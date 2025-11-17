España

Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Gracias a la doble cosecha de verano e invierno, la cadena propiedad de Juan Roig ofertó durante los últimos 12 meses 184.800 toneladas de esta hortaliza

Guardar
Las patatas que vende Mercadona
Las patatas que vende Mercadona durante los últimos tres meses del año proceden de Francia (EuropaPress)

Este 2025 ha supuesto para Mercadona el aumento de un 35% en la venta de patatas, hasta alcanzar las 184.800 toneladas. Según aseguró el supermercado perteneciente a Juan Roig, la clave de este aumento está en la apuesta por las dobles cosechas, lo que implica campañas de verano y de invierno. Siguiendo esta estrategia, la compañía compró 160.000 toneladas en la campaña de verano -que comenzó en mayo y llegó hasta el mes de octubre- y otras 24.800 toneladas en la temporada invernal - de agosto a diciembre de 2024-.

El supermercado de origen valenciano ha comercializado patatas cultivadas en campos de distintas regiones de España, como Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), País Vasco (Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Islas Baleares (Mallorca e Ibiza), Murcia (Cartagena), Comunidad Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería).

Los tubérculos nacionales han estado disponibles para su compra, tanto en las tiendas físicas como de manera online, durante ocho meses consecutivos. “Ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad”, señala Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona, que, además, indica que la demanda ha aumentado gracias a la buena calidad de las patatas.

Patata francesa para cubrir la demanda de final de año

Según la cadena de supermercados, el 85% de su selección de frutas y verduras proviene de campos españoles. Por este mismo motivo, la patata cuenta con una doble campaña -verano e invierno-, con el objetivo de buscar productos de “calidad y proximidad”. Una vez finaliza la producción de tubérculos en España, Mercadona ofrece patatas importadas directamente desde Francia, donde la campaña de patata nueva comienza en octubre, lo que permite al supermercado abastecer sus tiendas durante los últimos tres meses del año.

Pese a que durante los últimos meses del año la oferta de patatas proviene del extranjero, se mantienen algunas referencias nacionales, como la especial freír de dos kilos en los supermercados de toda la Península y las Islas Baleares o la patata de carne blanca, que se encuentra en las tiendas de Galicia y Asturias hasta principios de año. A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas. Según la cadena, “gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la patata de la campaña de invierno”.

La patata es uno de los tubérculos más versátiles. Entre sus beneficios, destaca el alto contenido de minerales esenciales, como el hierro, calcio, fósforo, zinc y magnesio, que cuidan la calidad de los huesos y articulaciones. Su alto contenido en hierro y ácido fólico la hace recomendable para la ingesta para el tratamiento complementario de la anemia. Además, es antiinflamatoria por lo que es una excelente opción si sufres de artritis y reumatismo.

Temas Relacionados

HortalizasAgriculturaSupermercadosMercadonaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

El ministro de Transportes ha presentado un ambicioso plan para modernizar la red ferroviaria que permitirá trayectos más rápidos y eficientes entre las principales ciudades del país

Óscar Puente anuncia que los

La NFL ofreció a Rosalía el show del descanso en el Bernabéu, pero no aceptaron lo que pidió: “Le dijeron que estaba a nivel de Super Bowl”

Bizarrap y Daddy Yankee fueron los elegidos, pero no la primera opción para el espectáculo musical del Miami Dolphins-Washington Commanders

La NFL ofreció a Rosalía

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España:

Un mexicano en Madrid hace su top 3 de restaurantes mexicanos en la capital: “Si quieren algo bueno, bonito y barato…”

Edmond, creador de contenido gastronómico, comparte sus recomendaciones tras siete años viviendo en la capital

Un mexicano en Madrid hace

La España que murió con Franco: “La moral y la norma franquista estaban completamente disociadas de la realidad que vivían los españoles”

Dos historiadores y un sociólogo reflexionan en conversación con ‘Infobae España’ sobre los cambios que sufrió el país tras el fin de la dictadura, aunque la sociedad ya los había practicado desde la clandestinidad y a los márgenes de las leyes

La España que murió con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Mazón se enfrenta este

Carlos Mazón se enfrenta este lunes a un incómodo interrogatorio en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Óscar Puente anuncia que los

Óscar Puente anuncia que los AVE alcanzarán los 350 kilómetros por hora, solo equiparable a los trenes de China

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 17 de noviembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Una inmobiliaria pide 8.000 euros a dos compradores por un piso de 100.000: “Nosotros también somos agentes y jamás se nos ocurriría”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro