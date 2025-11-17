Mercadona vende un 35% más de patatas en 2025: dónde se cultivan los tubérculos que comercializa el supermercado

Las patatas que vende Mercadona durante los últimos tres meses del año proceden de Francia (EuropaPress)

Este 2025 ha supuesto para Mercadona el aumento de un 35% en la venta de patatas, hasta alcanzar las 184.800 toneladas. Según aseguró el supermercado perteneciente a Juan Roig, la clave de este aumento está en la apuesta por las dobles cosechas, lo que implica campañas de verano y de invierno. Siguiendo esta estrategia, la compañía compró 160.000 toneladas en la campaña de verano -que comenzó en mayo y llegó hasta el mes de octubre- y otras 24.800 toneladas en la temporada invernal - de agosto a diciembre de 2024-.

El supermercado de origen valenciano ha comercializado patatas cultivadas en campos de distintas regiones de España, como Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), País Vasco (Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Islas Baleares (Mallorca e Ibiza), Murcia (Cartagena), Comunidad Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería).

Los tubérculos nacionales han estado disponibles para su compra, tanto en las tiendas físicas como de manera online, durante ocho meses consecutivos. “Ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad”, señala Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona, que, además, indica que la demanda ha aumentado gracias a la buena calidad de las patatas.

Patata francesa para cubrir la demanda de final de año

Según la cadena de supermercados, el 85% de su selección de frutas y verduras proviene de campos españoles. Por este mismo motivo, la patata cuenta con una doble campaña -verano e invierno-, con el objetivo de buscar productos de “calidad y proximidad”. Una vez finaliza la producción de tubérculos en España, Mercadona ofrece patatas importadas directamente desde Francia, donde la campaña de patata nueva comienza en octubre, lo que permite al supermercado abastecer sus tiendas durante los últimos tres meses del año.

Pese a que durante los últimos meses del año la oferta de patatas proviene del extranjero, se mantienen algunas referencias nacionales, como la especial freír de dos kilos en los supermercados de toda la Península y las Islas Baleares o la patata de carne blanca, que se encuentra en las tiendas de Galicia y Asturias hasta principios de año. A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas. Según la cadena, “gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la patata de la campaña de invierno”.

La patata es uno de los tubérculos más versátiles. Entre sus beneficios, destaca el alto contenido de minerales esenciales, como el hierro, calcio, fósforo, zinc y magnesio, que cuidan la calidad de los huesos y articulaciones. Su alto contenido en hierro y ácido fólico la hace recomendable para la ingesta para el tratamiento complementario de la anemia. Además, es antiinflamatoria por lo que es una excelente opción si sufres de artritis y reumatismo.