Una vacuna española podría prevenir el asma provocado por las alergias

Imagen de archivo de una vacuna (AdobeStock)

Un equipo de investigadores del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid ha logrado demostrar la eficacia de la vacuna MV130 para prevenir el asma causado por alergias. Este mismo fármaco ya probó su utilidad en la reducción de la bronquiolitis infantiles inducidas por virus.

Esta vacuna de administración sublingual, desarrollada por la empresa española Inmunotek, cuenta con un efecto protector de hasta nueve semanas tras la finalización del tratamiento. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Ana Carmen Sevilla, recientemente defendida en la Universidad Complutense de Madrid con calificación Sobresaliente cum laude, y se ha realizado en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek), bajo la dirección del profesor Óscar Palomares.

Los resultados, que ya han sido publicados en la revista Nature Communications, revelan que el medicamento insta al sistema inmunitario a generar unas respuestas innatas ante los alérgenos del polvo de ácaros (HDM), responsables del asma eosinofílica. Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, clave en la respuesta inmune.

Los investigadores llevaron a cabo el estudio en modelos preclínicos de ratones y humanos, utilizando técnicas avanzadas como citometría de flujo, histología, estudios metabólicos y transcriptómicos, análisis de función pulmonar in vivo y transferencia de células dendríticas.

El asma y la alergia

El asma alérgico es una forma de asma desencadenada por la exposición a alérgenos, como el polen, el moho, los ácaros del polvo o la caspa de animales. Según la Clínica Mayo, este tipo de asma se caracteriza por la inflamación y estrechamiento temporal de las vías respiratorias, lo que provoca síntomas como dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Los episodios suelen agravarse tras el contacto con los alérgenos que sensibilizan a la persona.

El tratamiento del asma alérgico incluye el control ambiental para reducir la exposición a los alérgenos, junto con tratamientos farmacológicos como los broncodilatadores y los corticosteroides inhalados. En algunos casos, se pueden recomendar terapias inmunológicas, conocidas como inmunoterapia con alérgenos, que buscan reducir gradualmente la sensibilidad del sistema inmune a los desencadenantes. El diagnóstico y seguimiento deben estar a cargo de un especialista, ya que un manejo adecuado contribuye a mejorar la calidad de vida y a prevenir complicaciones.

Episodio: ¿Se puede controlar el asma?.

Una vacuna en potencia

Hasta ahora, se conocía que MV130 reducía infecciones virales y bronquiolitis mediante inmunidad innata entrenada. Este trabajo demuestra por primera vez su efecto protector sostenido frente al asma, posicionándola como candidata ideal para futuros ensayos clínicos.

Los resultados no solo evidencian el potencial de esta vacuna en la prevención del asma, sino que también aportan conocimiento clave sobre los mecanismos celulares y moleculares implicados en la respuesta inmune frente a alérgenos. Esto abre la puerta a ensayos clínicos futuros que validen su aplicación en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

Estos hallazgos sitúan a MV130 como una alternativa innovadora, segura y eficaz para la prevención y tratamiento del asma, y refuerzan el potencial de las vacunas bacterianas polivalentes administradas por vía sublingual como estrategia terapéutica de gran relevancia.

*Con información de Europa Press