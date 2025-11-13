Zelenski aprueba sanciones contra dos implicados en el escándalo de corrupción en el sector energético

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) activó la investigación que desencadenó la operación ‘Midas’ el 10 de noviembre, y aunque no publicó los nombres de los cinco detenidos, la prensa ucraniana identificó entre los principales acusados a Timur Mindich y Oleksandr Zukerman, ambos con vínculos cercanos a los círculos del poder en Kiev. Esta intervención judicial impactó directamente no solo en la empresa estatal Energoatom, piedra angular del sector energético ucraniano, sino también en altos cargos del gobierno, derivando en la renuncia de los ministros de Justicia y Energía, según informó la agencia Europa Press.

El presidente Volodimir Zelenski firmó un decreto que establece sanciones para Mindich y Zukerman, en concordancia con la resolución adoptada la víspera por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, consecuencia directa del escándalo de corrupción en Energoatom. Según detalló la Presidencia ucraniana, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa asumirá el control sobre la implementación de esta medida, la cual tiene vigencia desde la fecha de su publicación. El medio Europa Press destacó que la trama bajo investigación giraría en torno al desvío de hasta 100 millones de dólares y sobornos a cambio de adjudicación de contratos vinculados a la construcción de defensas en centrales nucleares ucranianas.

Mindich, copropietario de la productora Studio Kvartal-95 y considerado una figura cercana a Zelenski por su relación pasada en la industria televisiva, habría abandonado Ucrania horas antes de que saliera a la luz la indagación formal de las autoridades. Su conexión con el mandatario fue abordada por Zelenski en una entrevista con Bloomberg, en la que subrayó: “El presidente de un país en guerra no puede tener amigos.” Zelenski aseguró que no mantiene comunicación con Mindich desde el inicio de la investigación y enfatizó la obligación de preservar la autonomía de los organismos anticorrupción, insistiendo en que “todos deben rendir cuentas ante la ley por igual”, según citó Europa Press.

La salida abrupta de Mindich del país intensificó la atención mediática y política sobre la causa, puesto que la productora Studio Kvartal-95 tuvo un papel clave en el ascenso público de Zelenski antes de su llegada a la presidencia. Europa Press consignó además que esta operación anticorrupción implicó a otros personajes relevantes en el sector energético, entre ellos un asesor del Ministerio de Energía y un alto cargo de Energoatom.

La crisis surgida en Energoatom llevó al presidente ucraniano a exigir cambios profundos en la gestión de la empresa. Zelenski anunció su intención de “limpiar” y dar un “reinicio” a Energoatom, compañía estratégica en el contexto de la guerra y blanco recurrente de ataques rusos. Según informó Europa Press, el mandatario reconoció la complejidad que enfrenta el país y recalcó la necesidad de sostener la “máxima integridad” en el sector energético, por tratarse de una cuestión que afecta la confianza nacional en medio de la invasión.

Además de la remoción de los dos ministros, Zelenski instó a proteger la infraestructura energética del país. Manifestó que “es absolutamente inaceptable que, en medio de todo esto, haya también tramas en el sector energético”, refiriéndose a las implicancias del caso y la importancia de prevenir la corrupción interna mientras Ucrania enfrenta las consecuencias de la guerra.

La investigación que afecta a Energoatom se produce en un marco de vulnerabilidad, dada la ofensiva rusa sobre instalaciones claves para el abastecimiento de energía de Ucrania. Europa Press indicó que la reacción del Gobierno busca demostrar una postura firme ante los casos de corrupción, independientemente de los vínculos personales o políticos, respaldando la labor de la NABU y facilitando la renovación institucional.

El decreto de sanciones firmado por Zelenski establece que la vigilancia sobre su cumplimiento recaerá en el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, garantizando así la trazabilidad y la aplicación de las medidas. Adicionalmente, Europa Press destacó que la investigación de la NABU está orientada a esclarecer las responsabilidades individuales dentro del entramado que habría permitido el desvío de fondos a gran escala en uno de los sectores más sensibles para la estabilidad y recuperación del país.

En un momento en que Ucrania soporta ataques persistentes contra sus infraestructuras estratégicas por parte de las fuerzas rusas, el gobierno ha insistido en la importancia de no tolerar ningún tipo de irregularidad económica. Zelenski reiteró que la prioridad es la defensa de la soberanía nacional y la garantía del funcionamiento transparente de los organismos públicos, aspecto fundamental para sostener el respaldo internacional y el orden interno durante el conflicto armado, según lo consignado por Europa Press.