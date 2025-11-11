España

‘La Revuelta’ de Broncano consigue su mejor dato histórico con Rosalía y arrasa en audiencia a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

El jienense logró ganar la batalla de audiencias contra el de Requena y, además, logró su mejor récord en cuota de pantalla

Rosalía en 'La Revuelta' y Andy, de 'Andy y Lucas', en 'El Hormiguero' (Infobae España / Eveling Díaz)

Noche de batalla televisiva entre David Broncano y La Revuelta y Pablo Motos con El Hormiguero. Ambos espacios televisivos iniciaron la semana de este lunes, 10 de noviembre, dispuestos a luchar por hacerse con el mayor número de espectadores con dos de los invitados más comentados del panorama mediático actual. Sin embargo, la victoria solo ha quedado en manos de uno de ellos.

El espacio de RTVE contó con la presencia de Rosalía y se consolidó como el programa más visto de la jornada en la Televisión Española. Según las cifras publicadas Kantar Media y analizadas por Barlovento Comunicación, el paso de la motomami por el espacio de RTVE alcanzó una media de 2.706.000 telespectadores y logró un 20,4% de cuota de pantalla, estableciendo así un nuevo récord de audiencia para el formato. “El programa más visto de la historia y lo más visto del día”, sostiene la consultora audiovisual y digital especializada en Audiencias de televisión, programados y contenidos de televisión.

Rosalía y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Durante la noche, la parrilla televisiva estuvo marcada por una fuerte competencia. Mientras la catalana promocionaba su nuevo álbum, Lux, en Antena 3, El Hormiguero intentó captar la atención de la audiencia con la visita de Andy, exintegrante del dúo Andy y Lucas, quien acudió para presentar su nuevo disco tras una polémica separación profesional. El espacio conducido por el de Requena logró una audiencia media de 2.046.000 espectadores con un 15,3% de cuota de pantalla, cifras que, si bien fueron inferiores a las de Broncano, mantuvieron el liderazgo histórico del formato entre los programas de la cadena.

Dos pesos fuertes

La edición de La Revuelta protagonizada por Rosalía no solo destacó por sus cifras de audiencia, sino también por una puesta en escena que priorizó el factor entretenimiento. En la presentación del programa, David Broncano sorprendió al público con una recreación de una junta de vecinos en el portal de un edificio. Entre los “vecinos” figuraron personalidades como la futbolista Alexia Putellas, el actor y director Javi Calvo, la cantante La Zowi y la diseñadora María Escoté. También participaron los hermanos Estopa, la actriz Carmen Machi, la exalcaldesa de Madrid y jueza Manuela Carmena, el culturista Joan Pradells y el director de cine Pedro Almodóvar.

Datos de audiencia de Barlovento Comunicación (Twitter, ahora X)

En un momento destacado de la introducción, Rosalía apareció bajando las escaleras del edificio, propiciando el pase al plató del programa. La presencia de la cantante generó una gran expectativa desde el inicio. Además, otro gesto que captó la atención fue el hecho de regalar a Broncano un bizcocho casero que ella misma había horneado o cantar acapella una estrofa de Perla, tema que forma parte de su nuevo disco.

Mientras tanto, en El Hormiguero, Andy concedió su primera entrevista televisiva tras anunciar su lanzamiento en solitario. Durante la conversación con Pablo Motos, el artista andaluz abordó en directo las circunstancias de su ruptura profesional con Lucas, con quien había formado una exitosa dupla musical, y para quien, según reveló, había trabajado “como asalariado desde hace años”. Andy no evitó ninguno de los temas polémicos, desde la enemistad surgida entre ambos hasta los comentarios públicos relacionados con la apariencia física de Lucas, en concreto las discusiones sobre su nariz.

