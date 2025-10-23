David Broncano y Lalachus anuncian que no darán las Campanadas de RTVE: “Yo no lo voy a hacer nunca más”

Broncano y Lalachus en las Campanadas de RTVE

David Broncano y Lalachus fueron los grandes protagonistas de la última Nochevieja. Desde la Puerta del Sol y frente a millones de espectadores, los presentadores de La Revuelta dieron la bienvenida al 2025 con una retransmisión que combinó humor, espontaneidad y polémica a partes iguales. Sin embargo, el tándem cómico ha confirmado ahora que no repetirá experiencia: “Bueno ya lo dijimos, que muy buenos recuerdos pero…”, explicó este miércoles Broncano en su programa de La 1.

La decisión llega después de un éxito rotundo. La emisión del pasado 31 de diciembre fue seguida por 5,64 millones de personas, con una cuota del 33,1%, cifras que devolvieron a Televisión Española al liderazgo de las Campanadas tras años de dominio de Antena 3. La competencia fue ajustada —Cristina Pedroche y Alberto Chicote congregaron a 5,55 millones de espectadores—, pero el humor irreverente de La Revuelta logró imponerse en el último minuto del año.

La elección de Broncano y Lalachus para conducir la gala fue una apuesta arriesgada. RTVE confió en el éxito de La Revuelta, el programa revelación de la temporada, y en la química de sus dos presentadores. Lo que comenzó como una retransmisión desenfadada acabó convirtiéndose en un fenómeno viral: desde el tono despreocupado del presentador—que llegó a bromear con que “le habían obligado” a hacerlo— hasta la famosa “estampita” que Lalachus sacó en directo, un guiño que dividió a las redes y generó titulares durante días.

El resultado, pese a la controversia, fue más que satisfactorio para la cadena pública. Por primera vez en años, la retransmisión de TVE se impuso en audiencias y conectó con un público más joven. Sin embargo, el propio Broncano dejó claro pocos días después que no tenía intención de repetir: “Yo no lo voy a hacer nunca más… Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está… Fue gracioso, yo no quería hacerlo y después me lo pasé bien".

David Broncano y LalaChus saludan a Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

El anuncio definitivo: “No vamos a dar las Campanadas, claro”

Meses después, y con los preparativos de la próxima Navidad ya en marcha, los rumores sobre su posible regreso se habían multiplicado. Este miércoles 22 de octubre, durante la emisión de La Revuelta, el presentador despejó las dudas en directo. Aprovechando una conversación con Lalachus, lanzó la pregunta que muchos esperaban: “¿Qué vas a hacer en Nochevieja este año? Porque no vamos a dar las Campanadas, claro…”.

La respuesta de su compañera no dejó lugar a dudas: “No, no se va a hacer. Estaré con mi familia, cenando tranquilos. Pero seguro que pondremos las del año pasado para recordarlas”. No obstante, el público del Teatro Príncipe de la Gran Vía, donde se graba el programa, reaccionó con sorpresa y cierto desencanto. Broncano, fiel a su estilo, trató de rebajar el tono nostálgico con humor: “Ya lo dijimos, muy buenos recuerdos, pero hasta aquí”.

La conversación derivó en una propuesta improvisada del presentador: “Podríamos verlas juntos, en casa de los Javis o algo así”. Lalachus aceptó la idea entre risas, manteniendo el tono desenfadado que caracteriza a ambos. Pero, antes de cerrar el tema, la humorista lanzó un guiño con mensaje envenenado a quienes tomen el relevo en la Puerta del Sol: “Cuando veas a Ramón García y Ana Obregón dando las Campanadas, fíjate bien. Si alguien te da una estampita de un programa de tu infancia y te dice que la saques en un momento importante… no lo hagas, no lo hagas.” Un comentaro que hace alusión directa a la anécdota que protagonizó la cómica en 2024, cuando mostró una imagen del Grand Prix en pleno directo, generando una de las polémicas más comentadas de la noche.

Lalachus muestra la imagen de la estampita con la cabeza de la vaca del Grand Prix. (RTVE).

De esta manera, el dúo confirma que no formarán parte de las Campanadas 2025-2026, aunque también podría ser que estén jugando al despiste con la audiencia. Por su parte, RTVE todavía no se ha pronunciado al respecto y queda por saber si de nuevo sonarán nombres como Ramón García o Ana Obregón para la cita más importante del año.