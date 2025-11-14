España

La borrasca Claudia descarga con fuerza en Ávila y Cáceres: se desborda el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila

Durante la noche y la madrugada, la Aemet activó alertas rojas en estas provincias por las fuertes lluvias

Varias personas se protegen de
Varias personas se protegen de la lluvia este jueves en Ávila. (Raúl Sanchidrián/EFE)

Durante la noche del jueves al viernes, el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila han permanecido en alerta roja por precipitaciones acumuladas de más de 120 mm en 12 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció que este aviso por peligro extraordinario se extendería hasta las 05:59 de la presente jornada, instando a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil por el riesgo de inundaciones y crecidas súbitas de los cauces.

La borrasca Claudia está descargando con fuerza en nuestro país y permanece estacionaria en el noroeste peninsular, después de haber dejado fuertes lluvias también en las islas Canarias. Así, todavía no da tregua y se espera que en los próximos días continúe dejando inestabilidad en buena parte del territorio peninsular.

Durante la pasada jornada, los acumulados más cuantiosos se registraron en las estaciones de Tornavacas (Cáceres), con 157.8 mm, y en el Puerto del Pico (Ávila), con 156.6 mm. Ante esta situación, la población de las zonas más afectadas por el temporal recibieron el mensaje del sistema ES-Alert: en el sur de la provincia de Ávila, donde se declaró la situación 2 deL INUNCYL —que se mantiene en estos momentos pese a que la situaciónn haya “mejorado considerablemente”, según ha explicado José Francisco Hernández, delegado territorial de la Administración autonómica—, en torno a las 23.30 horas, y en las comarcas del norte de Cáceres, en situación operativa 1 del INUNCAEX, sobre las 23.38 horas.

La borrasca Claudia deja inundaciones
La borrasca Claudia deja inundaciones en Cáceres. (Diputación de Cáceres)

Con la alerta roja ya finalizada (aunque estas zonas continúan en nivel amarillo), se valoran ahora los daños de las lluvias y las fuertes rachas de viento. Según ha explicado la Diputación de Cáceres, los servicios de emergencias y seguridad han atendido varios desprendimientos de fachadas y cubiertas, así como inundaciones en la vía pública, especialmente en la capital y en Plasencia.

También en Ávila los Bomberos han intervenido en distintos puntos de la ciudad, ya desde el jueves a consecuencia de los efectos del viento, que ha provocado caída de ramas y de carteles publicitarios. El río Tormes, a su paso por el municipio de El Barco de Ávila, se ha desbordado, inundando las zonas aledañas.

Los Bomberos trabajan en Ávila
Los Bomberos trabajan en Ávila para retirar ramas caídas por el temporal. (Emergencias Ávila)

Siguen las lluvias en la mayor parte de la península este viernes

La borrasca Claudia no dará tregua durante todo el fin de semana, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes en algunos puntos del país. Este viernes, las lluvias serán más significativas en Andalucía occidental, el Pirineo, el Sistema Central, el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y Alborán, con tormentas en el oeste andaluz.

La semana comenzará con lluvias en Galicia y zonas próximas. Temperaturas en ascenso. (Aemet)

Así, aunque ya no hay activos avisos rojos, once comunidades autónomas y una ciudad autónoma estarán en alerta amarilla este viernes por lluvias, tormentas, rachas de viento y/o fenómenos costeros: en Andalucía, las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla; Aragón; Asturias; Mallorca en las islas Baleares; Cantabria; País Vasco, aunque en estos últimos cuatro sitios la situación de riesgo finaliza a primera hora de la mañana; en Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora; en Cataluña, Barcelona, Girona y Lleida; Cáceres en Extremadura; Galicia, en A Coruña y Pontevedra; Navarra, y Ceuta.

