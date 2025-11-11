España

La función oculta en los aires acondicionados para ahorrar y no pasar frío en invierno

Existe un botón secreto incorporado a los aires acondicionados que cumple con la función de la calefacción y gasta menos

El aire acondicionando cumpliendo con
El aire acondicionando cumpliendo con la labor de una calefacción

La entrada del otoño ha traído consigo un descenso considerable de las temperaturas. Esto ha hecho que las familias valoren diferentes opciones para calentar sus hogares. La duda aparece sobre todo en hogares que no tienen calefacción instalada y o que el alto coste de la factura de la luz les hace penarse dos veces lo de encender la calefacción.

No obstante, lo que muchas familias desconocen es que el aire acondicionado puede calentar la vivienda gracias a una función incluida en la mayoría de modelos recientes. El mando del aparato muestra esta posibilidad, aunque durante el verano pasa inadvertida. Se trata del modo calor, que permite usar el mismo dispositivo para climatizar la casa en cualquier estación con un consumo menor que el de una calefacción eléctrica tradicional.

En la manufactura de acondicionadores de aire se desarrolla un proceso meticuloso. Desde el sector de dobladoras hasta las pruebas finales, cada etapa es ejecutada con maestría y excelencia para ofrecer confort a la gran mayoría de los hogares del país.

La función secreta del aire acondicionado

La mayoría de aires acondicionados modernos incorpora una bomba de calor, un sistema que hace posible el “modo calefacción”. Esta función permite que el aparato ofrezca frío en los meses cálidos y calor en los meses fríos, sin necesidad de instalar otros equipos. En este sentido, el funcionamiento de la bomba de calor es distinto al de los calefactores eléctricos comunes. En lugar de producir calor directamente, capta la energía térmica del aire exterior y la transfiere al interior. Así, impulsa aire caliente que circula por la habitación y llega a distintos rincones. Este proceso hace que el rendimiento energético sea mayor y que el gasto sea más bajo que el de una resistencia eléctrica.

El frío ha llegado a
El frío ha llegado a los hogares españoles

Para utilizarlo, primero es importante comprobar si el aparato dispone de esta función. En el mando suele aparecer un icono con forma de sol. Si no se identifica, es recomendable revisar el manual del fabricante o la etiqueta energética, donde se indica la presencia de una bomba de calor con la expresión “heat pump” o las siglas “BdC”. Cuando se ha confirmado, basta con pulsar el botón del icono de sol para poner en marcha el modo calor.

Los técnicos recomiendan ajustar la temperatura entre 20 y 22 °C. Esta franja permite mantener el espacio confortable sin aumentar de forma innecesaria el consumo eléctrico.

Algunas ideas sobre rendimiento energético

El rendimiento energético es uno de los puntos fuertes de este sistema. La bomba de calor puede producir entre tres y cinco kWh de calor por cada kWh de electricidad consumida. En cambio, un calefactor convencional necesita usar un kWh para generar un kWh de calor, lo que reduce la eficiencia de forma notable.

Según datos de Repsol, el modo calefacción del aire acondicionado consume entre 0,8 y 2 kWh por hora. Con un uso diario, esto supone entre 20 y 50 euros al mes en la factura eléctrica. La comparación con una calefacción eléctrica es clara, ya que su coste mensual suele situarse entre 40 y 50 euros, alrededor de 10 euros más.

Este ahorro convierte a la bomba de calor en una alternativa destacada para quienes necesitan calentar su hogar sin hacer nuevas instalaciones. Permite aprovechar un aparato ya presente en la vivienda, reduce el consumo energético y mantiene una temperatura estable incluso en los días de frío intenso. Para muchos hogares, activar esta función representa una solución práctica y eficiente para afrontar el invierno con un gasto moderado.

