TVE elige a Andreu Buenafuente y Silvia Abril para dar las Campanadas de fin de año

El ente público apuesta por el humorista y la actriz, que son matrimonio, para despedir el año 2025 desde la Puerta del Sol de Madrid, tal y como adelanta ‘Informalia’

Silvia Abril y Andreu Buenafuente
Silvia Abril y Andreu Buenafuente darán las Campanadas de TVE. (Europa Press)

TVE ha dado un golpe de efecto para la próxima Nochevieja al confirmar que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados de dar las Campanadas desde la Puerta del Sol, según ha adelantado Informalia en exclusiva. La elección de la pareja de cómicos es una clara apuesta por el humor para cerrar el año, al igual que pasó en 2024. El matrimonio toma el relevo a David Broncano y Lalachús, quienes hace unos días ya dejaron claro que no repetirían en la tradicional emisión de fin de año.

Sin duda, su elección no va a pasar desapercibida y es que Silvia y Andreu han demostrado tener una gran química ante los focos. Así quedó claro en la gala de los premios Goya del año 2020, pero también en el programa Futuro imperfecto, el espacio de TVE capitaneado por Buenafuente en el que Abril es colaboradora.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril
Andreu Buenafuente y Silvia Abril en el photocall de la última actuación de El Tricicle. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Si bien será la primera vez de ambos tomándose las uvas frente a millones de espectadores, los dos cuentan con una amplia trayectoria en eventos multitudinario. Ese bagaje garantiza que será una Nochevieja tan entretenida como diferente. No en vano, han sido los encargados de conducir en dos ocasiones los premios Goya, en 2019 y 2020, siendo la primera de ellas calificada como una de las ceremonias más exitosas y divertidas de los últimos años.

Los presentadores Andreu Buenafuente y
Los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril, durante la gala de entrega de los Premios Goya 2020. (María José López / Europa Press)

A falta de conocer sus expectativas, todo apunta a que apostarán por una combinación de humor, espontaneidad y risas. Y si bien es una sorpresa, el presidente de RTVE ya avisó hace unos días en sus redes sociales que para este año “haríamos algo muy diferente”, y es que TVE sigue apostando por rostros y formatos diferentes como parte de su estrategia para diferenciarse de sus competidores.

Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol, explica su mantenimiento para que esté a punto y nos dé las Campanadas cada Nochevieja.

La planificación de TVE para la última noche del año

Por el momento, la programación de Nochevieja de La 1 incluirá, además de las Campanadas, la gala Feliz 2026, un espectáculo musical presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka, más conocido como Txurru. Soriano repetirá en su papel de presentadora, mientras que Txurru hará su primera aparición en TVE, lo que permitirá al público descubrir a esta nueva cara de la cadena pública antes del estreno de su concurso Trivial Pursuit, aún pendiente de fecha de emisión.

Eva Soriano, en una fotografía
Eva Soriano, en una fotografía promocional. (RTVE)

La competencia en la Nochevieja televisiva será intensa. En Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán como presentadores de las Campanadas, algo que llevan haciendo desde 2016 de manera ininterrumpida y conjunta. Mientras tanto, Mediaset contará con Sandra Barneda y Xuso Jones, que toman el relevo de Ion Aramendi y Blanca Romero, para dar la bienvenida al 2026.

La apuesta de TVE por Buenafuente y Abril, sin embargo, busca consolidar el liderazgo de la cadena pública ofreciendo un formato fresco, con humor, dirigido a un público que valora tanto la calidad como la complicidad y el dinamismo. Eso sí, no será fácil, pues existe una fuerte rivalidad entre todas las cadenas, que año tras año se esfuerzan para liderar la audiencia en una de las noches más emblemáticas del calendario televisivo.

