“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

Varios barcos de flota artesanal. (M. Dylan - Europa Press)

Los pescadores no profesionales se enfrentaran a partir del próximo año a nuevas medidas de control sobre los ejemplares capturados, en línea con la ejecución de la nueva normativa comunitaria. España implementará a través de la aplicación PescaRec la medida que obligará a los pescadores recreativos a “declarar lo que pescan”, tal como lo ha explicado la jurista Sandra Sánchez en un video publicado en su perfil de TikTok (@sandrajurista_). Por eso, a partir del 10 de enero de 2026, quienes practiquen pesca marítima de recreo deberán registrar y notificar diariamente las especies capturadas mediante un sistema electrónico, incluso cuando se trate de ejemplares devueltos al mar o en jornadas en las que no se haya obtenido ninguna captura.

Según la jurista, este cambio no afectará a los profesionales del sector, pues se refiere a “recreativos, es decir, los que lo hacen por ocio, no por trabajo”. La exigencia se dirige exclusivamente a quienes realizan esta actividad como entretenimiento, ya sea en mar abierto o desde la costa. La especialista aclaró que el control será exhaustivo. El objetivo, subraya, es garantizar el estricto cumplimiento del nuevo reglamento europeo y disponer de datos más precisos sobre el impacto de la pesca recreativa en la presión sobre los recursos marinos.

Esta nueva obligación aparece recogida en el Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado en noviembre de 2023, que modifica normativas anteriores. Juan Antonio Agüero Monedero, subdirector general de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal, detalla en un comunicado que los ciudadanos que realicen actividades de pesca recreativa deberán estar registrados y efectuar estas notificaciones.

En cuanto a las especies a declarar, el comunicado precisa que se incluyen aquellas sometidas a medidas de protección diferenciada, las que cuentan con posibilidades de pesca fijadas por la Unión Europea, las sujetas a obligación de desembarque o las integradas en planes plurianuales. También se contemplan todas las especies para las que los dictámenes científicos procedentes del CCTEP, el CIEM u organismos equivalentes determinen que la pesca recreativa tiene un efecto significativo sobre la mortalidad por pesca.

Una aplicación para facilitar el control

Para facilitar el cumplimiento, la Secretaría General de Pesca ha desarrollado la aplicación PescaRec, disponible para dispositivos móviles a través de Google Play y Apple Store. La herramienta no solo permitirá el registro inmediato de las capturas, sino que incorporará sistemas de reconocimiento de especies, información sobre tallas mínimas, catálogos de especies prohibidas y avisos sobre posibles cierres temporales de pesquerías. Para acceder, será imprescindible contar con una licencia de pesca marítima de recreo en vigor, emitida por una comunidad o ciudad autónoma.

Pescadores de Barbate. (Europa Press)

El uso de PescaRec será obligatorio para declarar capturas de especies sometidas a medidas de protección diferenciada en cualquier tipo de aguas, y también para el resto de especies en aguas exteriores. En caso de capturas en aguas interiores, las comunidades autónomas podrán autorizar el empleo de la misma aplicación con el fin de unificar criterios y evitar la dispersión de herramientas.

A la espera de legislación concreta

Desde el Ministerio se asegura que la publicación de una normativa nacional específica es inminente, lo que proporcionará el marco legal definitivo para la entrada en vigor de estos requisitos. Asimismo, la Secretaría General de Pesca difundirá instrucciones detalladas sobre la aplicación práctica de esta normativa y habilitará información actualizada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para garantizar la máxima difusión entre el colectivo afectado.