Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (Eduardo Parra - Europa Press)

Los tres peritos de la Guardia Civil y que realizaron los informes de la UCO han declarado este miércoles en el juicio contra el fiscal general y han confirmado otra vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, realizó el borrado de su móvil el mismo día que fue imputado, el 16 de octubre de 2024.

El teniente Balas y sus dos acompañantes han declarado juntos y han explicado que el mensaje más antiguo que se encontraba en el móvil del acusado coincidía con esa día a las 15:04. “Se observa en el terminal una acción previa, a las 15:01 y 15:03, compatibles con el borrado de información. El hecho de que no haya información anterior más ese dato de la acción, se puede determinar que ha existido un borrado“, ha relatado uno de los peritos.

En su relato, han confirmado que la comisión rogatoria librada a Google arrojó que los mensajes del fiscal “se habían borrado recientemente” y “no fue posible recuperar los correos”. En lo que se pudo recuperar, “no venía nada de interés para la investigación”. Con la comisión rogatoria a Meta, propietaria de WhatsApp, ocurrió “exactamente lo mismo”. “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación”, ha agregado.

En su investigación han sido claros al determinar que “durante todo el proceso [de la filtración] se ve un dominio del fiscal general del estado”, preguntado sobre porqué pusieron el foco en García Ortiz y no en la institución completa de la Fiscalía General del Estado.

Hubo dos filtraciones

Sin embargo, en su declaración han desarrollado que “el correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59“, lo que supondría que estuvo en sus manos horas, incluso una semana después, de que la tuvieran los medios.

Además, han explicado que esos días existieron dos filtraciones diferentes: las de extractos del correo el 13 de marzo por la Cadena Ser a las 23:51 y el pantallazo del correo que publicó ElPlural a las 09:06 del día 14 de marzo.

“Lo que nosotros vemos son dos filtraciones: el entrecomillado de las 23:51 y después ya, por otro circuito y con otro propósito, es ya todo el correo en sí. Son dos cuestiones diferentes”, ha declarado uno de ellos.

(Noticia en ampliación)