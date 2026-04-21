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Hoteles de cinco estrellas venden sus muebles desde 22 euros: cómo comprarlos antes de que vuelen

Una empresa española ha creado una plataforma online para vender piezas de alto valor mediante lanzamientos exclusivos

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Habitación del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)
Habitación del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una casa decorada al estilo de un hotel de cinco estrellas? Ahora, esa idea puede hacerse realidad sin tener que invertir una gran cantidad de dinero, ya que algunos hoteles madrileños pondrán a la venta parte de su mobiliario para darles una segunda vida. Se trata de The Hotel Drop, una iniciativa impulsada por la empresa española ECO-ONE, especializada en sostenibilidad hotelera.

El proyecto arranca con un formato de ventas por “drops” o lanzamientos puntuales, en los que se ofrece una selección limitada y sorpresa de piezas procedentes de hoteles de lujo. Cada edición es única, no cuenta con catálogo permanente y las piezas solo están disponibles durante unos días o hasta agotar existencias, lo que añade un fuerte componente de exclusividad y urgencia.

En este primer lanzamiento, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril, se pondrán a la venta más de 700 piezas de mobiliario de diseño procedentes de varios hoteles de lujo, entre ellos el Hotel Miguel Ángel de Madrid, ubicado en el Paseo de la Castellana y actualmente cerrado por reformas. Dicho drop ofrecerá elementos que han formado parte de habitaciones y zonas comunes del hotel de lujo y que ahora saldrán al mercado tras su renovación.

Los precios de estas piezas serán notablemente inferiores a su valor original, con importes que en la mayoría de los casos oscilarán entre los 22 y los 85 euros, según ha detallado Madrid Secreto. Todas las compras deberán recogerse en Madrid, ya sea en los propios hoteles o en sus almacenes, lo que facilita la logística y garantiza el cuidado de los productos.

El funcionamiento es sencillo: los usuarios deben registrarse de forma gratuita en la página web y, una vez inscritos, podrán acceder a la venta durante el periodo activo del “drop”. Además, quienes se registren con antelación tendrán acceso anticipado mediante franjas horarias escalonadas. Desde la plataforma advierten de que “cuanto más tarde sea tu turno, menos mobiliario podrá quedar disponible”.

Habitación del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)
Habitación del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)

A tan solo dos días del primer acceso anticipado del “Drop 1”, la plataforma muestra que únicamente queda disponible uno de los diez huecos de franjas horarias ofertados, lo que refleja un alto interés. Estas franjas comienzan a las 16:00 horas y se prolongan hasta las 21:00 horas, con una duración de media hora cada una, de modo que el acceso se realiza de forma escalonada.

Un modelo basado en la exclusividad

A diferencia de otras acciones previas de ECO-ONE, como el mercadillo del Hotel ME Reina Victoria de Madrid, que permitió recuperar más de 43 toneladas de enseres y reunió a más de 2.000 personas, este nuevo formato es completamente online y periódico. Cada drop reúne piezas seleccionadas de distintos hoteles, sin posibilidad de reposición, lo que convierte cada lanzamiento en un evento irrepetible.

El mobiliario incluye desde sillones, mesillas y lámparas hasta textiles, cuadros o elementos decorativos propios de habitaciones de lujo. Algunas de las piezas del lanzamiento proceden del Hotel Miguel Ángel, cuyas instalaciones han acogido a personalidades internacionales como Bill Clinton o Cher, lo que añade un valor simbólico a muchas de las piezas que ahora salen a la venta.

Comedor del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)
Comedor del Hotel de Miguel Ángel. (Hotel Miguel Ángel)

Un nuevo mercado circular

ECO-ONE prevé consolidar The Hotel Drop como un formato recurrente a lo largo del año, convirtiéndolo en un punto de encuentro entre hoteles que renuevan su mobiliario y particulares interesados en piezas exclusivas. Más allá de la compra, el proyecto busca prolongar la vida útil del mobiliario y evitar que piezas de alto valor terminen desechadas tras las reformas.

En palabras de la propia compañía, cada edición es única e irrepetible. “Son selecciones de piezas limitadas, con una procedencia especial. Es como llevarte a casa un fragmento de la historia de un hotel, dándole una segunda vida y formando parte de un modelo de consumo más sostenible”, destaca Carlos Fluixà, CEO y cofundador de ECO-ONE.

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