Así es la lujosa casa de Pablo Alborán: naturaleza, música y calma en su hogar de Boadilla del Monte

La casa de Pablo Alborán. (Instagram)

Pablo Alborán, que inició su carrera en Málaga, donde nació, lleva ya varios años instalado en Madrid, donde ha encontrado en su casa un equilibrio perfecto entre el trabajo y la tranquilidad.

Su casa en Boadilla del Monte, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, es una casa muy cálida, ordenada y con una gran conexión con la naturaleza.

Lejos del bullicio del centro de la ciudad, el cantante ha creado un espacio donde la calma y la inspiración van juntas. La casa está rodeada de vegetación y cuenta con unos amplios ventanales que inundan las estancias de luz natural, algo que Alborán considera muy importante en su día a día.

La casa de Pablo Alborán combina el minimalismo con toques mediterráneos. En el exterior, el jardín cuenta con un césped muy bien cuidado, una gran piscina y varias zonas de descanso con sofás de exterior, ideales para descansar y disfrutar de las noches de verano.

Pablo Alborán en su casa. (Instagram)

Un conjunto de mesas y sillas de ratán aporta un aire muy acogedor a los espacios al aire libre, donde el cantante suele pasar tiempo junto a su familia, amigos y sus mascotas.

En el interior, el blanco y los tonos tierra predominan. Sofás amplios, cuadros abstractos y materiales naturales como la madera y el lino crean una atmósfera llena de tranquilidad. Todo está pensado para transmitir calma y equilibrio, dos pilares fundamentales en la vida del artista.

También cuenta con una zona de salón comedor llena de ventanales que dan al jardín. Destaca por la gran mesa de comedor hecha a medida de manera, junto a unas lámparas colgantes.

El salón comedor de Pablo Alborán. (Instagram)

El estudio donde nacen sus canciones

Uno de los espacios más personales de la casa es su estudio de grabación. Está diseñado con mucha precisión y cariño y refleja su pasión por la música y su dedicación a cada detalle. En él se encuentran un gran piano de cola, guitarras colgadas en la pared y una mesa de mezcla profesional.

El estudio también incluye una zona de descanso con un sillón en tono crudo, micrófonos de grabación de alta gama y butacas de diseño donde el artista escucha sus maquetas o simplemente desconecta después de horas de trabajo.

El vestidor, situado en la planta principal, es otro de los rincones que más llaman la atención de su lujosa casa. Con estanterías de madera, baldas de distintos tamaños y con una cuidada iluminación, este espacio combina funcionalidad y estilo. Los espejos amplían la sensación de amplitud y orden, algo que caracteriza toda la vivienda.

El cantante malagueño ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo musical, al que ha llamado 'Mis 36'.

Cada detalle de su casa está pensado para reflejar el gusto de Pablo por los ambientes limpios, acogedores y llenos de luz. Pablo Alborán ha conseguido construir un hogar a su medida: un lugar donde puede crear sin prisas, disfrutar del silencio y recargar sus energías entre las giras y grabaciones.

Su casa en Boadilla del Monte no solo es una simple casa, sino que refleja su forma de vivir: cercana, equilibrada y en constante conexión con la música y la naturaleza.