España

La palabra del año que nadie sabe qué significa: la historia detrás el fenómeno “6-7″

Su origen puede remontarse a una canción, pero desde entonces ha generado un significado propio que transciende fronteras y, sobre todo, confunde a los mayores de 20 años

Guardar
Lo que más asombra es
Lo que más asombra es que la palabra, utilizada por la generación alfa, no parece significar nada. (Composición fotográfica/Canva)

Elegida como palabra del año por la plataforma Dictionary.com, “6-7” (pronunciada six-seven), ha provocado opiniones mixtas. Será porque tan solo los que tienen menos de 20 años conocen su significado. O porque dicho significado, según varias fuentes, como Wikipedia, no existe. Sin embargo, este fenómeno de palabra se hizo tan viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que se ganó el título anteriormente mencionado.

Según datos de Dictionary.com, las búsquedas de 6-7 en Google aumentaron un 600% en los dos últimos meses: un porcentaje que se atribuye a padres y profesores que no entendían nada. 6-7 de por sí no es una palabra, son dos números, pero eso no importa. Su significado se desconoce por la mayoría de usuarios, pero eso tampoco parece relevante.

La propia plataforma ha intentado explicar su significado, pero ellos mismos admiten que “es complicado”: “Algunos dicen que significa más o menos, o ni una cosa ni otra, especialmente cuando se acompaña de su característico gesto con la mano, en el que ambas palmas miran hacia arriba y se mueven alternativamente de arriba abajo. Algunos jóvenes, intuyendo una oportunidad para fastidiar a sus mayores, lo usan como respuesta a casi cualquier pregunta: ‘Hola, cariño, ¿qué tal el cole hoy?’ ‘¡6-7!’”, explican desde la plataforma.

¿Cómo surgió este fenómeno global?

La primera vez que la palabra aparece en Internet es en diciembre de 2024, cuando el rapero Skrilla lanza su canción Doot Doot (6 7). Parte de la letra es:“Por cómo cambió de marcha, sé que se está muriendo / 6-7, simplemente me lancé directamente a la autopista”

Carlos nos habla de su nuevo álbum, '¿Qué significa el amor?', las colaboraciones que lo han sacado adelante y la importancia que tiene su personalidad en sus canciones

Dos semanas después, le pidieron a Kinney que calificara su bebida de Starbucks. Frunció el ceño pensativo antes de responder: “Seis, siete”, haciendo un gesto con las manos, como si sopesara dos opciones, según cuentan en The New York Times. Sus compañeros de equipo soltaron una risita de aprobación.

La propia canción, que cuenta con casi nueve millones de reproducciones hasta el momento en YouTube, revela poco sobre el significado de las palabras, pero en los comentarios el grupo más activo es el de los padres desconcertados: “Has buscado en Google lo que significa 6-7 y ahora estás escuchando esto”, se lamenta el comentario con más me gusta.

El siguiente: “POV: Tienes más de 30 años y ya te arrepientes de haber tenido curiosidad”. Sin embargo, parece que la frase ya ha abarcado su vida propia, independientemente del significado que puede haber tenido en la canción.

¿Qué significa 6-7?

El origen de 6-7 puede tener diferentes explicaciones. Algunos teorizan que es específicamente 67, porque el rapero Skrilla vivía en la calle 67 en su Filadelfia natal. O por el código policial 10-67, que en Estados Unidos se usa para comunicar un fallecimiento.

La huella de 6-7 termina llevando a un vídeo desconcertante de YouTube titulado Niño del 6-7 original, con más de dos millones y medio de reproducciones. En esta versión, 6-7 deja de ser una respuesta a una pregunta para convertirse en un comentario suelto.

En el vídeo, un niño celebra lo que parece ser un fallo del equipo rival durante un partido de baloncesto y grita a cámara “Six seven!”. Tal vez lo haga como expresión de triunfo, aunque lo único claro es que provocó la irritación generalizada de Internet, un lugar que la última vez que tuvo que enfrentarse a algo sin sentido fue con el “ola ke ase”, que al menos ofrecía una frase en español con cierto significado y una llama graciosa en la imagen.

Algunas escuelas ya han prohibido su uso porque las palabras 6-7 interrumpen las clases, informa El País. Además, ya existe una bebida enlatada con el nombre 6-7 que promete vender muchísimo.

Se trata, en esencia, de una frase de una canción que las redes sociales convirtieron en meme. Y como todo lo relacionado con internet, está evolucionando a un ritmo vertiginoso.

Temas Relacionados

PalabraSignificado6-7España-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu cabeza se llena de ruido, no necesitas más pensamientos. Necesitas volver al presente ya”

Existen técnicas que pueden ayudar a salir de las rumiaciones mentales a través de la atención plena o ‘mindfulness’

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad? El caso que el Tribunal Supremo estudiará para fijar doctrina

La reciente admisión judicial ha puesto en primer plano la necesidad de clarificar la intervención de familiares en decisiones sobre el derecho a morir

¿Pueden unos padres oponerse a

La hoja de ruta de los reyes Felipe VI y Letizia en su primer viaje de Estado a China: su intensa agenda oficial con actos por separado

Los padres de la princesa Leonor cuentan con varias citas durante su visita al país asiático, incluyendo una cena de gala y un concierto

La hoja de ruta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”