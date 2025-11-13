El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

Gallinas en gallineros en A Mariña Lugo, a 9 de noviembre de 2025. (Carlos Castro / Europa Press)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado este jueves la ampliación de las medidas de confinamiento de las aves de corral a todas las granjas españolas para evitar la propagación de la gripe aviar. La orden llega tras el aumento del riesgo de entrada de la enfermedad en España, que afecta ya a unos 1.200 municipios del país, ubicados en zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia.

El pasado jueves 6 de noviembre, el Gobierno decretaba el confinamiento para las aves criadas al aire libre, efectivo desde el pasado lunes, pero la incidencia de la gripe aviar ha ido en aumento. Por ello, el Ministerio de Agricultura ha ampliado esta obligación a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, supone la prohibición de que los animales permanezcan al aire libre. El ministerio prohíbe, además, la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, dar agua a los animales procedentes de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres y la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, como certámenes ganaderos o exhibiciones y celebraciones culturales.

Si el confinamiento de las aves no fuese posible, las comunidades autónomas podrán autorizar el mantenimiento de estos animales al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. En estos casos, las aves domésticas tendrán que alimentarse en zonas cubiertas, que impidan la llegada de animales silvestres y su contacto con la comida y bebida destinadas a las aves de corral.

139 brotes de gripe aviar en España y Europa

El Ministerio ha justificado la ampliación de estas restricciones tras constatar un aumento del riesgo de entrada de la enfermedad en España durante la última semana. Para determinar este nivel de riesgo, se han tenido en cuenta factores como el número de brotes notificados en Europa, la localización de estos focos y los movimientos de aves silvestres procedentes de áreas de riesgo en el continente. Desde el mes de julio, se han notificado 139 brotes de influenza aviar en granjas avícolas europeas. En el caso de España, se han registrado 14 focos en explotaciones, de los cuales la mitad se localizan en Castilla y León, además de 53 casos en aves silvestres y cinco en aves en cautividad.

Además, durante las últimas cuatro semanas se ha incrementado “notablemente” el número de focos en aves de corral y silvestres notificados en los países de centro y norte de Europa, territorios desde los cuales un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España con la próxima llegada del invierno.

El Ministerio ha considerado que existe un “claro riesgo de contagio” desde las aves silvestres a las explotaciones en que la cría se realiza al aire libre, por lo que ha adoptado el confinamiento de las aves de corral como medida cautelar.