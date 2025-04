Una española que vive en Colombia da consejos a los españoles que viajan allí: “Cuando escuches una moto guarda el móvil”

Una española que vive en Colombia explica sus recomendaciones para visitar el país con seguridad (Montaje Infobae con imágenes de @raquel_carpe/TikTok y Pexels)

Viajar alrededor del mundo permite adquirir una serie de aprendizajes únicos, que no se obtendrían si no se saliese de la zona de confort: idiomas, culturas, costumbres, gastronomía, relaciones interpersonales nuevas... Es por este motivo por lo que a mucha gente le encanta recorrer otros países y permitir que estos lugares les ofrezcan una gran cantidad de experiencias singulares.

Sin embargo, cuando se viaja a sitios en los que no se ha estado nunca antes, deben tomarse ciertas precauciones, más aún si son ciudades grandes en las que los niveles de delincuencia son más altos que en zonas rurales. Esto ocurre en España, especialmente en Madrid y Barcelona, pero también en capitales importantes de países europeos, como Roma o París.

Raquel Carpe, una joven española que se marchó de intercambio a Colombia en 2019 y que ya decidió quedarse allí a vivir, destaca en uno de sus vídeos de TikTok (@raquel_carpe) que una de las preguntas que más le repite la gente en sus mensajes en cuán seguro es viajar a este país. La creadora de contenido destaca que está profundamente “enamorada” del que ha sido su hogar durante más de cinco años, aunque en sus grandes ciudades se deben tomar una serie de precauciones, al igual que ocurre en otras partes del mundo.

“Te puedes dar un susto”

Cada año se cometen varios miles de hurtos a turistas extranjeros en Colombia, por lo que Raquel recomienda tener cuidado especialmente con los teléfonos: “No lleves el móvil en la mano, no lo enseñes mucho en las ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena... porque sí es normal que te quiten el celular si tú estás echando una foto o mirando algo”. Pese a esta precaución, la joven destaca que sí puede utilizarse sin problemas, que es preferible “no mostrarlo tanto”: “Aquí hay una expresión que es ‘no dar papaya’ y es lo que deberías hacer. Intentar ser más disimulado y ya”.

En esta misma línea, la española explica que una forma muy común de cometer este tipo de robos es un moto; generalmente se montan dos personas y el de detrás se encarga de cometer el hurto: “Cuando tú escuches una moto acercarse, si tienes el móvil en la mano, guárdalo. Experiencia no propia, pero sí de gente que conozco”.

Raquel Carpe también recomienda tener cuidado a la hora de coger un taxi, un consejo que puede aplicarse en otras ciudades: “Te puedes dar un susto”. Lo mejor, por tanto, es utilizar aplicaciones oficiales para saber de antemano “el coche que va a venir, la matrícula, la persona...”.

Las últimas dos recomendaciones de la joven son tomar precauciones a la hora de caminar sin rumbo, pues se puede pasar de una zona turística segura a una no tanto, por lo que es aconsejable conocer el lugar al que nos dirigimos, y preguntar siempre el precio de lo que vamos a comprar o tomar para evitar posibles sorpresas o estafas.

“Yo llevo viviendo aquí varios años y nunca me ha pasado nada del otro mundo, solo me quitaron una vez el celular, pero por lo demás yo siento que Colombia es espectacular para viajar”, explica Raquel. Pese a que sus recomendaciones podrían hacer pensar a mucha gente que lo preferible es no ir a visitar el país, la joven destaca que no vería “muy sensato decir ‘Vente a Colombia, no pasa nunca nada aquí'”. Lo importante es conocer los posibles peligros para tomas las precauciones necesarias: “Sí pasan cosas, así que, sabiéndolo, seguro que vais a tener un viaje espectacular y vas a quedar enamorado de Colombia porque así estoy yo”.