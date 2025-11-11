España

¿Por qué se empañan las ventanas? Así es como puedes evitarlo

Acumular humedad en casa puede derivar en diferentes problemas para la salud

Ventana empañada. (Pexels)
Ventana empañada. (Pexels)

Cada vez queda menos tiempo para que acabe el otoño y comience el invierno. El 21 de diciembre tendrá lugar el cambio de estación, lo que se traduce en un descenso de las temperaturas a medida que pasan los días.

En muchos hogares, el frío ya está haciendo mella. Una de las consecuencias más típicas es que las ventanas se empañen. Esto se debe a la condensación, un fenómeno que ocurre cuando el aire caliente y húmedo del interior entra en contacto con superficies frías, provocando que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotas sobre el vidrio.

La cantidad de vapor presente en el aire depende de factores como las condiciones climáticas externas y las actividades que realizamos dentro del hogar: cocinar, ducharse o secar ropa en interiores incrementa significativamente la humedad.

La diferencia entre que se empañe el interior y el exterior

Cuando aparece en el exterior de las ventanas, suele ser señal de que estas son de doble acristalamiento o de alta eficiencia energética, ya que el aislamiento mantiene el calor dentro de la casa mientras que el cristal exterior se mantiene frío.

Por el contrario, la condensación en el interior indica que el cristal pierde calor hacia el exterior, enfriándose la superficie interna. La humedad del aire cálido que rodea el vidrio se condensa al enfriarse, y esta situación se agrava si la ventilación de la habitación es insuficiente.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Cómo evitar que se empañen

Para prevenir la condensación dentro de casa, conviene abrir las ventanas durante y después de ducharse o cocinar, evitar secar la ropa en interiores y permitir que el aire circule alrededor de los vidrios, sin cortinas ni persianas que bloqueen la ventilación.

El uso de deshumidificadores también puede resultar muy útil, reduciendo la humedad del aire y, por tanto, que se empañen los cristales. Además, limpiar regularmente las ventanas con un paño seco evita la acumulación de agua que podría dañar los marcos o favorecer la aparición de moho.

En cuanto a la condensación exterior, aunque es más difícil de controlar, no representa un problema. Solo aparece en determinadas condiciones de humedad y temperatura, y es señal de que las ventanas cumplen su función de aislamiento. Para mantenerlas lo más secas posible, se pueden secar después de la lluvia o aplicar recubrimientos repelentes al agua que faciliten su evaporación.

Inconvenientes y riesgos para la salud de la humedad

La acumulación de humedad en el hogar no solo provoca molestias estéticas, como ventanas empañadas o manchas en paredes, sino que también puede tener repercusiones en la salud. Este tipo de ambiente favorece la proliferación de moho, hongos y ácaros, lo que incrementa el riesgo de alergias respiratorias, irritación de ojos y problemas de piel.

Las personas con asma o afecciones respiratorias crónicas pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas debido a la exposición constante a estas partículas. Además, la humedad excesiva puede generar un entorno propicio para bacterias y otros microorganismos que afectan la calidad del aire.

