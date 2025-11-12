Las viviendas con ascensor son un 70% más caras en Madrid y Barcelona: “Ya no es un lujo, es una necesidad”

Una persona pulsando el botón de un ascensor (Freepik)

La accesibilidad se ha convertido en una de las grandes prioridades del mercado inmobiliario español. En un país donde más del 20% de la población supera los 65 años y buena parte del parque residencial fue construido antes de 1980, disponer de un ascensor ya no es un lujo, sino un factor decisivo en el precio y la venta de una vivienda.

Según un análisis del portal pisos.com, en España el 54% de los inmuebles cuentan con ascensor, una dotación que incrementa el valor medio de la vivienda en un 18,73% respecto a inmuebles similares que carecen de él. Para un piso tipo de 90 metros cuadrados, la diferencia supone pasar de 240.818 euros sin ascensor a 285.933 euros con él, es decir, más de 45.000 euros de diferencia de media en el país.

Estas cifras se disparan en el caso de las grandes capitales. Un ejemplo es Barcelona, donde un piso de 90 m² sin ascensor tiene un precio medio de 267.690 euros, mientras que con él alcanza los 456.897 euros, una diferencia de casi 190.000 euros.

“El ascensor ya no es un lujo, sino una necesidad que el mercado recompensa con un sobreprecio significativo”, explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Fuente: Pisos.com

Asturias, la comunidad con más pisos con elevadores

Por comunidades autónomas, Asturias encabeza el ranking nacional con un 69% de viviendas con ascensor, seguida de País Vasco (68%), Navarra (66%) y Galicia (64%). En el extremo opuesto se sitúan Canarias (41%), Murcia (42%) y Baleares (46%), regiones donde predominan las casas unifamiliares o los bloques de baja altura.

Sin embargo, contar con más ascensores no siempre implica mayor diferencia de precio. Aunque Asturias lidera en número, el incremento de valor en esa comunidad es del 49,36%, mientras que en Extremadura, donde solo el 53% de los inmuebles dispone de ascensor, el sobreprecio alcanza el 57,08%, el más alto de toda España. También destacan Cataluña (56,16%) y La Rioja (54,53%), regiones donde la escasez de edificios accesibles hace que los compradores paguen mucho más por viviendas con esta dotación.

“En zonas con parque inmobiliario más antiguo y menor oferta de viviendas accesibles, disponer de ascensor se convierte en un elemento diferenciador que los compradores están dispuestos a pagar. En Extremadura o La Rioja, donde hay menos edificios modernos, un ascensor puede marcar la diferencia”, explica Font.

En Teruel ‘escasean’ los ascensores

El estudio revela diferencias notables a nivel provincial. Las cinco provincias con mayor porcentaje de viviendas con ascensor son Palencia (74%), Lugo (74%), Granada (69%), Valladolid (69%) y Asturias (69%). En cambio, las que presentan menos accesibilidad son Teruel (32%), Las Palmas (33%), Ávila (36%), Toledo (38%) y Córdoba (39%).

Pero el dato más revelador es que en 36 provincias españolas contar con ascensor eleva el precio de la vivienda más de un 20%. Los casos más extremos se dan en Zamora (69,84%), Barcelona (65,44%), Lleida (65,40%), Burgos (58,06%) y Badajoz (57,41%).

En estas provincias, un piso de 90 metros cuadrados con ascensor puede costar decenas de miles de euros más que otro sin él en el mismo barrio. “Provincias del interior como Zamora, Soria o Burgos tienen un parque inmobiliario muy envejecido. Muchos edificios son de los años 60 y 70, sin ascensor, lo que convierte las viviendas accesibles en un bien escaso y cotizado, especialmente para población mayor o familias con niños pequeños”, añade el director de Estudios de pisos.com.

Madrid y Barcelona, líderes del sobreprecio

En las capitales de provincia, el fenómeno se acentúa. Las cinco capitales con mayor porcentaje de viviendas con ascensor son Palencia (87%), Lugo (81%), San Sebastián (81%), Salamanca (79%) y Pamplona (79%). En el lado contrario destacan Tarragona (35%), Sevilla (45%), Las Palmas de Gran Canaria (46%), Cádiz (49%) y Ávila (51%).

En cuanto al incremento de precio, Madrid encabeza la lista con un sobreprecio del 72,45% para viviendas con ascensor, seguida de Barcelona (70,68%), Girona (67,65%) y Lugo (63,75%).

“En las grandes ciudades, especialmente en Barcelona y Madrid, el ascensor se ha convertido en un requisito casi obligatorio. La mayoría de la demanda lo exige, y la oferta sin ascensor queda relegada a un nicho muy específico de compradores, normalmente jóvenes dispuestos a sacrificar comodidad por precio”, concluye Ferran Font.