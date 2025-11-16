España

Intenta tragarse una hamburguesa entera sin masticar para hacer una broma y termina al borde de la muerte: el joven de 22 años está en estado crítico

La víctima estuvo “dos minutos completos sin respiración” y se encuentra conectada a un respirador artificial

Una hamburguesa. (Freepik)
Una hamburguesa. (Freepik)

Un joven de 22 años permanece en estado crítico en un hospital de Grecia tras intentar tragarse una hamburguesa sin masticar durante una broma entre amigos, informaron fuentes cercanas al caso a los medios locales. La víctima estuvo “dos minutos completos sin respiración” y se encuentra actualmente conectada a un respirador artificial, según ha recogido el diario británico Daily Mail. El incidente ocurrió en un restaurante de Koropi, a treinta kilómetros de Atenas.

Fuentes del entorno han contado a los medios griegos que la situación se volvió dramática pocos segundos después de que el joven se metiera la hamburguesa en la boca. “Tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Se levantó y corrió un poco más lejos; pensamos que iba a escupirla y que no quería ensuciar delante de los demás”, explicó uno de los testigos. El mismo amigo añadió: “Luego empezó a recuperarse, y el momento en que nos dimos cuenta de que algo andaba mal fue cuando se golpeaba la espalda contra una columna, probablemente tratando de escupirla o algo así”. Los acompañantes negaron que se tratase de un reto premeditado: “Simplemente dijo: ‘Mira’. Si quieres llamarlo de alguna manera, llámalo una broma”.

El presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos, Michalis Giannakos, ha destacado la gravedad de la situación: “Solo un milagro puede salvarlo; su estado es muy crítico”. En sus declaraciones, Giannakos subrayó que “aunque haya recibido primeros auxilios, es necesaria la intervención de un médico porque cuando el cerebro se queda sin oxígeno, se producen daños irreparables”. En la investigación, las autoridades locales procederán a revisar las grabaciones del local para determinar si hubo algún tipo de incitación por parte de los acompañantes del joven, para establecer si hay alguna clase de responsabilidad penal.

Por su parte, la ex presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-El Pireo (EINAP), Matina Pagoni, describió el estado actual del paciente: “Son circunstancias trágicas. Un joven de 22 años que fue a Koropi simplemente para divertirse ahora está intubado y en estado extremadamente crítico, con problemas muy graves que afectan a su cerebro, riñones y todos sus órganos”.

Cómo actuar ante un atragantamiento

Este tipo de sucesos son extremadamente inusuales. Aunque en España mueren cerca de 3.000 personas al año por culpa de los atragantamientos, la mayoría de los casos se dan en personas mayores.

En cualquier caso, estos datos ponen de manifiesto la relevancia de contar con conocimientos básicos de primeros auxilios. Aunque no siempre garantizan la supervivencia, en numerosas ocasiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Reconocer los signos de un atragantamiento resulta fundamental: manos sujetando la garganta, expresión de pánico, incapacidad para articular palabras, dificultades respiratorias o labios azulados son algunos de los síntomas más evidentes.

Disponer de información sobre las técnicas adecuadas para liberar las vías respiratorias en caso de atragantamiento es esencial, así como conocer las adaptaciones necesarias según la edad de la persona afectada. En el caso de los bebés, la recomendación es sentarse y colocar al niño boca abajo, para después dar cinco golpes en el centro de la espalda con la palma de la mano. Este procedimiento sustituye a la maniobra de Heimlich, que se emplea en adultos y niños mayores.

