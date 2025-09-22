España

Miguel Torres: “Presumo mucho de Paula porque es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer”

El exfutbolista y marido de Paula Echevarría ha dado el salto a la televisión como participante de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y charla con ‘Infobae España’ sobre esta nueva faceta

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Miguel Torres, en la presentación
Miguel Torres, en la presentación de 'MasterChef Celebrity 10' en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. (Europa Press)

Miguel Torres es uno de los grandes desconocidos de la décima edición de MasterChef Celebrity. Pese a que su nombre lleva años copando titulares por su relación con Paula Echevarría, el exfutbolista no suele prodigarse ante los medios, por lo que su participación en el talent culinario es una oportunidad única para descubrir quién se esconde tras ese personaje construido a base de lo que otros contaban.

Desde el primer programa, Miguel dejó claro que la naturalidad es inherente a él y no tendría tapujos a la hora de hablar sobre su vida. De hecho, le contó a Juanjo Bona que había conocido a Paula grabando un videoclip de David Bustamante y que su relación había comenzado un año después de la ruptura de la actriz con el cantante: “No me dedico a destrozar relaciones”, espetó.

Aquellas palabras causaron un gran revuelo, pero Torres les restaba importancia en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz: “No soy un delincuente que me tenga que ocultar en la cámara. La naturalidad existe y MasterChef tiene esa parte en la que no solo se cocina, sino que nos estamos conociendo. Yo estoy conociendo a Juanjo, me hace una pregunta normal y con toda la naturalidad lo cuento, me parece algo natural y lógico”, dice a Infobae España.

En la misma conversación con su compañero, Miguel le confesó que le gustaría quedar mejor en el concurso que Bustamante, quien fue tercer finalista en 2021: “David también ha estado concursando y es un gran competidor. Ya no solo porque es David, sino cualquier otro compañero que ha estado en otra edición y ha llegado hasta el final, para mí es un objetivo ser mejor”, explica al respecto en esta entrevista.

Miguel Torres, concursante de 'MasterChef
Miguel Torres, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El que fuera jugador del Real Madrid no está habituado a los platós, pero sí tiene otros puntos fuertes que considera que le valdrán para ser fuerte en el concurso: “He tenido una maravillosa herramienta durante toda mi vida, que ha sido mi crecimiento en torno al deporte. Desde muy pequeño he sabido relacionarme con las personas, controlar la frustración cuando las cosas no me han salido bien, he sabido ganar y perder”, reflexiona.

Además, reconoce que le gusta tanto cocinar como comer y es él quien suele hacer la comida en casa: “Disfruto mucho haciéndole la comida a mi hijo y a mi pareja”, apunta. Y, aunque asegura que recomendaría la experiencia de MasterChef “a todo el mundo”, no ve a su mujer animándose a participar: “A Paula no le gusta cocinar, no cocina en casa y no la veo afrontando un proyecto como este”.

“Quiero que descubran quién es Miguel Torres”

Durante la charla con el exfutbolista, José Manuel Parada, uno de sus compañeros de aventura en el programa de TVE, revela que Torres no para de presumir de su pareja, algo que él mismo confirma a este medio: “Yo presumo mucho de Paula porque creo que es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer: que no le regalan nada, que está muy asentada en su profesión y que sigue siendo un foco de inspiración para muchas personas de su edad o chicas más jóvenes”, relata.

En cuanto a la proyección mediática de su relación, el exjugador reconoce que espera derribar prejuicios con su participación en MasterChef: “Al dedicarme al mundo del deporte, he tenido muchos aficionados, pero hay un sector que, si no me dedico a hacer este tipo de formatos, a lo mejor no sabe cómo pienso, no sabe cómo me comporto, no sabe cómo me relaciono”. Y sentencia: “Sigue siendo un gran objetivo para mí que la gente tenga una información mucho más precisa de quién es Miguel, qué piensa, qué siente. Y ojalá ese sea mi mayor logro final de cara a la gente y que a partir de ahí cada uno tenga su criterio”.

