España

“Vale” es la palabra “más usada en España”, según una uruguaya: “Puedes saber si le caes bien a una persona y si no”

La tiktoker es fiel creyente de que con solo esta palabra puedes crear un idioma entero, pues los españoles la utilizamos en cualquier situación y significa una cosa distinta según la entonación

Guardar
Emiliana Artagaveytia en Tiktok
Emiliana Artagaveytia en Tiktok

La palabra “vale”, tan habitual en el español peninsular, se ha convertido en tema de conversación gracias a un vídeo de TikTok publicado por Emiliana Artagaveytia, una creadora de contenido uruguaya que vive en España desde hace cuatro años.

En su vídeo, Artagaveytia invita a sus seguidores a reflexionar sobre el uso cotidiano de esta palabra. “Hablemos de la palabra más usada en España. Creo que después de cuatro años les puedo explicar el significado del ‘vale’”, comienza diciendo. Desde ahí, despliega un catálogo de interpretaciones que, según ella, están profundamente vinculadas al tono, la intención y el estado emocional del hablante.

La creadora explica primero el uso más básico. “El vale clásico viene a ser como un ‘okey’, pero con mucha personalidad”, señala, diferenciándolo del empleo más resignado de la misma palabra. En ese caso, dice, “Después tenés como el ‘vale’. Ese ‘vale’ ya es ‘no tengo ni ganas de hacer lo que me estás pidiendo, pero bueno, soy buena onda’”.

“La contradicción en España es muy común”

Dos personas hablando. (Pexels)
Dos personas hablando. (Pexels)

El matiz continúa cambiando cuando se alarga la vocal. “Después tenés el ‘vaale’. Cuando el Vale extiende la A es porque están hasta las pelotas de escucharte. Por favor, Javier, cerrá la boca”, bromea, ilustrando la carga de cansancio que puede transmitir una simple variación fonética.

Otro de los momentos más comentados del vídeo es su explicación sobre el “vale” repetido. “Después tenemos el vale multiplicado. ‘Vale, vale, vale…’. Te están avisando que ya te entendieron, que ya no tenés que explicar más nada, que no son boludos”, afirma, señalando que esta repetición funciona como un freno cortés –o no tan cortés– a quienes se extienden demasiado.

La combinación de ‘vale’ y ‘venga’

Pero, según Artagaveytia, la verdadera dificultad aparece cuando los españoles combinan esta palabra con otra igual de versátil: “venga”. “Tu ve la dificultad cuando lo empiezan a combinar con la palabra ‘venga’. Acá no sabés si está recontento o está envuelto en llamas”, explica entre risas. Y añade que esta mezcla puede expresar entusiasmo o irritación en función del tono. “La contradicción en España es muy común. Puede ser: ‘Vale, venga, como que sí...’. O también puede ser: ‘Vale, venga’. Y si al final te dicen ‘ya está bien’, párate y andate”, advierte.

La tiktoker también menciona el “vale de relleno”, usado para llenar silencios incómodos. “Cuando aparece un silencio en una conversación, ellos se quedan repitiendo ‘vale, vale’. Ellos se quedan analizando si lo que dijiste fue una animalada o una buena idea”, relata. Y remata su descripción con uno de los usos más tajantes: “Después tenemos el ‘vale, hablamos’. Esa vez que nunca más en la vida vas a volver a verle la cara a esa persona. Es la bomba de humo española esa”.

Para Artagaveytia, esta versatilidad le recuerda a una expresión muy usada en su país: “Y es que esta palabra me recuerda mucho al ‘tá’ de Uruguay”. Con humor, concluye que el “vale” es casi una brújula social. “Con un simple vale, puedes saber si le caes bien a una persona, si no, si le duele la panza al estado civil… No importa lo que esté pasando en ese momento, siempre hay un vale perfecto para esa ocasión”, resume.

El vídeo ha resonado especialmente entre la comunidad latina en España, que encuentra en este tipo de análisis un retrato cómico y certero de las particularidades del español peninsular. Mientras tanto, los españoles parecen disfrutar reconociendo –y riéndose de– sus propios códigos lingüísticos.

Temas Relacionados

TiktokTiktok EspañaRedes SocialesUruguayEpaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El Supremo ha ordenado obtener documentación de la empresa cinco meses después de que se hiciera público el caso

La UCO de la Guardia

De Aitana a Sergio Ramos: los famosos españoles sorprenden con sus ‘looks’ en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

La noche más importante de la industria musical latina tuvo como grandes protagonistas a conocidos rostros españoles

De Aitana a Sergio Ramos:

Rescatan un serval de un domicilio particular de Alicante después de que la familia reconociese no poder cuidarlo con seguridad

La tenencia de este felino depredador como animal doméstico es viral en redes sociales, lo que fomenta su comercio pese a que en España es ilegal

Rescatan un serval de un

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La decisión contra el antiguo diputado de Sumar figura en un auto dictado este viernes

El juez procesa a Íñigo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO de la Guardia

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”