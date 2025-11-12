España

Así puedes atraer a los petirrojos a tu jardín en noviembre: solo necesitas una fruta

Varios son los alimentos por los que estas aves acuden en su busca en los jardines británicos durante las épocas de frío como la Navidad

Guardar
Las manzanas pueden atraer petirrojos
Las manzanas pueden atraer petirrojos a las casas para pájaros construidas de una forma rústica. / Freepick

Observar petirrojos en el jardín durante los meses de invierno se ha convertido en una imagen habitual para muchos británicos, especialmente en noviembre y diciembre, cuando estas aves resultan más visibles y se asocian con la época navideña. Según explica el diario Daily Mirror, existe un método sencillo para atraer a estos pájaros a los espacios exteriores: basta con añadir una pieza de fruta a los comederos para aves. ¿Pero sirven todas las frutas?

La empresa Kingsyard Official, especializada en la fabricación de comederos para pájaros, ha explicado para el medio británico que incorporar una fruta común, como la manzana, puede ser suficiente para que los petirrojos visiten el jardín de forma regular durante el invierno. Esta recomendación resulta especialmente práctica, ya que la mayoría de los hogares en el país dispone de manzanas, lo que facilita la tarea de alimentar a la fauna local en los meses más fríos.

El papel de la fruta en la dieta invernal del petirrojo

A medida que avanza el otoño, los recursos alimenticios naturales de los petirrojos disminuyen y estos pájaros comienzan a establecer sus territorios de invierno. En este contexto, la fruta adquiere una importancia especial en su dieta, ya que los insectos escasean y los frutos de árboles y arbustos se convierten en una fuente esencial de alimento. Kingsyard Official ha detallado en su cuenta de Instagram que, aunque los petirrojos americanos no suelen acudir a los comederos tradicionales, sí se sienten atraídos por los comederos de plataforma y los espacios abiertos. Para atraerlos, recomiendan ofrecer rodajas de manzana, pasas, sebo, gusanos de la harina o corazones de cacahuete. Además, han señalado que, con la llegada del invierno, estas aves buscan agua fresca, por lo que instalar un bebedero para pájaros con calefacción puede resultar útil para recibirlas durante los meses más fríos.

La visibilidad de los petirrojos aumenta en invierno debido a la escasez de follaje en árboles y arbustos, lo que facilita su observación. Además, algunos ejemplares procedentes de Europa continental migran al Reino Unido en esta época, incrementando así la población local. Durante el otoño, los petirrojos no solo buscan alimento, sino que también empiezan a cantar su característico “canto otoñal” mientras delimitan sus territorios.

Alternativas y precauciones al alimentar a los petirrojos

El Daily Mirror ha recogido que, aunque la manzana es una de las frutas preferidas por los petirrojos, existen otras opciones para complementar su dieta. Se pueden ofrecer pasas, peras o cacahuetes troceados, siempre asegurándose de que los alimentos estén en buen estado y no presenten moho. En caso de detectar fruta en mal estado, se recomienda retirarla y sustituirla por piezas frescas. Algunos expertos aconsejan evitar frutas con alto contenido en azúcar, como las uvas, para no perjudicar la salud de las aves.

La relación entre los petirrojos y la Navidad tiene su origen en la época victoriana, cuando los carteros británicos vestían uniformes rojos y recibieron el apodo de robins (petirrojos). Desde entonces, estas aves se han vinculado a las celebraciones navideñas y muchas personas disfrutan observándolas en sus jardines durante el invierno. Según ha recordado el Daily Mirror, la clave para atraer a los petirrojos reside en ofrecerles fruta fresca y variada, adaptando el contenido de los comederos a las necesidades de la temporada.

Temas Relacionados

AnimalesFrutasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Francisco Rius, licenciado en Derecho e inspector jefe de la Policía Nacional, explica el procedimiento específico que debe tomar la Policía a la hora de detener a una persona embarazada

Francisco Rius, jurista: “Si una

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

El mecánico @jcautomotivetop recomienda desactivar el sistema Start-Stop cada vez que se arranca el coche para evitar un desgaste prematuro tanto en la batería como en el motor de arranque

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

La seguridad vial en España dará un paso adelante en 2026 con la retirada definitiva de los triángulos de emergencia y la llegada obligatoria de la baliza V16 conectada, un dispositivo pensado para reducir riesgos y aprovechar las nuevas tecnologías en carretera

En menos de dos meses

Un conductor se gasta más de 100.000 euros en un Mercedes GLE 400 y descubre que los frenos son de madera

La sorpresa se apoderó de un taller en Alemania cuando, tras revisar un flamante coche de segunda mano, los técnicos encontraron bloques de madera en lugar de pastillas de freno, acompañados de un improvisado logo de Brembo escrito a mano

Un conductor se gasta más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, jurista: “Si una

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

Una nueva detenida en España vinculada al ‘Tren de Aragua’ de Venezuela: se escapó de un operativo en Chile que terminó con 52 arrestados

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: una referencia a un entrañable cuento para recordar los valores humanos

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça