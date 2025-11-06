Junts rehúye de una censura a Sánchez, pero trata de asfixiar su legislatura: registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno

Junts per Catalunya oficializa su ruptura con el Gobierno sin sumarse todavía al resto de derechas para sacar adelante una moción de censura a Pedro Sánchez. En su lugar, prefiere mantenerse en la oposición y hacer que la legislatura sea insostenible ante la falta de apoyos en el Congreso. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, quien ha anunciado este jueves que su formación presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que están en tramitación parlamentaria presentadas por PSOE y Sumar en la Cámara Baja.
La formación que lidera Carles Puigdemont ha subrayado que sin los votos de su formación “no se pueden aprobar leyes” y que el presidente del Gobierno sabe “desde el primer día” que su partido no vota para garantizar la “estabilidad” de España, sino a favor de los intereses de Cataluña.
Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.
Entre estas iniciativas que no saldrán adelante se encuentran los presupuestos para el próximo ejercicio y la senda de estabilidad-el paso previo-, “a menos que una sus votos con el PP y Vox”. El Ejecutivo “ha perdido su capacidad legislativa”, ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un “baño de realidad” para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide “favores” sino “coherencia” y que se cumplan los acuerdos. Y en este sentido, ha pedido a PSOE y Sumar que den explicaciones sobre el bloqueo a la iniciativa de la multirreincidencia, el descenso del nivel adquisitivo o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.
El Gobierno sigue con la mano tendida, pero no hay conversaciones
El Gobierno trata de quitar hierro a las amenazas de Junts e insiste en que sigue “con la mano tendida” hacia los de Puigdemont. Mantienen su disposición abierta al diálogo y “el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España”. Han insistido asimismo en que el Gobierno “cumple con sus compromisos” y han recalcado que “siempre lo ha hecho”.
El propio Sánchez ha mantenido su intención presentar las cuentas públicas y la senda de estabilidad, “con o sin apoyos”, pero Nogueras ha negado que a día de hoy se haya producido un inicio de los contactos con Moncloa: “En ningún momento se han puesto en contacto con nosotros. La situación no ha cambiado en las últimas semanas”, ha afirmado.
El pasado mes de octubre, después de anunciar el divorcio en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Puigdemont sometió posteriormente la decisión de romper los lazos con Pedro Sánchez a consulta interna entre los militantes de Junts, que salió adelante con el aval del 86% de la militancia.
Noticia con información de EFE