El consejo de los coaches de ‘La Voz’ en ‘El Hormiguero’ para los artistas emergentes: “Cantar sin pensar en las consecuencias”

Malú, Pablo López, Yatra y Mika en 'El Hormiguero' (Flickr)

El plató de El Hormiguero ha reunido en la noche del martes, 10 de septiembre, a Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, los coaches de la nueva temporada de La Voz que han compartido algunos de los detalles inéditos sobre la nueva edición, consejos vitales para artistas emergentes y ciertas anécdotas que no han dejado indiferentes a nadie. Esta entrevista se ha hecho nueve días antes del estreno oficial del programa, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre y que contará con dos nuevos jefes de equipo: Mika y Yatra.

Con ellos, el programa ha ampliado sus fronteras. No obstante, el británico-libanés, a diferencia del colombiano, ha tenido que aprender el “español este último año y ahora habla mejor que todos nosotros”, ha puntualizado Yatra. Su resultado ha sido excepcional, pues según ha reconocido: “Es la primera vez que hago una entrevista en español, la última vez que vine a este programa, no podía decir dos palabras”. Asimismo, durante la entrevista con Pablo Motos, los cuatro artistas han desvelado las novedades que se han incorporado al formato, para darle un poco de juego sucio entre los coaches.

Yatra y Mika en 'El Hormiguero' (Flickr)

“Tengo el poder de mutearles el micro”

Una de las novedades más esperadas, sin duda, será el “talent a ciegas”. Este nuevo método, explicado por Malú en El Hormiguero, hará que el concursante entre en el plató “con los ojos cerrados sin saber dónde está. Les ponen el micrófono y cantan delante de todo el público y de nosotros sin tener ni idea”. Pero lo que va a crear numerosas risas serán los famosos “superpoderes” que tienen los coaches en sus sillones.

Uno de ellos, por ejemplo, es el “muteo” de Malú, con el que puede silenciar tanto a sus compañeros como a los aspirantes. La madrileña ha expresado que “como mis compañeros son muy intensos, tengo el poder de mutearles el micro". Pero el motivo de que solo ella pueda tener ese privilegio es, según ella, “porque soy la única equilibrada aquí”. Aun así ha dejado claro que en esta edición ha ejercido en menor medida este poder “porque tenemos muchas más herramientas, como el megabloqueo, con el que puedo hacer que se den la vuelta los tres", asegura.

Estas herramientas, aunque incentivan el pique entre ellos, es una muestra de que solo se puede llevar a cabo gracias al gran ambiente que fluye entre ellos. En concreto, Yatra ha matizado que Malú “tiene un sentido del humor más negro que el mío, pero nos entendemos bien”. Además, el propio cantante desmintió cualquier reproche hacia la española: “Debo decir que Malú se ha portado de maravilla conmigo”. Por su parte, López ha desvelado algunos detalles sobre su rutina junto al equipo: “Nosotros convivimos mucho juntos en un apartamento que está encima del plató. Comemos juntos y, siempre que hago algo que no debo, que no sigo el protocolo en la mesa, me da un guantazo y me dice ‘¡qué maleducado!’”, explica en alusión al británico-libanés. Ante estas palabras, Mika se ha definido como “un pijo insoportable”.

Pero, sin duda, uno de los momentos más esperados de la conversación con Motos ha sido la explicación sobre lo que es “marcarse un Pablo López”, una referencia convertida en leyenda dentro del programa. “Aprieta el botón, se da la vuelta, los demás explicamos un montón de cosas de los que nos ha gustado de la actuación, Pablo no dice absolutamente nada y el talent, no sabemos por qué, decide irse siempre con él”, bromeó Yatra. El propio Pablo López matizó: “Sí, me lo imagino. Una audición a ciegas”.

“Crea tu propio universo”

El momento más especial de la entrevista ha sido cuando los cuatro coaches han dado un mensaje para aquellos nuevos talentos. Por un lado, Malú ha destacado que: “No cantamos solo con la voz, lo verdaderamente importante es el lenguaje corporal. Necesito que se metan en la canción y la interpreten”. En este sentido, Mika ha subrayado la importancia de “cantar sin pensar en las consecuencias”, ya que “esos momentos sin consciencia te pueden cambiar la vida. Al final te estás preparando siempre para un momento que no se puede preparar”, explica.

Por su parte, Pablo ha agregado con ironía: “No mientas, y el día que te llamen para ir a El Hormiguero, ya está todo hecho”. Mientras, Yatra ha instado a la autenticidad: “Crea tu propio universo, tu propia voz, tu propio estilo, no vengas a imitar a nadie. Y que la gente se vuelva loca contigo”.