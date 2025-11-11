España

El periodista de la SER que publicó horas antes la información con el correo filtrado asegura que su fuente no fue el fiscal general: “No hablé con él en ningún momento”

Ha asegurado que ese mismo día quedó con su fuente y le mostró el email, del que pudo tomar notas a mano sobre su contenido, pero no llegó recibirlo nunca

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juzgado en el Tribunal Supremo. (EFE/Mariscal)

El periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos Peñarroja, que el día 13 de marzo de 2024 publicó una información sobre el correo filtrado del abogado de Alberto González Amador ha declarado este martes en el Tribunal Supremo y ha sido tajante al declarar que su fuente no fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “No hablé con él en ningún momento”, ha espetado en la cronología que ha desarrollado de esos días.

Su primer conocimiento sobre los delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue con la noticia que publicó ElDiario.es el 12 de marzo de 2024 y a partir de ese momento comenzó una carrera contrarreloj en la redacción para conseguir información sobre estos hechos.

Todo se aceleró cuando al día siguiente, Ayuso dio un discurso en el que rechazaba las acusaciones y aseguró que era la propia Hacienda la que debía dinero a su novio. Unas horas después el periodista recibió una llamada de una de sus fuentes, que no ha querido revelar, que le citó en su despacho porque tenía una prueba que desmentía esta afirmación.

“Nos podemos meter en un lío”

Allí pudo ver el correo del 2 de febrero de 2024 que el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió a Fiscalía para iniciar los trámites de llegar a un acuerdo de conformidad y en el que admitía los dos delitos fiscales de su representado. “Efectivamente me muestra en el ordenador ese correo, pero no me lo reenvía ni lo imprime, porque no quiere dejar rastro. Sí que me deja tomar notas”, ha relatado.

“Le traslado que es una noticia muy relevante, porque contradice a presidenta y obtengo el permiso de publicar sin citar a la fuente y colocando entrecomillados”, ha explicado. Tras reproducirlo entero y mientras estaba volviendo a la redacción recibió una llamada de la misma fuente en la que le indicó que no lo publicara porque se podían “meter en un lío”.

Estuvo toda la tarde, hasta las 20:00, según ha indicado el testigo, llamando a una gran cantidad de fuentes para ver si conseguía el correo por otra vía y así poder publicarlo. Entre ellos estuvo Neira, pero que no le cogió el teléfono. La única comunicación que tuvo con el letrado fue un mensaje de WhatsApp justo antes de publicar la información para avisarle.

García Ortiz no le respondió la llamada

Ya por la noche, mientras estaba viendo un partido de fútbol, se publicó la noticia de El Mundo con el segundo de los correos y afirmando que era la Fiscalía la que había hablado primero sobre el acuerdo. A raíz de ello, recibió una llamada de una compañera y volvió a intentar publicar la información que tenía.

La primera fue su fuente, pero no respondió, y entre las llamadas hubo dos a García Ortiz, que tampoco respondió. “Es una llamada que no contesta y no devuelve”, ha indicado.

Al final consiguió contactar con su fuente y convencerle de que se publique la noticia, porque ya es público los acercamientos entre Fiscalía y el abogado para llegar al acuerdo: “Le logró convencer con el argumento de que ya está publicado, no hay secreto”.

Fue tomando las notas en el coche y se conectó al programa ‘Hora Veinticinco’, donde locutó la información que tenía: que había sido Neira el primero en contactar a Fiscalía y que se reconocían dos delitos fiscales. También pasó la información la sección de web para que lo publicaran en la página de la Cadena Ser.

También habló de una nota de prensa que la Fiscalía de Madrid iba a publicar en las próximas horas, a lo que ha explicado que tuvo conocimiento en una de las llamadas que realizó esa noche, pero no ha querido revelar quién se lo indicó en concreto. A las preguntas de las acusaciones si ha respondido que entre esas llamadas estuvo la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedó.

