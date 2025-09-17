España

Una vacuna española podría prevenir el asma provocado por las alergias

El fármaco ha demostrado tener un efecto protector de hasta nueve semanas tras la finalización del tratamiento

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vacuna (AdobeStock)

Un equipo de investigadores del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid ha logrado demostrar la eficacia de la vacuna MV130 para prevenir el asma causado por alergias. Este mismo fármaco ya probó su utilidad en la reducción de la bronquiolitis infantiles inducidas por virus.

Esta vacuna de administración sublingual, desarrollada por la empresa española Inmunotek, cuenta con un efecto protector de hasta nueve semanas tras la finalización del tratamiento. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Ana Carmen Sevilla, recientemente defendida en la Universidad Complutense de Madrid con calificación Sobresaliente cum laude, y se ha realizado en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek), bajo la dirección del profesor Óscar Palomares.

Los resultados, que ya han sido publicados en la revista Nature Communications, revelan que el medicamento insta al sistema inmunitario a generar unas respuestas innatas ante los alérgenos del polvo de ácaros (HDM), responsables del asma eosinofílica. Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, clave en la respuesta inmune.

Los investigadores llevaron a cabo el estudio en modelos preclínicos de ratones y humanos, utilizando técnicas avanzadas como citometría de flujo, histología, estudios metabólicos y transcriptómicos, análisis de función pulmonar in vivo y transferencia de células dendríticas.

El asma y la alergia

El asma alérgico es una forma de asma desencadenada por la exposición a alérgenos, como el polen, el moho, los ácaros del polvo o la caspa de animales. Según la Clínica Mayo, este tipo de asma se caracteriza por la inflamación y estrechamiento temporal de las vías respiratorias, lo que provoca síntomas como dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Los episodios suelen agravarse tras el contacto con los alérgenos que sensibilizan a la persona.

El tratamiento del asma alérgico incluye el control ambiental para reducir la exposición a los alérgenos, junto con tratamientos farmacológicos como los broncodilatadores y los corticosteroides inhalados. En algunos casos, se pueden recomendar terapias inmunológicas, conocidas como inmunoterapia con alérgenos, que buscan reducir gradualmente la sensibilidad del sistema inmune a los desencadenantes. El diagnóstico y seguimiento deben estar a cargo de un especialista, ya que un manejo adecuado contribuye a mejorar la calidad de vida y a prevenir complicaciones.

Episodio: ¿Se puede controlar el asma?.

Una vacuna en potencia

Hasta ahora, se conocía que MV130 reducía infecciones virales y bronquiolitis mediante inmunidad innata entrenada. Este trabajo demuestra por primera vez su efecto protector sostenido frente al asma, posicionándola como candidata ideal para futuros ensayos clínicos.

Los resultados no solo evidencian el potencial de esta vacuna en la prevención del asma, sino que también aportan conocimiento clave sobre los mecanismos celulares y moleculares implicados en la respuesta inmune frente a alérgenos. Esto abre la puerta a ensayos clínicos futuros que validen su aplicación en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

Estos hallazgos sitúan a MV130 como una alternativa innovadora, segura y eficaz para la prevención y tratamiento del asma, y refuerzan el potencial de las vacunas bacterianas polivalentes administradas por vía sublingual como estrategia terapéutica de gran relevancia.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

VacunaAsmaAlergiaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una uruguaya que vive en España explica las cosas que solo puede hacer un español: “Tienen un aguante sobrenatural”

La joven creadora de contenido señala que las personas de este país cuentan con “talentos ocultos” que no existen en otros lugares del mundo

Una uruguaya que vive en

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de septiembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cotización del euro frente al

Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida: la empresa tuvo que pagarle 35.768 euros de indemnización

Después de que uno de sus compañeros presentase su renuncia ante el director de su empresa, Tamati fue convocada también y se le exigió realizar una prueba de alcoholemia

Se niega a hacerse una

Un simple cambio puede terminar con las arañas en casa, según un experto en hogar

A pesar de que la mayoría son inofensivas, a muchos se les hace difícil convivir con estos animales: por suerte, existen maneras de dificultar su aparición sin recurrir a pesticidas

Un simple cambio puede terminar

El diluvio Zancleano, el fenómeno que llenó el mar Mediterráneo antes de secarse hace más de cinco millones de años

Las aguas de la antigua cuenca habría sido un hogar inhabitable durante los primeros milenios

El diluvio Zancleano, el fenómeno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Se niega a hacerse una

Se niega a hacerse una prueba de alcoholemia en el trabajo y es despedida: la empresa tuvo que pagarle 35.768 euros de indemnización

¿Cuál es el “partido del campo”? La pugna entre PP y Vox se traslada fuera de la ciudad

Junts pacta con el Gobierno que las grandes empresas deban atender en la lengua elegida por el cliente en comunidades con idioma cooficial

El PP asume el discurso de Vox y vota a favor de impedir la regularización de migrantes

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de septiembre

La inversión y la demanda interna se convierten en los principales motores del ‘milagro’ económico español

¿Cómo ahorran los españoles? Como pueden: los que más lo consiguen son los nacidos entre 1985 y 1999 con estudios superiores

Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

Marcos Llorente vuelve a poner

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide la expulsión de Israel de los eventos deportivos y el COI lo rechaza: “Cumple la Carta Olímpica”