La palabra del año que nadie sabe qué significa: la historia detrás el fenómeno “6-7″

Lo que más asombra es que la palabra, utilizada por la generación alfa, no parece significar nada. (Composición fotográfica/Canva)

Elegida como palabra del año por la plataforma Dictionary.com, “6-7” (pronunciada six-seven), ha provocado opiniones mixtas. Será porque tan solo los que tienen menos de 20 años conocen su significado. O porque dicho significado, según varias fuentes, como Wikipedia, no existe. Sin embargo, este fenómeno de palabra se hizo tan viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que se ganó el título anteriormente mencionado.

Según datos de Dictionary.com, las búsquedas de 6-7 en Google aumentaron un 600% en los dos últimos meses: un porcentaje que se atribuye a padres y profesores que no entendían nada. 6-7 de por sí no es una palabra, son dos números, pero eso no importa. Su significado se desconoce por la mayoría de usuarios, pero eso tampoco parece relevante.

La propia plataforma ha intentado explicar su significado, pero ellos mismos admiten que “es complicado”: “Algunos dicen que significa más o menos, o ni una cosa ni otra, especialmente cuando se acompaña de su característico gesto con la mano, en el que ambas palmas miran hacia arriba y se mueven alternativamente de arriba abajo. Algunos jóvenes, intuyendo una oportunidad para fastidiar a sus mayores, lo usan como respuesta a casi cualquier pregunta: ‘Hola, cariño, ¿qué tal el cole hoy?’ ‘¡6-7!’”, explican desde la plataforma.

¿Cómo surgió este fenómeno global?

La primera vez que la palabra aparece en Internet es en diciembre de 2024, cuando el rapero Skrilla lanza su canción Doot Doot (6 7). Parte de la letra es:“Por cómo cambió de marcha, sé que se está muriendo / 6-7, simplemente me lancé directamente a la autopista”

Dos semanas después, le pidieron a Kinney que calificara su bebida de Starbucks. Frunció el ceño pensativo antes de responder: “Seis, siete”, haciendo un gesto con las manos, como si sopesara dos opciones, según cuentan en The New York Times. Sus compañeros de equipo soltaron una risita de aprobación.

La propia canción, que cuenta con casi nueve millones de reproducciones hasta el momento en YouTube, revela poco sobre el significado de las palabras, pero en los comentarios el grupo más activo es el de los padres desconcertados: “Has buscado en Google lo que significa 6-7 y ahora estás escuchando esto”, se lamenta el comentario con más me gusta.

El siguiente: “POV: Tienes más de 30 años y ya te arrepientes de haber tenido curiosidad”. Sin embargo, parece que la frase ya ha abarcado su vida propia, independientemente del significado que puede haber tenido en la canción.

¿Qué significa 6-7?

El origen de 6-7 puede tener diferentes explicaciones. Algunos teorizan que es específicamente 67, porque el rapero Skrilla vivía en la calle 67 en su Filadelfia natal. O por el código policial 10-67, que en Estados Unidos se usa para comunicar un fallecimiento.

La huella de 6-7 termina llevando a un vídeo desconcertante de YouTube titulado Niño del 6-7 original, con más de dos millones y medio de reproducciones. En esta versión, 6-7 deja de ser una respuesta a una pregunta para convertirse en un comentario suelto.

En el vídeo, un niño celebra lo que parece ser un fallo del equipo rival durante un partido de baloncesto y grita a cámara “Six seven!”. Tal vez lo haga como expresión de triunfo, aunque lo único claro es que provocó la irritación generalizada de Internet, un lugar que la última vez que tuvo que enfrentarse a algo sin sentido fue con el “ola ke ase”, que al menos ofrecía una frase en español con cierto significado y una llama graciosa en la imagen.

Algunas escuelas ya han prohibido su uso porque las palabras 6-7 interrumpen las clases, informa El País. Además, ya existe una bebida enlatada con el nombre 6-7 que promete vender muchísimo.

Se trata, en esencia, de una frase de una canción que las redes sociales convirtieron en meme. Y como todo lo relacionado con internet, está evolucionando a un ritmo vertiginoso.