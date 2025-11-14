Un multimillonario hace una donación “sin precedentes” en una recogida de alimentos: 800.000 euros en la operación

Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en una recogida de alimentos. (Europa Press)

Se acerca la época de navideña. Árboles, luces, regalos son típicos en estas fechas donde abunda la generosidad y la bondad. Pero también son habituales los bancos de alimentos. Recuerdan que muchas personas, incluidos niños y niñas, no pasarán unas Navidades de ensueño y que las familias atravesarán momentos complicados cuando llegan las fechas clave. Es por ello que la recogida de alimentos resulta esencial para poder enviar comida a los hogares más necesitados.

En eso ha querido contribuir de una manera “excepcional” Stelios Haji-loannou, fundador de la aerolínea irlandesa easyJet, que ha donado 730.000 latas de conserva. El multimillonario, residente en Mónaco, ha decidido implicarse de forma directa en la compra, envío y distribución de alimentos destinados a miles de personas en situación de vulnerabilidad. “Quería ayudar de manera diferente”, explicó el fundador.

Tras años realizando donaciones económicas, optó esta vez por una acción “sin precedentes” que permitiera durante un año a quienes dependen de la red solidaria que ofrece Restos del Corazón, un banco de alimentos francés. “No hay precedentes de una donación de esta magnitud. Normalmente, colaboran empresas agroalimentarias, pero no fundaciones privadas”, destacó François Chantrait, presidente voluntario del Consejo de Administración del banco.

Un producto pensado para todos

El proyecto nació tras varias reuniones entre la fundación del empresario y la organización benéfica francesa. La elección recayó finalmente en una lata de verduras mixtas de la marca Bonduelle, seleccionada por su calidad, facilidad de almacenamiento y versatilidad. “Es práctica, fácil de almacenar y apta para todos los públicos. Se puede comer directamente y tiene la misma calidad que en los supermercados”, señaló Chantrait al medio francés Le Figaro.

El fundador de easyJet también expresó su satisfacción con la iniciativa: “Es una asociación muy buena y estoy orgulloso de estar asociado con ella”, afirmó a France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur. Las primeras latas comenzaron a distribuirse en septiembre en los departamentos del Var y de los Alpes Marítimos, y la entrega continuará durante los próximos doce meses.

Latas de conserva. (Kylie Cooper/Reuters)

Un alivio económico para la organización

Pero la ayuda no se limita solo a las conservas. El empresario ha cubierto los costes de transporte en camiones a través de su fundación (Stelios Philanthropic Foundation), lo que eleva el coste total de la donación a aproximadamente 800.000 euros. “Así podremos dedicarnos a otras misiones sociales”, subrayó Chantrait.

En la región, los Restos del Corazón atienden semanalmente a 22.000 personas, entre ellas 10.000 familias. Solo en los Alpes Marítimos, la organización distribuye más de dos millones de comidas al año, dentro de los 186 millones repartidos en toda Francia. “No existe ninguna cantidad comparable”, insistió Chantrait. “Normalmente, son empresas industriales las que nos donan, pero no una institución privada como esta...”, añadió.

Una pareja que se casaba un día después del día de la DANA y pasó el 1 de Noviembre en el banco de alimentos. (YouTube/Europa Press).

Perspectivas de futuro

Con respecto a futuras campañas, la colaboración no termina en esta gran operación. “Ya está prevista una nueva donación para el año que viene”, adelantó Chantrait. Es más, el propio multimillonario ha expresado su intención de repetir la donación en 2026, pero esta vez con productos distintos como sardinas o atún.