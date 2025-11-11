Una experta analiza el lenguaje no verbal de Andy en ‘El Hormiguero’: nerviosismo, contención de emociones y cuidado de las palabras

Andy Morales, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Tras la polémica separación del exitoso dúo Andy y Lucas, Andy Morales rompía su silencio este lunes en el programa El Hormiguero. El artista, que arranca su carrera en solitario, abordó por primera vez su conflicto con el que fuera su compañero durante más de dos décadas, un asunto ante el que se mostró visiblemente nervioso.

Si bien la entrevista de Andy dejó numerosos titulares, lo que no dijo con palabras puede resultar igual de interesante. Y es que, hasta ahora, el cantante se había mantenido en un segundo plano mediático, eclipsado por su otrora amigo, pero su paso al frente fue muy clarificador, tanto por sus palabras como por su expresión corporal.

Lidia Martí, experta de la de la Asociación Española de Comunicación No Verbal (www.asenove.es), ha analizado la visita del cantante al programa de Pablo Motos y relata a Infobae España que se observan dos partes diferenciadas en la entrevista, con un comienzo que le generó tensión e incomodidad y una segunda parte en la que el invitado pudo relajarse.

Nerviosismo y tensión

Según cuenta la experta a este medio, al comienzo de la entrevista se observa en Andy “una manifestación notable de nerviosismo”, un estado que se evidencia principalmente a través de “movimientos reiterados de reacomodarse en la silla”. “En comunicación no verbal, este gesto suele interpretarse como una señal de incomodidad o falta de seguridad en la situación. El acto de ajustar la postura de manera constante puede reflejar un intento por recuperar el control corporal y transmitir una imagen más firme, aunque en la práctica revela cierta tensión interna. Es decir, el cuerpo busca adoptar una posición estable, pero la dificultad para mantenerla indica que el entrevistado no se siente completamente relajado”, explica.

Andy Morales en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

Otro gesto destacable que Andy repitió a lo largo de su aparición televisiva fue el de pinzarse la nariz. Martí apunta que se puede interpretar como una “contención de emociones o pensamientos que se prefieren no expresar de manera directa”, aunque agrega que “también puede interpretarse como una señal de estrés o esfuerzo cognitivo”. Según desliza, el gesto indica que Andy podría estar “evaluando cuidadosamente sus palabras, ya sea para evitar decir algo comprometedor o para mantener una imagen específica frente al interlocutor y la audiencia”.

En su análisis, la experta también destaca la decisión de Andy de evitar mencionar directamente el nombre de Lucas, prefiriendo emplear expresiones como “mi media naranja musical” o “mi compañero”, algo que entiende como “una forma de tomar distancia en el plano emocional”. Esa omisión permite a Andy “aludir a la colaboración pasada sin enfrentar de manera explícita el trasfondo conflictivo” a la vez que mantiene “una imagen cordial ante el público, evitando reavivar o exponer de forma abierta las diferencias que llevaron a la ruptura profesional”.

Los gestos de Andy

Lidia Martí observa también en Andy la repetición de palabras para “ganar tiempo para organizar su discurso” y así poder “expresarse con precisión o para no decir algo que preferiría omitir”. Además, gestos como relamerse los labios o tocárselos denotan “nerviosismo, ansiedad o tensión” en el artista, que de forma inconsciente recurrió a “gestos adaptadores” como rascarse la cabeza para “liberar tensión, calmarse o canalizar ansiedad”.

Según el análisis de la experta, Andy recurrió frecuentemente a los “gestos ilustradores”, movimientos de manos que acompañan al discurso con el fin de “reforzar o aclarar el contenido verbal”. “El aumento de ilustradores puede interpretarse como una búsqueda por transmitir credibilidad o intensidad emocional. La persona intenta apoyar sus palabras de forma gestual, lo que sugiere implicación en el relato y necesidad de subrayar ciertos puntos”, comenta.

En la primera parte de la entrevista, Andy también mostró “un aumento notable de la velocidad del habla”, lo cual suele indicar “un estado de activación emocional elevado”. “Hablar más rápido puede reflejar nerviosismo, urgencia por expresarse o dificultad para regular emocionalmente el contenido que se está compartiendo”, explica. Y añade que “también puede señalar una intención de distanciarse rápidamente de un tema que resulta incómodo o sensible”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Según observa Lidia Martí, la actitud de Andy cambió durante la segunda parte de la entrevista, cuando la conversación se centró en su nuevo proyecto musical. Es en ese momento cuando se aprecia “una disminución evidente de los gestos asociados al nerviosismo”.

Este cambio, apunta la experta, evidencia que en ese punto de la entrevista “Andy se siente más seguro y cómodo con lo que está expresando”. En definitiva, se observa una “diferencia significativa en su estado emocional” entre ambas partes del programa. “Mientras al inicio muestra señales de incomodidad e inseguridad, en la segunda parte aparece más sereno, dueño de su discurso y con mayor control sobre su comunicación, tanto verbal como no verbal”, concluye.