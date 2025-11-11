Si tiendes la ropa en casa, estas son las tres cosas que debes saber para evitar la humedad, según un experto: “Nunca lo hagas en tu dormitorio”

Tender la ropa en el interior puede ser un problema si no se toman ciertas medidas. (Freepik)

En las grandes ciudades (y cada vez más también en pueblos con viviendas pequeñas) la falta de espacio se ha convertido en una constante del día a día. Muchos hogares no cuentan con terraza, patio o tendedero exterior, lo que obliga a secar la ropa dentro de casa. Esta práctica, tan común y aparentemente inofensiva, puede tener consecuencias más serias de lo que parece si no se toman ciertas precauciones.

Tender en el interior resulta una solución práctica, especialmente durante los meses fríos o lluviosos. Sin embargo, la humedad que desprenden las prendas mojadas se acumula en el ambiente, elevando el nivel de vapor de agua en el aire. Esto puede derivar en problemas como la aparición de moho, un olor persistente a humedad o incluso el deterioro de muebles, paredes y tejidos. Además, un exceso de humedad afecta directamente a la calidad del aire que respiramos, lo que puede tener impacto en la salud, sobre todo en personas con alergias o problemas respiratorios.

En este contexto, secar la ropa dentro de casa puede convertirse en un verdadero problema si no se adoptan medidas adecuadas. El experto en humedades y calidad del aire Valentín Naranjo, en uno de los vídeos que comparte en su cuenta de TikTok (@valentin_naranjo), donde divulga contenido relacionado con su especialidad, ha destacado cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se tiende la ropa en el interior de los hogares.

La humedad de la colada puede provocar moho en las paredes o deteriorar algunos muebles. (Freepik)

De la elección de la estancia a las formas de ventilar

Tal y como explica Naranjo, un fallo recurrente es la mala elección de la estancia de la casa para colocar el tendedero. “Nunca tiendas la ropa en tu dormitorio”, insiste el experto, “ya que la humedad se acumula en las paredes y en el colchón”. Esto podría afectar tanto a la salud como al estado de los materiales, ya que en el dormitorio pasamos muchas horas y la ventilación suele ser limitada.

Para reducir el impacto de la humedad durante el secado, Naranjo recomienda algo tan sencillo como ventilar el ambiente. “Mientras que tiendes, abre la ventana o usa un extractor”, aconseja. La ventilación cruzada o el uso de sistemas que renueven el aire son fundamentales para evitar que el vapor se condense y se quede atrapado dentro de la vivienda. Una práctica tan simple como abrir las ventanas durante unos minutos puede marcar la diferencia y prevenir que la humedad se asiente.

Sin embargo, no todos los hogares cuentan con las condiciones necesarias para ello. En muchas viviendas interiores o sin ventanas al exterior, secar la ropa puede volverse una tarea complicada. Ante esta situación, el especialista propone otra alternativa: “Si no tienes ventana ni extractor, usa un deshumidificador”. Este dispositivo, que se ha popularizado en los últimos años, ayuda a controlar el nivel de humedad ambiental, acelerando el proceso de secado y evitando la aparición de moho o malos olores. Además, algunos modelos modernos incorporan filtros de aire que mejoran la calidad del ambiente interior.

Otro error habitual es colocar la ropa sobre los radiadores o fuentes de calor para acelerar el secado. Aunque pueda parecer una buena idea, Naranjo desaconseja completamente esta práctica. “Aunque lo hayas hecho alguna vez, no pongas la ropa encima de un radiador”, advierte. La razón es clara: el calor directo hace que el vapor se concentre rápidamente en el ambiente, incrementando la condensación y favoreciendo el aumento de la humedad en la estancia. A largo plazo, esta acumulación puede dañar las paredes, generar manchas negras de moho o incluso provocar problemas respiratorios.