Shein no es la única plataforma china que vende armas y muñecas sexuales con aspecto de niñas: Francia señala a AliExpress, Joom, Wish, Temu y eBay

El organismo de protección al consumidor francés constata además que la estadounidense Amazon no ha implementado filtros eficaces para impedir que menores de edad accedan a contenidos para adultos

Logotipo de Shein y su página web en un teléfono inteligente el 5 de noviembre de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic)

Después del escándalo Shein, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), organismo francés encargado de la protección de los consumidores, ha identificado otras cinco plataformas de propiedad china que han comercializado productos ilícitos como armas y muñecas sexuales con apariencia de niñas.

Así lo ha confirmado un portavoz del ministro de Comercio, Serge Papin, quien ha detallado que la investigación ha revelado la presencia de artículos prohibidos y armas, incluidas manoplas de metal y machetes, en los portales AliExpress, Joom, Wish, Temu y eBay. Según ha explicado el portavoz del Ministerio de Comercio en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters, la DGCCRF ha identificado que AliExpress y Joom han ofrecido a la venta muñecas sexuales con rasgos infantiles, mientras que Wish, Temu y eBay han comercializado armas blancas.

Además, el organismo ha constatado que Wish, Temu y la estadounidense Amazon, considerada la mayor empresa de comercio electrónico por valor de mercado, no han implementado filtros eficaces para impedir que menores de edad accedan a contenidos para adultos.

Esta información ha sido confirmada por el portavoz de Serge Papin, en línea con una información adelantada por el diario francés Le Parisien. El portavoz ha añadido que Papin ha remitido estos casos a la Fiscalía y tiene previsto convocar a los ministros de Comercio de la Unión Europea en París para abordar este asunto.

Francia y la Unión Europea vigilan de cerca el comercio electrónico

La ofensiva francesa contra los grandes operadores extranjeros de comercio electrónico responde al objetivo de proteger a los comercios locales, que perciben una competencia desleal por parte de productos más baratos y con estrategias de marketing más agresivas en el mercado nacional.

En el ámbito europeo, se han adoptado medidas similares, como la decisión anunciada el jueves de adelantar un año la aplicación de aranceles a los paquetes de bajo valor -menos de 150 euros- que llegan a la Unión Europea, con el fin de frenar una avalancha de importaciones baratas procedentes de plataformas chinas de comercio electrónico.

Investigaciones y reacciones tras la polémica con Shein

A comienzos de este mes, la DGCCRF ya informó una fuerte reacción pública al informar de la detección de muñecas sexuales con apariencia infantil, armas como machetes y cuchillos, y otros productos ilícitos en la plataforma Shein. Tras esta revelación, la Fiscalía abrió una investigación sobre esta, Temu, AliExpress y Wish por posibles infracciones de la normativa vigente. La polémica en torno a Shein llevó al Gobierno francés a iniciar el procedimiento para bloquear el acceso a la plataforma en el país el mismo día en el que la empresa abría su primera tienda física en París.

El ministro de Finanzas, Roland Lescure, llegó a advertir de la posibilidad de suspender por completo la web de Shein en Francia si persistía la venta de productos prohibidos. Sin embargo, hace una semana, tras constatar que Shein había retirado todos los artículos ilícitos de su sitio web, el Ejecutivo decidió suspender el proceso de bloqueo y anunció que estaba examinando otras plataformas.

En el caso de España, fuentes de Consumo consultadas por el diario La Vanguardia aseguraron que “no constaba” ningún tipo de denuncias por la presencia de esta serie de artículos, si bien ya ha puesto en alerta las lagunas legales utilizadas por los vendedores para comercializar estos productos.

