Junts rehúye de una censura a Sánchez, pero trata de asfixiar su legislatura: registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno

Los de Puigdemont no esconden su intención de bloquear la legislatura y afirman que su decisión es “un baño de realidad” para el PSOE y Sumar y recuerda que su formación no pide “favores” sino “coherencia” y que se cumplan los acuerdos

La portavoz en el Congreso
La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, en una rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. (EFE/ Fernando Villar)

Junts per Catalunya oficializa su ruptura con el Gobierno sin sumarse todavía al resto de derechas para sacar adelante una moción de censura a Pedro Sánchez. En su lugar, prefiere mantenerse en la oposición y hacer que la legislatura sea insostenible ante la falta de apoyos en el Congreso. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, quien ha anunciado este jueves que su formación presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que están en tramitación parlamentaria presentadas por PSOE y Sumar en la Cámara Baja.

La formación que lidera Carles Puigdemont ha subrayado que sin los votos de su formación “no se pueden aprobar leyes” y que el presidente del Gobierno sabe “desde el primer día” que su partido no vota para garantizar la “estabilidad” de España, sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras ha explicado que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, formaliza la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. n"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso. (Fuente: Imágenes Cedidas)

Entre estas iniciativas que no saldrán adelante se encuentran los presupuestos para el próximo ejercicio y la senda de estabilidad-el paso previo-, “a menos que una sus votos con el PP y Vox”. El Ejecutivo “ha perdido su capacidad legislativa”, ha insistido Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un “baño de realidad” para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide “favores” sino “coherencia” y que se cumplan los acuerdos. Y en este sentido, ha pedido a PSOE y Sumar que den explicaciones sobre el bloqueo a la iniciativa de la multirreincidencia, el descenso del nivel adquisitivo o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.

El Gobierno sigue con la mano tendida, pero no hay conversaciones

El Gobierno trata de quitar hierro a las amenazas de Junts e insiste en que sigue “con la mano tendida” hacia los de Puigdemont. Mantienen su disposición abierta al diálogo y “el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España”. Han insistido asimismo en que el Gobierno “cumple con sus compromisos” y han recalcado que “siempre lo ha hecho”.

El propio Sánchez ha mantenido su intención presentar las cuentas públicas y la senda de estabilidad, “con o sin apoyos”, pero Nogueras ha negado que a día de hoy se haya producido un inicio de los contactos con Moncloa: “En ningún momento se han puesto en contacto con nosotros. La situación no ha cambiado en las últimas semanas”, ha afirmado.

El pasado mes de octubre, después de anunciar el divorcio en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Puigdemont sometió posteriormente la decisión de romper los lazos con Pedro Sánchez a consulta interna entre los militantes de Junts, que salió adelante con el aval del 86% de la militancia.

Noticia con información de EFE

