España

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

“El hecho de que no haya información anterior más ese dato de la acción, se puede determinar que ha existido un borrado“, ha explicado uno de ellos

Guardar
El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (Eduardo Parra - Europa Press)

Los tres peritos de la Guardia Civil y que realizaron los informes de la UCO han declarado este miércoles en el juicio contra el fiscal general y han confirmado otra vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, realizó el borrado de su móvil el mismo día que fue imputado, el 16 de octubre de 2024.

El teniente Balas y sus dos acompañantes han declarado juntos y han explicado que el mensaje más antiguo que se encontraba en el móvil del acusado coincidía con esa día a las 15:04. “Se observa en el terminal una acción previa, a las 15:01 y 15:03, compatibles con el borrado de información. El hecho de que no haya información anterior más ese dato de la acción, se puede determinar que ha existido un borrado“, ha relatado uno de los peritos.

En su relato, han confirmado que la comisión rogatoria librada a Google arrojó que los mensajes del fiscal “se habían borrado recientemente” y “no fue posible recuperar los correos”. En lo que se pudo recuperar, “no venía nada de interés para la investigación”. Con la comisión rogatoria a Meta, propietaria de WhatsApp, ocurrió “exactamente lo mismo”. “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación”, ha agregado.

En su investigación han sido claros al determinar que “durante todo el proceso [de la filtración] se ve un dominio del fiscal general del estado”, preguntado sobre porqué pusieron el foco en García Ortiz y no en la institución completa de la Fiscalía General del Estado.

Hubo dos filtraciones

Sin embargo, en su declaración han desarrollado que “el correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59“, lo que supondría que estuvo en sus manos horas, incluso una semana después, de que la tuvieran los medios.

Además, han explicado que esos días existieron dos filtraciones diferentes: las de extractos del correo el 13 de marzo por la Cadena Ser a las 23:51 y el pantallazo del correo que publicó ElPlural a las 09:06 del día 14 de marzo.

“Lo que nosotros vemos son dos filtraciones: el entrecomillado de las 23:51 y después ya, por otro circuito y con otro propósito, es ya todo el correo en sí. Son dos cuestiones diferentes”, ha declarado uno de ellos.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosTribunal SupremoÁlvaro García OrtizFiscalía General del EstadoTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se gasta 1280 euros en DiverXO, de Dabiz Muñoz, y cuenta su “brutal” experiencia: nigiri de paella, angulas con erizo y helado de coliflor

La influencer Edurnyx ha compartido su visita al que es el único restaurante con tres estrellas Michelin de Madrid

Se gasta 1280 euros en

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

La desconfianza de la Generación Z por las carreras corporativas tradicionales impulsa el negocio de las agencias especializadas en buscar empleados domésticos para familias ultra-ricas

Una chica de 28 años

Seis alimentos con más grasas saludables que un aguacate: ayudan a regular el colesterol

Una dieta equilibrada ha de incluir productos que tienen múltiples beneficios para la salud y son fundamentales para prevenir las enfermedades cardiovasculares

Seis alimentos con más grasas

Patricia Cerezo y Kiko Gámez se casan tras cuatro años de noviazgo: la boda será en 2026

La periodista, ex de Ramón García, y el ingeniero de Telefónica aún no han cerrado la fecha de su enlace, pero quieren que sea algo íntimo

Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Esta es la fórmula de 6 pasos con la que un matemático de 91 años ganó hasta 14 veces la lotería

La práctica podía realizarse en el pasado, pero a día de hoy tiene consecuencias judiciales que le ha costado al economista una condena por fraude y una multa de 25.000 euros

Esta es la fórmula de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desarticula una

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

La Guardia Civil libera a una mujer que fue encerrada y agredida en una casa en Murcia: hay tres detenidos y uno es menor de edad

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

ECONOMÍA

Una chica de 28 años

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

Estos son los 5 mejores anuncios de la Lotería de Navidad: de la historia de Julián al gesto solidario en el bar de Antonio

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça