Una inmobiliaria pide 8.000 euros a dos compradores por un piso de 100.000: “Nosotros también somos agentes y jamás se nos ocurriría”

Las cada vez más exigentes condiciones para comprar una vivienda en España han vuelto al centro del debate tras la reciente denuncia pública de María y Juanjo, una pareja que también gestiona una agencia inmobiliaria propia. A través de un vídeo compartido en TikTok a través de su cuenta @mariayjuanjo.realestate, ambos mostraron su desacuerdo ante la elevada comisión solicitada por otra inmobiliaria por el proceso de adquisición de un piso.

“8.000 euros de comisión. Acabamos de ver un piso para comprarlo, un piso que cuesta menos de 100.000 euros, y la agencia inmobiliaria nos ha dicho que la comisión que tenemos que pagar nosotros como compradores es de 8.000 euros”, relata María.

Durante la visita para adquirir una vivienda como pareja particular, lejos de su rol profesional en el sector, María y Juanjo recibieron una exigencia que consideran desproporcionada. Según detallaron en el vídeo, la comisión solicitada ascendía a 8.000 euros, a los que habría que sumar el IVA. Juanjo puntualizó tajante en la publicación: “Y esto sin IVA”, a los que María remató: “Claro, sin IVA. El IVA aparte”. Esta cuantía representa, aproximadamente, un 9% del precio total solicitado por el inmueble, que ascendía a 85.000 euros según la descripción del vídeo.

En su testimonio, los agentes reconocen: “Entendemos que todo el mundo tiene que ganar porque es un trabajo, un tiempo y, y hay que ganar dinero. Nosotros trabajamos de ellos, es un negocio“. No obstante, rechazan el porcentaje exigido en este caso y lo señalan como desproporcionado: “Lo que no se puede hacer es cobrar 8.000 euros a un comprador por intermediación... Es que estamos locos”.

Reacciones desde dentro del sector

Más allá de la cifra, la crítica central expuesta por María y Juanjo gira en torno al daño que este tipo de prácticas genera en la percepción del sector inmobiliario. De manera tajante, María explicó la postura que han mantenido siempre en su ejercicio profesional: “A mí y a Juanjo jamás se nos ocurriría cobrarle a un comprador 8.000 euros por hacer la gestión de venderle un piso, una casa”.

Insisten en que el trabajo del agente inmobiliario merece ser retribuido por la dedicación, la formación y el acompañamiento, pero rechazan que ello justifique abusos. En palabras de la pareja: “Esto no representa al sector inmobiliario profesional ni ético”.

En la descripción del vídeo compartido en redes sociales, amplían esa idea: “Sí, somos agentes inmobiliarios y sabemos lo que supone este trabajo: tiempo, esfuerzo, inversión en formación, herramientas y acompañamiento. Pero cobrar un 9% al comprador es totalmente abusivo”.

Frente al asombro por la situación, María afirmo tajante: “A mí me parece que 8.000 euros es una auténtica pasada. Una auténtica burrada“, y añadió desconcertada: “8.000 euros... de verdad, estoy flipando”.

En su mensaje, la pareja insiste en que defender la remuneración por los servicios del profesional inmobiliario resulta fundamental para la calidad del sector, pero siempre debe hacerse “no a costa de aprovecharse de quien quiere comprar una vivienda”.

Con su reflexión, estos agentes inmobiliarios buscan poner sobre la mesa la importancia de la ética y los límites en la intermediación inmobiliaria, alertando sobre prácticas que, según opinan, distorsionan el mercado y perjudican tanto a compradores como a la imagen profesional del sector.