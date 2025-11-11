España

Si tiendes la ropa en casa, estas son las tres cosas que debes saber para evitar la humedad, según un experto: “Nunca lo hagas en tu dormitorio”

Secar la colada dentro del hogar puede afectar la calidad del aire y deteriorar las paredes si no se toman precauciones.

Guardar
Tender la ropa en el
Tender la ropa en el interior puede ser un problema si no se toman ciertas medidas. (Freepik)

En las grandes ciudades (y cada vez más también en pueblos con viviendas pequeñas) la falta de espacio se ha convertido en una constante del día a día. Muchos hogares no cuentan con terraza, patio o tendedero exterior, lo que obliga a secar la ropa dentro de casa. Esta práctica, tan común y aparentemente inofensiva, puede tener consecuencias más serias de lo que parece si no se toman ciertas precauciones.

Tender en el interior resulta una solución práctica, especialmente durante los meses fríos o lluviosos. Sin embargo, la humedad que desprenden las prendas mojadas se acumula en el ambiente, elevando el nivel de vapor de agua en el aire. Esto puede derivar en problemas como la aparición de moho, un olor persistente a humedad o incluso el deterioro de muebles, paredes y tejidos. Además, un exceso de humedad afecta directamente a la calidad del aire que respiramos, lo que puede tener impacto en la salud, sobre todo en personas con alergias o problemas respiratorios.

En este contexto, secar la ropa dentro de casa puede convertirse en un verdadero problema si no se adoptan medidas adecuadas. El experto en humedades y calidad del aire Valentín Naranjo, en uno de los vídeos que comparte en su cuenta de TikTok (@valentin_naranjo), donde divulga contenido relacionado con su especialidad, ha destacado cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se tiende la ropa en el interior de los hogares.

La humedad de la colada
La humedad de la colada puede provocar moho en las paredes o deteriorar algunos muebles. (Freepik)

De la elección de la estancia a las formas de ventilar

Tal y como explica Naranjo, un fallo recurrente es la mala elección de la estancia de la casa para colocar el tendedero. “Nunca tiendas la ropa en tu dormitorio”, insiste el experto, “ya que la humedad se acumula en las paredes y en el colchón”. Esto podría afectar tanto a la salud como al estado de los materiales, ya que en el dormitorio pasamos muchas horas y la ventilación suele ser limitada.

Para reducir el impacto de la humedad durante el secado, Naranjo recomienda algo tan sencillo como ventilar el ambiente. “Mientras que tiendes, abre la ventana o usa un extractor”, aconseja. La ventilación cruzada o el uso de sistemas que renueven el aire son fundamentales para evitar que el vapor se condense y se quede atrapado dentro de la vivienda. Una práctica tan simple como abrir las ventanas durante unos minutos puede marcar la diferencia y prevenir que la humedad se asiente.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Sin embargo, no todos los hogares cuentan con las condiciones necesarias para ello. En muchas viviendas interiores o sin ventanas al exterior, secar la ropa puede volverse una tarea complicada. Ante esta situación, el especialista propone otra alternativa: “Si no tienes ventana ni extractor, usa un deshumidificador”. Este dispositivo, que se ha popularizado en los últimos años, ayuda a controlar el nivel de humedad ambiental, acelerando el proceso de secado y evitando la aparición de moho o malos olores. Además, algunos modelos modernos incorporan filtros de aire que mejoran la calidad del ambiente interior.

Otro error habitual es colocar la ropa sobre los radiadores o fuentes de calor para acelerar el secado. Aunque pueda parecer una buena idea, Naranjo desaconseja completamente esta práctica. “Aunque lo hayas hecho alguna vez, no pongas la ropa encima de un radiador”, advierte. La razón es clara: el calor directo hace que el vapor se concentre rápidamente en el ambiente, incrementando la condensación y favoreciendo el aumento de la humedad en la estancia. A largo plazo, esta acumulación puede dañar las paredes, generar manchas negras de moho o incluso provocar problemas respiratorios.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaHogarLimpiezaTrucos de LimpiezaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

A su juicio, “se trata de una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo, pero una nada que será rentable”

El periodista Javier Ruiz analiza

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres tienen más resiliencia mental y emocional que los hombres”

Tal y como explica el especialista, esta capacidad de superación no es solo psicológica, sino que también está vinculada a su estructura cerebral

Patricio Ochoa, doctor: “Las mujeres

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

La Justicia de Málaga ha destapado un agujero de casi 100.000 euros en la gestión de la tutela de una anciana: su sobrina, responsable de las cuentas durante más de cinco años, no pudo justificar la diferencia ante los tribunales

Una mujer que tutelaba a

Ni bicarbonato ni vinagre: esto es lo que necesitas para limpiar el tambor de la lavadora

Diego Fernández, ingeniero químico y experto en mantenimiento doméstico, desmiente uno de los remedios caseros más compartidos para limpiar la lavadora y ofrece una alternativa sencilla y eficaz

Ni bicarbonato ni vinagre: esto

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca ha puesto punto final a la batalla judicial entre Justiniano e Irene: el fallo establece nuevas condiciones para ambos progenitores tras años de litigio y recursos cruzados

Un padre quiere dejar de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer que tutelaba a

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

El secreto profesional del periodista, también a juicio en el proceso contra el fiscal general: lo que está en juego si se descubre quién filtró el correo

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

Un 39% de las obras en España sufre retrasos por la criminalidad: los delitos en la construcción frenan proyectos y encarecen la vivienda

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones