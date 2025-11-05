Varios casos de gripe aviar detectados en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real): “Es una señal de alarma de un sistema colapsado”

Vista de las Tablas de Daimiel, a 26 de abril de 2023, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). (Patricia Galiana/Europa Press)

La gripe aviar, la enfermedad que afecta a las aves cautivas y silvestres y que resulta altamente contagiosa, ha llegado a las Tablas de Daimiel. El pasado martes, Carlos Ruiz de la Hermosa, director del Parque Nacional ubicado en Ciudad Real, explicó a EFE que se habían detectado varios casos dentro del espacio protegido.

Pese a la “prudencia y vigilancia” que este escenario requiere, hizo un llamamiento a la “tranquilidad”, destacando que “son casos aislados que, por ahora, no deben generar alarma”. La situación, según explicó el director, se encuentra “bajo control” y ya se han puesto en marcha los protocolos sanitarios para evitar la rápida expansión del virus, trabajando de forma coordinada con los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna del Chaparrillo (Ciudad Real).

Los primeros indicios se detectaron hace un par de semanas, después de observar algunas aves desorientadas, un síntoma habitual de la gripe o influenza aviar. Desde entonces, en las Tablas de Daimiel los técnicos han recogido los cadáveres de cuatro grullas y una gaviota reidora, así como detectado varios ejemplares con comportamientos anómalos.

Un enclave muy importante para las aves migratorias

Las Tablas de Daimiel, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar, es uno de los pocos humedales de agua dulce y salobre que hay en el centro peninsular. Además de ser un ecosistema de altísimo valor biológico, el Parque Nacional es una zona de descanso y nidificación para miles de aves migratorias que viajan entre África y el norte de Europa.

Vista de las Tablas de Daimiel, a 26 de abril de 2023, en Ciudad Real, Castilla- La Mancha (España). (Patricia Galiana/Europa Press)

Debido a su importancia dentro de las rutas migratorias, preocupa la expansión de la gripe aviar a nivel internacional. Sin embargo, Ruiz de la Hermosa ha destacado que la llegada masiva de aves todavía no se ha producido debido a que las temperaturas todavía no han bajado del todo. Además, el director, teniendo en cuenta el brote que se está produciendo en Alemania, ha declarado que es “probable que muchos ejemplares infectados no lleguen a España”, ya que “el virus es muy agresivo y los animales enfermos difícilmente completan el viaje”.

Los ecologistas exigen revisar la gestión ambiental de las Tablas de Daimiel

“Estamos vigilantes y atentos a la evolución, pero la situación en Las Tablas de Daimiel es estable y, de momento, no hay motivo de alarma”, reiteraba el director del Parque Nacional. Sin embargo, desde la asociación Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha no lo tienen tan claro y denuncian la situación de “fragilidad” del enclave.

“Aunque el contagio no supone un riesgo inmediato para la salud humana, pone de relieve la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos degradados, como es el caso de Las Tablas de Daimiel y la necesidad de revisar la gestión ambiental del espacio protegido", destacan.

Rafael Ubaldo Gosálvez Rey, patrono en representación de Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas en el Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, ha explicado que la dirección del Parque Nacional, la Presidencia del Patronato o la Comisión Mixta “no han informado a los miembros del Patronato de la detección de gripe aviar en aves silvestres dentro del Parque Nacional”. Además de esta situación, que denuncian, ha declarado que tampoco se ha reunido el Patronato desde el 4 de diciembre de 2024.

Especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador vacunan pollos contra la gripe aviar en fincas de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. (AFP)

“Este episodio no puede tratarse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de años de desecación, sobreexplotación del acuífero y pérdida de biodiversidad”, explica Gosálvez, que ha destacado que, “cuando un ecosistema pierde equilibrio, las enfermedades emergen como una respuesta natural del colapso ambiental”.

“Las Tablas de Daimiel es uno de los termómetros de la salud ambiental de toda la Mancha húmeda”, ha destacado el patrono. “La gripe aviar no es solo un problema sanitario: es una señal de alarma de un sistema colapsado por la inacción política y la falta de respeto al equilibrio ecológico”.