España

Cambio de tiempo: la Aemet alerta del frío intenso que llega tras la borrasca Claudia con mínimas bajo cero y máximas por debajo de 10ºC

El organismo meteorológico prevé un marcado descenso de temperaturas, que estarán por debajo de lo normal, y heladas nocturnas en la mitad norte y centro peninsular durante la próxima semana

Guardar
Una mujer con el paraguas
Una mujer con el paraguas vuelto por el viento, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La borrasca Claudia continúa afectando al oeste peninsular durante este domingo, manteniendo una presencia significativa aunque con tendencia a debilitarse. Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía será la región más afectada a lo largo de esta jornada. En la cuenca del río Genil, en Granada, y en la Costa del Sol, se esperan precipitaciones que oscilen entre los 20 y los 60 litros por metro cuadrado en doce horas. No obstante, el organismo estatal prevé que las lluvias se extiendan a la mayor parte del territorio, aunque con menor intensidad que en días anteriores. En el Cantábrico oriental, la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular, las precipitaciones serán de carácter débil, salvo en los Pirineos y el este de Cataluña, donde se esperan chubascos localmente fuertes durante la mañana. En áreas de montaña, en las cotas superiores a los 1.800 o 2.000 metros, el agua caerá en forma de nieve.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha indicado que se han producido descensos en Melilla y en el interior del tercio suroriental peninsular, así como en algunas zonas del extremo norte. Por el contrario, se han observado aumentos en el sistema Central, el oeste de Andalucía y la zona de Alborán. Las temperaturas mínimas han descendido en la mitad sureste peninsular, el Cantábrico y Baleares, mientras que en Canarias han experimentado un ligero ascenso. Los termómetros han reflejado valores propios del otoño, con máximas entre 15 y 20 grados en la mayor parte de la península y mínimas medias entre 8 y 12 grados, aunque en áreas de Ávila o Burgos se han registrado valores por debajo de los cinco grados.

Así fue el otoño de 2024 en España, según AEMET.

Una semana marcada por el frío

De cara al lunes, la borrasca Claudia dará sus últimos coletazos, con lluvias aún presentes en Extremadura, zonas del centro peninsular y Andalucía, donde en el sur se mantendrán episodios localmente intensos. El Cantábrico también recibirá precipitaciones debido a la llegada de vientos húmedos del norte, y en Baleares persistirá la posibilidad de lluvias. En el interior de la mitad norte, los cielos tenderán a despejarse, mientras que las temperaturas seguirán descendiendo.

El martes marcará un cambio significativo en la situación meteorológica, ya que la llegada de vientos fríos del norte, procedentes de latitudes altas, provocará un descenso acusado de las temperaturas, especialmente en las mínimas nocturnas. Según detalla la Aemet, durante la madrugada del martes se producirán heladas en el interior de la mitad norte y en puntos del centro, con especial incidencia en los páramos centrales. Esta bajada térmica continuará en los días siguientes, afectando también a las temperaturas diurnas, de modo que se prevén varios días fríos en la zona central de la semana, con heladas tanto de madrugada como en las primeras horas de la mañana. Estas heladas podrán extenderse e intensificarse a lo largo de esos días, y el ambiente será frío incluso a mediodía y primeras horas de la tarde, ya que en amplias áreas de la mitad norte las máximas no superarán los 10 grados. Solo en el sur de Andalucía se prevé que se alcancen o superen los 18 grados.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet ha avanzado que durante buena parte de la semana las lluvias quedarán restringidas al extremo norte peninsular y Baleares. Con la información disponible hasta el momento, se considera posible que las heladas persistan hasta finales de semana y que las temperaturas no comiencen a recuperarse hasta el próximo fin de semana, aunque este extremo deberá confirmarse en los próximos días.

Temas Relacionados

Aemet MeteorologíaTiempoTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Blanca Romero se moja sobre el accidente de Cayetano Rivera en ‘Bailando con las estrellas’: “A mí me mola más esta versión macarra de Caye”

La exmujer del torero disputó un duelo contra Manu Tenorio en la última entrega de ‘Bailando con las estrellas’

Blanca Romero se moja sobre

Respirar incienso puede ser peor para la salud de lo que creemos, según una arquitecta: “Liberan tóxicos que terminan en nuestros pulmones”

El humo de este producto contiene óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, formaldehído y compuestos aromáticos policíclicos, todos ellos potencialmente cancerígenos

Respirar incienso puede ser peor

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre

Jordi Pujol, ingresado en el

Un hombre que gana 700 euros y le pasa 300 a su hija pide dejar de pagar la pensión de alimentos porque sufre una discapacidad tras un accidente y ha tenido otra niña

Los jueces decidieron bajar la cuota mensual de 300 a 200 euros durante un año, y tras ese periodo la ayuda cesará

Un hombre que gana 700
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multa de 270 euros para

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”