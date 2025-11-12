España

Canarias suspende las clases presenciales en todas las islas el jueves por el paso de la borrasca Claudia

Los centros permanecerán cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo

Arcoíris sobre el municipio de Breña Baja de La Palma por las lluvias provocadas por la borrasca Claudia, a 12 de noviembre de 2025. (EFE/Luis G. Morera)

Canarias cancela las clases ante la previsión de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca ‘Claudia’. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, ha informado de se suspende la actividad lectiva presencial en todas las islas.

“La actividad lectiva presencial queda suspendida en su totalidad y pasa a modalidad telemática durante toda la jornada de mañana jueves”, apuntan en un comunicado en que detalla que aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial, la actividad lectiva quedará suspendida. Detallan también que los centros permanecerán cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo.

Cuál es la previsión para el jueves

El jueves, el frente asociado a la borrasca Claudia irá avanzando por Canarias y será de nuevo una jornada de lluvias intensas en la mayor parte de las islas. De hecho, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo ha pedido especial precaución durante esta jornada en Lanzarote y Fuerteventura, donde podría haber crecidas de barrancos. También lloverá con intensidad en Galicia, oeste del sistema central, en la cordillera Cantábrica y en puntos de Andalucía occidental. “Y de nuevo esperamos rachas muy fuertes de viento el jueves, incluso huracanadas en cumbres tanto en zonas de Canarias como del oeste de la península”, alerta el portavoz. Por su parte, las temperaturas nocturnas van a subir notablemente y las temperaturas máximas van a bajar en el sur de la península. Aun así, el ambiente será templado para la época con valores cercanos a los 30 grados en el área mediterránea del país.

De cara al viernes, la influencia de la borrasca Claudia en Canarias disminuirá, aunque todavía podrán registrarse algunos chubascos en las islas de mayor relieve.

