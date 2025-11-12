España

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

El chef español combina creatividad gastronómica y estrategia empresarial, mientras sus ingresos multimillonarios contrastan con los bajos sueldos que enfrentan muchos profesionales de la cocina

Guardar
Dabiz Muñoz lo vuelve a hacer: el chef de DiverXO se convierte en el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo.

David Muñoz es uno de los chefs españoles más reconocidos a nivel internacional, que saltó a la fama gracias a su restaurante DiverXO, con el que ha recibido tres estrellas Michelin. Su trayectoria, caracterizada por la innovación y la búsqueda constante de nuevos sabores y experiencias gastronómicas, lo ha llevado a ser una figura pública que representanta la idea de chef de éxito dentro y fuera de las cocinas. Además de su labor en restaurantes, Muñoz ha expandido su influencia a otros proyectos culinarios, consolidándose como una figura destacada en el ámbito gastronómico global y despertando la curiosidad sobre el patrimonio que ha logrado amasar a lo largo de su carrera.

Los ingresos anuales de figuras como Muñoz, galardonado con tres estrellas Michelin y considerado uno de los mejores chefs del mundo, provienen de un modelo empresarial que supera ampliamente la mera gestión de restaurantes. La suma de diversas fuentes de negocio, como sus establecimientos DiverXO, StreetXO y Goxo, además de colaboraciones con marcas, publicaciones, conferencias y eventos podría suponer un rango de facturación anual situado entre dos y cuatro millones de euros, según estimaciones del sector recogidas por el también cocinero Pedro Venteo.

A esa cifra, sin embargo, hay que restarle los gastos en insumos necesarios para la funcionamineto de un restaurante de élite. “Género y materia prima, cerca de los 20.000 o 40.000 euros, también mensuales“, explica Venteo en un video publicado en su perfil de TikTok (@elmonochef), lo que evidencia el peso de la inversión en ingredientes exclusivos y de alta calidad. A esto se añaden los costes asociados a la infraestructura, incluyendo el alquiler o adquisición del local, impuestos, cuotas y seguros, que pueden reducir de manera significativa el margen de beneficio efectivo del chef.

Ingresos y gastos de un chef

Por lo tanto, el impacto financiero de este tipo de trayectoria se traduce en una horquilla mensual de ingresos de entre 170.000 a 330.000 euros, derivados de la actividad conjunta de sus negocios y colaboraciones públicas. Sin embargo, este volumen de ingresos no representa el beneficio neto que recibe el chef, puesto que la estructura de costes en la alta cocina supone un gasto considerable para el dueño de un restaurante. Tal y como subraya Venteo, “de ahí salen los sueldos de su equipo, que en alta cocina puede ser cerca de los 80.000 euros al mes“.

El chef Dabiz Muñoz (Europa
El chef Dabiz Muñoz (Europa Press).

En palabras de Venteo, “el beneficio real puede ser mucho menos de lo que imaginas“, puntualizando que la medida del éxito de un chef como David Muñoz abarca tanto la vertiente gastronómica como la empresarial. “Al final, ser un chef de élite es tanto negocio como cocina”, concluye.

Cuánto cobra un cocinero

Aunque ejemplos de gran éxito como el de Muñoz parezcan apuntar a que la profesión de cocinero cuenta con sueldos muy bien remunerados, casos como este son la excepción y raramente pueden observarse cifras tan elevada fuera de la élite de la alta cocina. En otra publicación en redes sociales, el propio Venteo explora la situación ecónomica de estos profesinales y denuncia la realidad laboral a la que se enfrentan muchos trabajadores de cocina: jornadas extensas, presión constante y salarios bajos en comparación con el esfuerzo.

Así es la hamburguesa que Dabiz Muñoz ha creado para Burger King: pan de croissant, ternera Angus y salsa chutney de tomate.

Según explicó, las prácticas no remuneradas siguen siendo habituales: “El que empieza de prácticas… cero euros. Hemos echado más de diez o doce horas estando de prácticas en un restaurante y no hemos visto ni un solo céntimo”. Tras esta etapa, los ayudantes de cocina cobran entre 600 y 1.000 mensuales, y los cocineros entre 1.200 y 1.500 euros, siempre con cargas horarias similares.

Temas Relacionados

Salarios EspañaCocinerosTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘La isla de las Tentaciones 9’: el apasionado beso de Claudia y Gerard y el anuncio de una nueva pareja

Tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, Sandra Barneda ha dado la bienvenida a dos nuevos concursantes

‘La isla de las Tentaciones

Qué es el café caleta, la receta de los marineros ibicencos con canela y brandy que ha conquistado a la Reina Sofía

Esta bebida nace de los pescadores ibicencos, un café que hervían con cáscaras de cítricos, especias y un buen chorro de licor para después compartirlo al final de la jornada

Qué es el café caleta,

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Los agentes que han declarado ante el Tribunal Supremo han indicado además que tuvieron que hacer un volcado completo de sus dispositivos, porque “es imposible” acotarlo temporalmente

El fiscal general “fue colaborador”

Gato que ‘da masajes’ a su hermano canino para ayudar en su rehabilitación conmueve a millones en TikTok

El video viral muestra cómo el minino realiza presión suave con sus patas sobre el pelaje de un perro de edad avanzada

Gato que ‘da masajes’ a

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general “fue colaborador”

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: un vídeo que recuerda el valor de la familia y la ilusión por estar todos juntos

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça