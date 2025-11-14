España

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

Las fuertes lluvias asociadas a una borrasca han llevado a la activación de avisos rojos en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila

Guardar

Una intensa borrasca ha activado los protocolos de emergencia en varias comunidades, con avisos y restricciones en zonas especialmente expuestas a las precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo para el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila, donde se espera más de 120 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas. Se considera una situación de “peligro extraordinario” y Protección Civil recomienda a la población evitar cauces, zonas inundables y seguir las indicaciones de emergencias.

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila y Cáceres

En Ávila, los mensajes de alerta han llegado bien entrada la noche. Hacia las 23.30 horas, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado una notificación ES-Alert a los teléfonos de quienes se encuentran en la zona sur de la provincia, advirtiendo sobre la previsión de lluvias torrenciales. Ante este escenario, se solicita extremar precauciones y evitar los desplazamientos no imprescindibles.

La situación ha afectado a la movilidad. La carretera AV-P-537, a la altura del puente de las Aceñas, en Navalonguilla, permanece cortada por las inundaciones. El caudal del agua y la intensidad de la lluvia han obligado a tomar esta medida, según ha comunicado la Diputación de Ávila. Además, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado el nivel 2 de emergencia dentro del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl), tras analizar tanto las previsiones meteorológicas como los datos hidrológicos y el estado de presas y embalses.

El centro de coordinación operativa, CECOPI, ya ha sido activado para gestionar la emergencia. Los parques de S. Antonio, Rastro, Recreo, El Soto, S. Roque, parque de los patos y La Viña, continúan cerrados tras el temporal de viento del día anterior. El Ayuntamiento de Ávila recomienda no acercarse a zonas con arbolado, cornisas y retirar cualquier objeto de balcones o ventanas que pueda caer a la calle. En un bando municipal, el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha recordado a los vecinos algunas medidas básicas para protegerse durante el episodio de lluvias.

En el norte de Cáceres se repite la misma imagen. El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura ha declarado el riesgo extremo por lluvias para esa comarca, manteniendo la alerta amarilla en el resto de la región hasta las 6.00 horas. La Junta de Extremadura ha puesto en marcha la fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en la zona norte de la provincia de Cáceres y se ha lanzado una ES-Alert para advertir a la población de la gravedad del episodio. Además, se ha informado a alcaldes, equipos de intervención y coordinadores de Protección Civil. El primer encuentro del CECOP del Plan INUNCAEX estaba fijado para las 00.30 horas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido en redes sociales “máxima precaución en las próximas horas” y seguir las directrices oficiales, subrayando que los equipos siguen trabajando para garantizar la seguridad ante las lluvias. En Madrid, la AEMET ha elevado el aviso a naranja en la Sierra, hasta las 06.00 horas del viernes, con el riesgo de acumular hasta 80 litros por metro cuadrado. El 112 ha distribuido la información a ayuntamientos y cuerpos de emergencia, pidiendo evitar carreteras con problemas y zonas de inundación. Todo un despliegue ante una noche complicada en buena parte del centro y el oeste peninsular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado “mucha precaución” tras el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la noche de este jueves, que advierte de acumulaciones de más de 120 milímetros de lluvia en doce horas en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez señala: “Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central (...) Mucha precaución”, y recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La Aemet reitera su llamamiento para que, ante una situación de “riesgo extremo”, la ciudadanía evite cauces y zonas inundables y atienda las recomendaciones de Protección Civil. El aviso rojo permanecerá activo hasta las 05.59 horas del viernes 14 de noviembre.

*con información de Europa Press

Temas Relacionados

AemetBorrascaCáceresÁvilaAvisos RojosLluviasEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aitana consigue el Latin Grammy al el Mejor Diseño de Empaque por ‘Cuarto Azul’: “Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo”

Aitana debuta en la lista de ganadores de los Latin Grammy con el premio al Mejor Diseño de Empaque por su disco Cuarto Azul, en una gala celebrada en Las Vegas donde la artista también brilló con una puesta en escena inspirada en su universo visual

Aitana consigue el Latin Grammy

Alejandro Sanz se lleva el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué’

El madrileño competía en esta categoría contra ‘Cuarto Azul’ de Aitana, ‘Palacio’ de Elsa y Elmar, ‘Al Romper La Burbuja’ de Joaquina y ‘En Las Nubes’ de Elena Rose y Con Mis Panas

Alejandro Sanz se lleva el

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 13 de noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados ganadores del Cupón Diario

Una lingüista analiza las letras de ‘LUX’: “Rosalía es un claro ejemplo de bricolaje lingüístico”

Elena Herraiz, divulgadora lingüística conocida en TikTok como @linguriosa, ha definido el álbum como “una fantasía filológica”

Una lingüista analiza las letras

Antonio Garrigues, abogado de 91 años: “Conectar la idea de jubilación con la felicidad es el peor error que una persona puede cometer”

El jurista advierte sobre los errores más frecuentes al enfrentar la jubilación, subrayando la importancia de mantenerse útil y activo

Antonio Garrigues, abogado de 91
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia revoca la concesión

La Justicia revoca la concesión de la nacionalidad española a un solicitante de origen sefardí tras descubrirse que aportó documentación falsa

Juan Carlos Monedero vuelve a dar clase en la Complutense: se cerró su expediente laboral aunque sigue abierto el de presunto acoso

Pedro Sánchez describe como una “maravilla” ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía: “Me lo he escuchado del tirón”

El juez del ‘caso Koldo’, sorprendido por la escasa vigilancia en el PSOE de los pagos en efectivo: “No me diga usted que eso es un sistema de control”

Marlaska lleva a la Justicia el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas choca con la normativa

ECONOMÍA

Joan, propietario de una granja

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Quiénes son los dueños de Quirón, el gigante sanitario favorito de Ayuso: los hospitales que gestiona en Madrid generan más de 50 millones de euros

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”