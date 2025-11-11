El Gobierno endurece las medidas para luchar contra la gripe aviar en España mientras el precio de los huevos se dispara

Gallinas en gallineros en A Mariña Lugo, a 9 de noviembre de 2025. (Carlos Castro / Europa Press)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha un conjunto de medidas adicionales de refuerzo para frenar la expansión de la gripe aviar en España. Esta decisión responde al incremento del riesgo detectado la semana pasada, motivado por el aumento de casos en Europa, especialmente entre aves silvestres, los movimientos migratorios y la bajada de las temperaturas. Según ha informado el propio ministerio, la aplicación de estas medidas busca proteger tanto a la cabaña avícola como a la salud pública.

Entre las acciones adoptadas destaca el confinamiento obligatorio de las aves de corral en 1.199 municipios clasificados como zonas de especial riesgo o de especial vigilancia. Estas áreas se distribuyen por toda la geografía nacional: Andalucía (197 municipios), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12), País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), además de Ceuta y Melilla. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subrayado que estas restricciones se han acordado en coordinación con las comunidades autónomas.

Las medidas de protección se enmarcan en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, que establece un catálogo de prohibiciones y obligaciones específicas para las zonas afectadas. Entre ellas, se prohíbe el uso de aves de los órdenes anseriformes y charadriiformes como señuelo, la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de corral, y la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, la autoridad competente puede autorizar excepciones si se garantiza la protección frente a aves silvestres mediante la instalación de telas pajareras u otros dispositivos. En estos casos, la alimentación y el agua deben suministrarse en el interior de las instalaciones o en refugios que impidan el acceso de aves silvestres.

Medidas de bioseguridad y zonas de especial riesgo

La orden también prohíbe el suministro de agua a las aves de corral procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que el agua haya sido tratada para inactivar posibles virus de influenza aviar. Los depósitos exteriores necesarios por motivos de bienestar animal deben estar adecuadamente protegidos frente a aves acuáticas silvestres. Además, se veta la presencia de aves de corral y otras aves cautivas en centros de concentración de animales, como certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier otra concentración de aves cautivas.

Para el resto del territorio nacional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recordado la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, con especial atención a la prevención del contacto con aves silvestres y la vigilancia pasiva. Se insta a notificar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

La identificación de zonas de especial riesgo se basa en factores como la presencia de aves migratorias en humedales, la proximidad de explotaciones avícolas a estos espacios y la dificultad para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. Entre los humedales recogidos en el anexo I de la orden figuran el Parque Nacional de Doñana en Huelva, el Delta del Ebro en Tarragona, la Albufera de Valencia y el Mar Menor en Murcia, entre otros. En los municipios situados en estas áreas, incluidos en el anexo II, se aplican medidas reforzadas de bioseguridad. Las zonas de especial vigilancia se determinan por la concentración de aves silvestres y la densidad de explotaciones avícolas cercanas, con el objetivo de facilitar la detección precoz de la enfermedad. Los municipios recogidos en el anexo III están sujetos a medidas específicas, y las autoridades pueden ampliar las restricciones si una evaluación de riesgo así lo aconseja.

El precio del huevo se dispara

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hizo la jornada pasada jornada un llamamiento a “la serenidad y a hacer un seguimiento”, así como a “estar muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa” en cuanto a los precios de los huevos. No obstante, los precios ya ha subido y, de hecho, según ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la situación podría traducirse en un nuevo encarecimiento para el consumidor final.

La OCU ha señalado que el encarecimiento de los huevos no es un fenómeno reciente ni exclusivo de la crisis sanitaria actual. De hecho, el precio de este alimento básico ha mantenido una tendencia al alza desde 2021, hasta el punto de que, en palabras de la organización, los huevos han comenzado a convertirse en un producto de lujo para muchos hogares. La OCU ha subrayado que, desde principios de año, el precio de la docena de huevos ha aumentado en un euro, y si se compara con los valores registrados hace cuatro años, el incremento supera el 100 %. Esta escalada se enmarca en un contexto inflacionista que se inició en 2021 y que ha provocado un aumento acumulado del 137 % en los huevos de tamaño M (los más baratos) y del 119 % en los de tamaño L.

El Observatorio de Precios de Supermercados de la OCU y los estudios anuales de la organización han documentado cómo el precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre, mientras que los huevos L han subido de 2,33 euros a 3,25 euros en el mismo periodo. La OCU ha destacado que estos datos reflejan una tendencia sostenida de encarecimiento que afecta especialmente a los consumidores con menor poder adquisitivo.

Ante este escenario, la OCU ha reclamado la adopción de medidas de protección para los consumidores más vulnerables, que son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de estas subidas. Asimismo, la organización ha exigido una mayor transparencia en la fijación de precios, especialmente en productos básicos como los huevos, según ha recogido en sus últimos informes y estudios de precios.