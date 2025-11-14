España

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

España aplicará la nueva normativa europea mediante la app PescaRec, que obligará a registrar cada jornada de pesca no profesional, incluso si no se han dado capturas

Guardar
Varios barcos de flota artesanal. (M.
Varios barcos de flota artesanal. (M. Dylan - Europa Press)

Los pescadores no profesionales se enfrentaran a partir del próximo año a nuevas medidas de control sobre los ejemplares capturados, en línea con la ejecución de la nueva normativa comunitaria. España implementará a través de la aplicación PescaRec la medida que obligará a los pescadores recreativos a “declarar lo que pescan”, tal como lo ha explicado la jurista Sandra Sánchez en un video publicado en su perfil de TikTok (@sandrajurista_). Por eso, a partir del 10 de enero de 2026, quienes practiquen pesca marítima de recreo deberán registrar y notificar diariamente las especies capturadas mediante un sistema electrónico, incluso cuando se trate de ejemplares devueltos al mar o en jornadas en las que no se haya obtenido ninguna captura.

Según la jurista, este cambio no afectará a los profesionales del sector, pues se refiere a “recreativos, es decir, los que lo hacen por ocio, no por trabajo”. La exigencia se dirige exclusivamente a quienes realizan esta actividad como entretenimiento, ya sea en mar abierto o desde la costa. La especialista aclaró que el control será exhaustivo. El objetivo, subraya, es garantizar el estricto cumplimiento del nuevo reglamento europeo y disponer de datos más precisos sobre el impacto de la pesca recreativa en la presión sobre los recursos marinos.

Esta nueva obligación aparece recogida en el Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado en noviembre de 2023, que modifica normativas anteriores. Juan Antonio Agüero Monedero, subdirector general de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal, detalla en un comunicado que los ciudadanos que realicen actividades de pesca recreativa deberán estar registrados y efectuar estas notificaciones.

En cuanto a las especies a declarar, el comunicado precisa que se incluyen aquellas sometidas a medidas de protección diferenciada, las que cuentan con posibilidades de pesca fijadas por la Unión Europea, las sujetas a obligación de desembarque o las integradas en planes plurianuales. También se contemplan todas las especies para las que los dictámenes científicos procedentes del CCTEP, el CIEM u organismos equivalentes determinen que la pesca recreativa tiene un efecto significativo sobre la mortalidad por pesca.

Una aplicación para facilitar el control

Para facilitar el cumplimiento, la Secretaría General de Pesca ha desarrollado la aplicación PescaRec, disponible para dispositivos móviles a través de Google Play y Apple Store. La herramienta no solo permitirá el registro inmediato de las capturas, sino que incorporará sistemas de reconocimiento de especies, información sobre tallas mínimas, catálogos de especies prohibidas y avisos sobre posibles cierres temporales de pesquerías. Para acceder, será imprescindible contar con una licencia de pesca marítima de recreo en vigor, emitida por una comunidad o ciudad autónoma.

Pescadores de Barbate. (Europa Press)
Pescadores de Barbate. (Europa Press)

El uso de PescaRec será obligatorio para declarar capturas de especies sometidas a medidas de protección diferenciada en cualquier tipo de aguas, y también para el resto de especies en aguas exteriores. En caso de capturas en aguas interiores, las comunidades autónomas podrán autorizar el empleo de la misma aplicación con el fin de unificar criterios y evitar la dispersión de herramientas.

A la espera de legislación concreta

Desde el Ministerio se asegura que la publicación de una normativa nacional específica es inminente, lo que proporcionará el marco legal definitivo para la entrada en vigor de estos requisitos. Asimismo, la Secretaría General de Pesca difundirá instrucciones detalladas sobre la aplicación práctica de esta normativa y habilitará información actualizada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para garantizar la máxima difusión entre el colectivo afectado.

Temas Relacionados

PescaPesca DeportivaSector PescaMinisterio de AgriculturaTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir, usa este truco recomendado por un médico experto en sueño

El especialista revela que quedarse en la cama es lo peor que puedes hacer cuando te despiertas repentinamente y propone una alternativa más efectiva

Si te despiertas en mitad

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

Alemania y Países Bajos han confirmado la compra de 222 unidades, uniéndose a Ucrania y Catar como los países que los emplearán

Así son los nuevos vehículos

Un médico olvida poner una coma en la receta a un niño de 2 años y este termina muriendo por sobredosis

La familia demanda al especialista por la negligencia médica: una dosis diez veces mayor de potasio

Un médico olvida poner una

La Junta de Andalucía requiere a Amama sus datos sobre las afectadas por los cribados de cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud requiere toda la documentación y testimonios en un plazo máximo de diez días hábiles

La Junta de Andalucía requiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así son los nuevos vehículos

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de noviembre

Mercado español del aceite de oliva: fluctuaciones de precios y perspectivas

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”