La reacción de Broncano y Paula Vázquez al récord histórico de audiencias de ‘La Revuelta’ con Rosalía: “Sin darle mucha importancia…”

Paula Vázquez y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

El equipo de La Revuelta celebró este lunes un récord histórico de audiencia tras la visita de Rosalía. El programa, conducido por David Broncano en La 1, superó a competidores tradicionales como El Hormiguero y La isla de las tentaciones, convirtiéndose en el espacio más visto de la jornada. La presencia de la artista catalana sumó más de 2,7 millones de espectadores, lo que se tradujo en una cuota de pantalla del 20,4% y más de 5,3 millones de contactos; cifras que marcan el mejor registro para el formato desde su estreno.

Este lunes, 10 de noviembre, la parrilla televisiva ofreció una programación cargada de estrenos y apuestas fuertes en horario de máxima audiencia. Además de la participación de Rosalía en La Revuelta, Andy apareció en El Hormiguero para su primera entrevista tras la separación del dúo Andy y Lucas, mientras que formatos como La isla de las tentaciones, El intermedio y OT completaron una noche marcada por la competencia en el prime time. El interés generado en redes sociales fue palpable, con usuarios debatiendo cuál de las opciones seguían y reconociendo la dificultad de elegir entre los distintos programas.

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

El impacto de la visita de Rosalía se reflejó no solo en las cifras, sino en los mensajes publicados por el equipo de La Revuelta. “Fuimos bendecidos por Rosalía y hay que estar agradecidos a ella y a todos los implicados que hicieron posible lo de ayer porque fue bastante especial”, declararon desde las cuentas oficiales del programa. Este martes, 11 de noviembre, Broncano también ha dedicado unas palabras al paso de la motomami por el espacio de RTVE durante la entrevista de Paula Vázquez. “Sin darle mucha importancia, voy a comentarlo con un pequeño comentario. Simplemente, agradecer a Rosalía que con su visita de ayer se batió el récord histórico de la historia del programa”, ha afirmado el jienense, mientras lanzaba un beso a cámara desde el teatro.

“¡Qué programón!"

Durante la grabación, el programa no ha escatimado en recursos para celebrar la ocasión. Varios artistas se sumaron al espectáculo junto a Rosalía en un sketch especial, lo que ha elevado la expectación y el tono festivo del evento. En medio del ambiente distendido, un robot apareció sobre el escenario, aunque el presentador ha aclarado que su presencia no estaba relacionada con la cantante, sino que formaba parte de una dinámica acordada para varias intervenciones cómicas. La entrada del robot sirvió como transición para la presentación de la siguiente invitada de la noche: Paula Vázquez.

David Broncano y Paula Vázquez en 'La Revuelta' (RTVE)

La reconocida presentadora ha accedido al plató a través del tobogán del programa para promocionar el estreno de su nuevo formato, Hasta el fin del mundo, que llega a la cadena este miércoles, 12 de noviembre. Antes de abordar los detalles de su proyecto, Paula Vázquez quiso felicitar a David Broncano y a su equipo por el éxito de la noche anterior. “Como lo habéis dejado ayer, enhorabuena. ¡Qué programón! ¡Cómo fue ese plano secuencia, eh! Se me caía la baba en casa”, ha expresado la conductora de televisión, destacando el nivel técnico y de producción del programa.

David Broncano ha aprovechado la ocasión para compartir los entresijos de la grabación del aplaudido plano secuencia: “Se ensayó una vez. Lo leímos todo una vez todos juntos, hicimos un intento que quedó medio bien, hicimos una segunda por si acaso y ya quedó bien, porque son todos unos profesionales”. Con estas palabras, el jienense ha mostrado su reconocimiento a todo el equipo, subrayando el esfuerzo conjunto que permitió alcanzar el hito de audiencia.