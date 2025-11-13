España

Así es la lujosa casa de Pablo Alborán: naturaleza, música y calma en su hogar de Boadilla del Monte

El cantante ha encontrado en Madrid su lugar de paz: una casa luminosa y abierta, rodeada de verde y lejos del ruido de la ciudad

Guardar
La casa de Pablo Alborán.
La casa de Pablo Alborán. (Instagram)

Pablo Alborán, que inició su carrera en Málaga, donde nació, lleva ya varios años instalado en Madrid, donde ha encontrado en su casa un equilibrio perfecto entre el trabajo y la tranquilidad.

Su casa en Boadilla del Monte, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital, es una casa muy cálida, ordenada y con una gran conexión con la naturaleza.

Lejos del bullicio del centro de la ciudad, el cantante ha creado un espacio donde la calma y la inspiración van juntas. La casa está rodeada de vegetación y cuenta con unos amplios ventanales que inundan las estancias de luz natural, algo que Alborán considera muy importante en su día a día.

La casa de Pablo Alborán combina el minimalismo con toques mediterráneos. En el exterior, el jardín cuenta con un césped muy bien cuidado, una gran piscina y varias zonas de descanso con sofás de exterior, ideales para descansar y disfrutar de las noches de verano.

Pablo Alborán en su casa.
Pablo Alborán en su casa. (Instagram)

Un conjunto de mesas y sillas de ratán aporta un aire muy acogedor a los espacios al aire libre, donde el cantante suele pasar tiempo junto a su familia, amigos y sus mascotas.

En el interior, el blanco y los tonos tierra predominan. Sofás amplios, cuadros abstractos y materiales naturales como la madera y el lino crean una atmósfera llena de tranquilidad. Todo está pensado para transmitir calma y equilibrio, dos pilares fundamentales en la vida del artista.

También cuenta con una zona de salón comedor llena de ventanales que dan al jardín. Destaca por la gran mesa de comedor hecha a medida de manera, junto a unas lámparas colgantes.

El salón comedor de Pablo
El salón comedor de Pablo Alborán. (Instagram)

El estudio donde nacen sus canciones

Uno de los espacios más personales de la casa es su estudio de grabación. Está diseñado con mucha precisión y cariño y refleja su pasión por la música y su dedicación a cada detalle. En él se encuentran un gran piano de cola, guitarras colgadas en la pared y una mesa de mezcla profesional.

El estudio también incluye una zona de descanso con un sillón en tono crudo, micrófonos de grabación de alta gama y butacas de diseño donde el artista escucha sus maquetas o simplemente desconecta después de horas de trabajo.

El vestidor, situado en la planta principal, es otro de los rincones que más llaman la atención de su lujosa casa. Con estanterías de madera, baldas de distintos tamaños y con una cuidada iluminación, este espacio combina funcionalidad y estilo. Los espejos amplían la sensación de amplitud y orden, algo que caracteriza toda la vivienda.

El cantante malagueño ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo musical, al que ha llamado 'Mis 36'.

Cada detalle de su casa está pensado para reflejar el gusto de Pablo por los ambientes limpios, acogedores y llenos de luz. Pablo Alborán ha conseguido construir un hogar a su medida: un lugar donde puede crear sin prisas, disfrutar del silencio y recargar sus energías entre las giras y grabaciones.

Su casa en Boadilla del Monte no solo es una simple casa, sino que refleja su forma de vivir: cercana, equilibrada y en constante conexión con la música y la naturaleza.

Temas Relacionados

Gente EspañaPablo AlboránCantantesCasa de FamososEspaña-Corazón-y-estiloEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Erasmus+ 2026: cómo solicitarlo, requisitos y cuánto dinero reciben los estudiantes

El programa europeo incrementa su inversión para impulsar la movilidad internacional y la cooperación entre entidades educativas, apoyando a universidades, centros de formación y organizaciones juveniles y deportivas en toda la región

Erasmus+ 2026: cómo solicitarlo, requisitos

Así es como puedes preparar tu crema de arroz casera para ganar masa muscular, según un entrenador personal

Su alto valor nutricional, unido a su facilidad para digerirlo y su aporte de carbohidratos, lo convierten en una opción ideal para las personas que realizan deporte con frecuencia

Así es como puedes preparar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la

Marlaska anuncia la renovación del plan contra el narcotráfico en el Estrecho en medio del “ruido” por el policía herido en Sevilla y la falta de medios

Ha anunciado la puesta en marcha de una nueva fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar

Marlaska anuncia la renovación del

Marta Pombo se sincera sobre su boda fallida con Luis Giménez y revela su aprendizaje tras el divorcio

La creadora de contenido ha formado una familia con otro hombre, pero ha recordado su separación con sinceridad

Marta Pombo se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska anuncia la renovación del

Marlaska anuncia la renovación del plan contra el narcotráfico en el Estrecho en medio del “ruido” por el policía herido en Sevilla y la falta de medios

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

El Congreso rechaza la prórroga del cierre de las centrales nucleares que coló el PP en una ley sobre movilidad sostenible

Así cambia el impuesto de Circulación en Madrid para 2026: dependerá de la etiqueta de la DGT

El abogado de González Amador pone en duda la “veracidad” de las declaraciones de los periodistas para defender la culpabilidad del fiscal general

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 noviembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los falsos autónomos es una figura que asusta mucho a las empresas por el riesgo que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El Banco de España descarta la burbuja inmobiliaria y avisa: los precios de la vivienda seguirán subiendo

Un abogado explica por qué es mejor cobrar en 12 pagas y no en 14: “El dinero vale más hoy que dentro de seis meses”

DEPORTES

Detenido el presunto líder del

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster