas ideas en su nuevo libro, El arte de gastar dinero: decisiones sencillas para una vida más plena.

Hay múltiples teorías que abarcan la temática como uno de los grandes motores de la sociedad y por tanto de nuestro estado anímico. El amor, la salud y el dinero son los tres principales pilares para construir un equilibro estable durante tu vida. El escritor se centra, a través de estudios, datos y ejemplos, en el tema económico para revelar como funciona realmente la cantidad de dinero que ingresas, en tu felicidad.

Las estadísticas y las encuestas revelan que los usuarios si se sienten más realizados y felices cuando disponen de más dinero para cubrir sus necesidades y caprichos. Aunque es un efecto que dura relativamente poco y empiezan a aparecer nuevas problemáticas ya que la satisfacción disminuye en cierto umbral de ingresos. El experto tiene una posición clara a cerca de todas estas ideas.

La relación del dinero y la felicidad

Para Housel, la percepción de bienestar ligada a los bienes materiales es limitada. Pone como ejemplo que “una casa grande y bonita puede hacerte más feliz, pero principalmente porque te facilita invitar a amigos y familiares. Y en realidad, son los amigos y la familia quienes te hacen feliz”. El autor subraya que la satisfacción real proviene de las relaciones personales, no de los objetos.

El experto señala que la mayoría de las personas cree necesitar aproximadamente el doble de sus ingresos actuales para alcanzar la felicidad, una tendencia que se repite en todos los niveles de ingresos. Housel propone un ejercicio para identificar lo que realmente aporta satisfacción: imaginarse en una isla desierta con la familia, sin que nadie pueda ver la casa, el coche o la ropa. Según él, este planteamiento lleva a las personas a priorizar la utilidad sobre el estatus. Lo que se traduce en observar el dinero como un bien material y que debemos diferenciar lo que somos de aquello que tenemos.

La mejor forma de gestionar tus ingresos

No existe una fórmula universal para gastar el dinero, advierte Housel. “No dejes que nadie te diga en qué debes o no debes gastar tu dinero. No hay una manera correcta. Tienes que descubrir qué te hace feliz y te llena”, afirma. Su regla básica para la independencia financiera es clara: vivir por debajo de las posibilidades. “Una persona que gana mucho pero solo necesita la mitad para ser feliz es más rica que una persona que gana una gran cantidad pero aún desea tener más para ser feliz”, sostiene Housel.

El autor reconoce que todos enfrentan tentaciones de consumo, como la compra de un nuevo teléfono, pero advierte sobre la fugacidad de estos impulsos. Su mensaje final es que la felicidad no depende de gastos espectaculares, sino del control, la independencia y un propósito que motive cada día. Cada realidad es totalmente distinta desde los gastos, ingresos, caprichos o necesidades, entonces hay que fijarse solamente en aquello que realmente es importante y no darle el peso de que eso controle tu estado anímico. Lo que si es lógico es una cierta tranquilidad y alivio financiero que se puede aprender a gestionar.