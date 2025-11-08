España

Esta es la relación entre el estrés y la velocidad del metabolismo, según una nutricionista: “Se eleva el cortisol y la glucosa”

La nutricionista Isabel Belaustegui asegura que dedicar unos minutos al día para relajarse puede favorecer tanto mente como cuerpo, llegando a influir directamente sobre la flexibilidad metabólica

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación sobre salud y bienestar sigue creciendo en las redes, y uno de los últimos vídeos que ha captado la atención del público es el publicado por Isabel Belaustegui en su canal de YouTube. En él, la nutricionista reflexiona sobre la importancia de dedicar unos minutos al día a las llamadas técnicas mente-cuerpo, como la meditación, la respiración consciente o el yoga, destacando su enorme impacto en la salud integral.

“¿Sabíais que dedicar cada día unos minutos a alguna técnica mente-cuerpo redunda en un efecto muy positivo en la salud?”, plantea Belaustegui al comienzo del vídeo. Con un tono cercano y didáctico, explica que pequeños momentos de pausa y conexión con uno mismo pueden generar efectos medibles en el bienestar físico y emocional. “Tenemos más energía, un mejor sueño profundo reparador por la noche y potenciamos la flexibilidad metabólica”, asegura, subrayando que no se trata de prácticas esotéricas, sino de herramientas respaldadas por la fisiología del cuerpo humano.

A lo largo del vídeo, Belaustegui profundiza en cómo el estrés afecta de manera directa al metabolismo y al equilibrio hormonal. “Cuando tenemos niveles altos de estrés, se eleva la hormona cortisol y, con ello, los niveles de glucosa en la sangre”, explica. Este fenómeno, conocido como hiperglucemia relativa, puede convertirse en un problema cuando se mantiene de forma prolongada. Según la especialista, el cuerpo se adapta a este exceso de glucosa y modifica sus vías energéticas: “Esta hiperglucemia relativa mantenida hipertrofia la vía de combustión de la glucosa a expensas de la utilización de la grasa”.

“Bienestar físico, mental y emocional”

Postura del molino de yoga.
Postura del molino de yoga. (AdobeStock)

En otras palabras, el cuerpo termina dependiendo más del azúcar como fuente de energía, perdiendo la capacidad de utilizar la grasa de manera eficiente. Esto puede derivar, advierte, en una menor flexibilidad metabólica y en una mayor sensación de fatiga o dificultad para mantener un peso saludable.

Frente a esta situación, Belaustegui propone una estrategia sencilla pero poderosa: incorporar momentos diarios para “bajar el ritmo”. “Dedicar unos minutos a bajar el ritmo y a reducir el impacto nocivo del estrés en la salud es una herramienta muy potente para potenciar todo nuestro bienestar físico, mental y emocional”, señala.

El mensaje de la nutricionista se enmarca en una tendencia creciente dentro del contenido de salud en YouTube, donde cada vez más profesionales comparten consejos sobre gestión del estrés, descanso y conexión mente-cuerpo. Los comentarios del vídeo muestran el interés de los espectadores, muchos de los cuales afirman haberse sentido identificados con la descripción del ritmo acelerado y del cansancio constante.

La calma como herramienta para cuidar la mente y el cuerpo

(VisualesIA)
(VisualesIA)

Con un cierre motivador, Belaustegui anima a su audiencia a poner en práctica lo aprendido. “A por ello”, concluye, invitando a sus seguidores a experimentar por sí mismos los beneficios de frenar unos minutos al día.

El vídeo se ha convertido en un ejemplo de cómo el contenido de divulgación sobre salud puede combinar sencillez, rigor y cercanía, recordando que la calma no es un lujo, sino una herramienta fundamental para cuidar cuerpo y mente. Este contenido pone sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: cuidar la mente también es cuidar el cuerpo. Bastan unos minutos al día para reconectar, respirar y recordar que el bienestar no depende solo de lo que comemos, sino también del tiempo que dedicamos a detenernos y escucharnos.

Temas Relacionados

MetabolismoEstrésGlucosaCortisolEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos I recibe una inesperada visita durante su paso por Sanxenxo: su reencuentro con dos familiares

El padre de Felipe VI se encuentra en la localidad de Galicia, donde dos seres queridos han acudido a verle tras publicarse sus polémicas memorias

El rey Juan Carlos I

Las obras del Camp Nou en el punto de mira: cascada de despidos e investigación por explotación laboral de trabajadores “sin papeles”

La decisión de despedir a 13 obreros llega un día después de la manifestación para denunciar las condiciones laborales

Las obras del Camp Nou

Una pareja de centenarios celebra 83 años de matrimonio y bate el récord del mundo de longevidad en pareja: “Nos amamos”

La historia de Eleanor Gittens y Lyle Gittens rebasa cualquier récord estadístico

Una pareja de centenarios celebra

Leticia Martín, psicóloga, sobre la actitud de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: “Cuando alguien ha vivido etapas de baja validación, el éxito puede sentirse ambivalente”

Una experta analiza la gestión emocional por la que está pasando el escritor tras su victoria y las críticas

Leticia Martín, psicóloga, sobre la

El divertido plan de Rafa Nadal con Will Smith y Marc Anthony en Miami: su nueva aventura tras retirarse del tenis

El de Manacor se encuentra en la ciudad de Estados Unidos por compromiso con el E1 Miami GP

El divertido plan de Rafa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir un disparo en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si te cambian por completo tu jornada, aprovéchalo y vete con indemnización y con paro”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

DEPORTES

El equipo ciclista de Israel,

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”