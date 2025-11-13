España

El Congreso rechaza la prórroga del cierre de las centrales nucleares que coló el PP en una ley sobre movilidad sostenible

La enmienda, que llegó a generar tensiones en el Gobierno de coalición, no sale adelante gracias a la abstención de Junts

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la Central Nuclear de Almaraz. (Europa Press)

El Congreso ha rechazado este jueves la enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible para incluir la prórroga del permiso de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I ý Vandellós (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) pactado entre el Gobierno y el parque atómico el pasado 2019.

La votación, más allá de su alcance técnico -el cual está aún por determinarse- tiene un alto valor político, pues se trata de la primera prueba de fuego del Ejecutivo después del anuncio de ruptura de Junts per Catalunya. Y precisamente la abstención de los de Puigdemont ha sido la llave para tumbar la enmienda por un voto de diferencia.

El PP ha colado esta trampa, que nada tiene que ver en realidad con el contenido de la norma —trata sobre el transporte en general y el transporte aéreo en particular—, aprovechando las tensiones en el Gobierno tras el amago de cambio de postura en la parte socialista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de defender una transición verde fuera de la energía atómica, llegó pronunciarse a favor de la enmienda “si no cuesta más dinero a los ciudadanos”.

Alianza Verde —que forma parte de la coalición Sumar— y Podemos pidieron a la Mesa del Congreso que vetasen la norma, pero finalmente salió adelante tras el sí de PSOE y Sumar, que alegaron que “no afectaba al esquema presupuestario” y que, aunque quisiesen, “no pueden vetar las iniciativas del poder legislativo”.

Una votación incómoda para el PSOE extremeño

Hay que tener en cuenta también el momento en el que se produce esta votación. Extremadura irá a las urnas en diciembre y votar en contra de la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz, convertida en una cuestión electoral clave en este territorio, podría suponer para los socialistas comenzar la campaña con un tiro en el pie para el candidato Miguel Ángel Gallardo.

El PSOE no era la única formación obligada a posicionarse. La patronal catalana de las eléctricas, propietarias de dos nucleares afectadas por el cierre, han presionado a Esquerra y Junts para alargar la vida de la energía atómica en la región. Precisamente en Cataluña, la energía nuclear todavía tiene mucho peso porque las renovables llegan lento: fue la principal fuente energética para la producción de energía eléctrica en Cataluña, aportando un 56,7% de la producción total, según datos de la Generalitat.

La energía nuclear es una cuestión que ha vuelto al debate en Europa debido al momento geopolítico y el temor a depender de los combustibles fósiles rusos. Las centrales han reabierto en países como o Alemania, Francia y Bélgica, pero el gobierno español, con una postura energética claramente antinuclear, ha mantenido esta cuestión en el cajón. Pero el apagón que dejó a la península Ibérica a oscuras durante horas ha servido a la oposición para reabrir un debate que parecía haberse enterrado.

