Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

Una intensa borrasca ha activado los protocolos de emergencia en varias comunidades, con avisos y restricciones en zonas especialmente expuestas a las precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo para el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila, donde se espera más de 120 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas. Se considera una situación de “peligro extraordinario” y Protección Civil recomienda a la población evitar cauces, zonas inundables y seguir las indicaciones de emergencias.

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila y Cáceres

En Ávila, los mensajes de alerta han llegado bien entrada la noche. Hacia las 23.30 horas, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado una notificación ES-Alert a los teléfonos de quienes se encuentran en la zona sur de la provincia, advirtiendo sobre la previsión de lluvias torrenciales. Ante este escenario, se solicita extremar precauciones y evitar los desplazamientos no imprescindibles.

La situación ha afectado a la movilidad. La carretera AV-P-537, a la altura del puente de las Aceñas, en Navalonguilla, permanece cortada por las inundaciones. El caudal del agua y la intensidad de la lluvia han obligado a tomar esta medida, según ha comunicado la Diputación de Ávila. Además, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha declarado el nivel 2 de emergencia dentro del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl), tras analizar tanto las previsiones meteorológicas como los datos hidrológicos y el estado de presas y embalses.

El centro de coordinación operativa, CECOPI, ya ha sido activado para gestionar la emergencia. Los parques de S. Antonio, Rastro, Recreo, El Soto, S. Roque, parque de los patos y La Viña, continúan cerrados tras el temporal de viento del día anterior. El Ayuntamiento de Ávila recomienda no acercarse a zonas con arbolado, cornisas y retirar cualquier objeto de balcones o ventanas que pueda caer a la calle. En un bando municipal, el alcalde Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha recordado a los vecinos algunas medidas básicas para protegerse durante el episodio de lluvias.

En el norte de Cáceres se repite la misma imagen. El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura ha declarado el riesgo extremo por lluvias para esa comarca, manteniendo la alerta amarilla en el resto de la región hasta las 6.00 horas. La Junta de Extremadura ha puesto en marcha la fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en la zona norte de la provincia de Cáceres y se ha lanzado una ES-Alert para advertir a la población de la gravedad del episodio. Además, se ha informado a alcaldes, equipos de intervención y coordinadores de Protección Civil. El primer encuentro del CECOP del Plan INUNCAEX estaba fijado para las 00.30 horas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido en redes sociales “máxima precaución en las próximas horas” y seguir las directrices oficiales, subrayando que los equipos siguen trabajando para garantizar la seguridad ante las lluvias. En Madrid, la AEMET ha elevado el aviso a naranja en la Sierra, hasta las 06.00 horas del viernes, con el riesgo de acumular hasta 80 litros por metro cuadrado. El 112 ha distribuido la información a ayuntamientos y cuerpos de emergencia, pidiendo evitar carreteras con problemas y zonas de inundación. Todo un despliegue ante una noche complicada en buena parte del centro y el oeste peninsular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado “mucha precaución” tras el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la noche de este jueves, que advierte de acumulaciones de más de 120 milímetros de lluvia en doce horas en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez señala: “Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central (...) Mucha precaución”, y recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La Aemet reitera su llamamiento para que, ante una situación de “riesgo extremo”, la ciudadanía evite cauces y zonas inundables y atienda las recomendaciones de Protección Civil. El aviso rojo permanecerá activo hasta las 05.59 horas del viernes 14 de noviembre.

*con información de Europa Press