Miguel Torres y Juanjo Bona rompen las reglas en la recta final de ‘MasterChef Celebrity’ y el jurado toma medidas extremas

Miguel Torres y Juanjo Bona rompen las reglas y son sancionados en 'MasterChef Celebrity 10' (RTVE)

En la gala de MasterChef Celebrity 10 emitida este lunes, 27 de octubre, la dinámica del programa ha experimentado un vuelco inesperado debido a una sanción disciplinaria que ha trastocado el orden habitual de la competición. Con el certamen ya en su recta final, dos de sus concursantes, Miguel Torres y Juanjo Bona, han sido penalizados por infringir directamente las normas establecidas para la prueba en equipo, lo que ha obligado al jurado a tomar medidas extremas.

Ambos aspirantes se enfrentaban a la noche con optimismo, convencidos del buen resultado de su elaboración y avalados por los elogios de los jueces, quienes destacaron la calidad y la fidelidad de la réplica presentada. “Está muy conseguido, muy rico y estéticamente se parece mucho al original. Es una buena réplica”, ha manifestado el chef Jordi Cruz. No obstante, a pesar de este reconocimiento, la pareja de Rebecca Lima ha sido el encargado de anunciar la sanción definitiva: “Os habéis saltado las normas y hay consecuencias por esto”.

Miguel Torres y Juanjo Bona son sancionados con el delantal negro en 'MasterChef Celebrity 10' (RTVE)

El motivo, reiterado a lo largo de la prueba, fue el incumplimiento de la regla que exigía a todos los miembros del equipo permanecer sujetos por un arnés durante la preparación de los platos. El jurado advirtió reiteradamente a Miguel Torres —que se limitó a dar instrucciones en lugar de cocinar— y a su compañero que esta actitud incumplía la normativa del cocinado en exteriores. De esta manera, han pasado a estar de forma automática en la fase de eliminación tras haber recibido el delantal negro.

El protagonismo de Mariló Montero y una expulsión

La gala también ha contado con algunos de los clásicos momentos humorísticos de la franquicia. La Terremoto de Alcorcón, invitada especial de la noche, ha sido la encargada de ‘robar’ los ingredientes del plato del equipo de Miguel y Juanjo para mejorar la presentación de su propio plato, gesto habitual en ediciones anteriores que el público reconoce como marca del entretenimiento del reality. La emisión también tuvo como protagonista a Mariló Montero, quien ha protagonizado varias situaciones, como el comentario irónico de Juan Manuel Parada. “Haberte casado con el Herrera. No hay programa en el que no mente a Carlos Herrera”, ha manifestado el conductor de televisión en alusión al exmarido de Montero, provocando una reacción de incomodidad en la periodista, ya distanciada de Herrera pero recurrentemente mencionada por sus compañeros.

Mariló Montero en 'MasterChef Celebrity' (RTVE)

Además, en la prueba de exteriores dedicada a la celebración del Orgullo LGTBI, que contó con Cayetana Guillén Cuervo como invitada estrella, Mariló Montero ha compartido una revelación. Y es que, a lo largo de su vida, numerosas mujeres le han propuesto mantener una relación. Aunque la presentadora ha optado por no detallar la experiencia, su testimonio ha sorprendido a sus compañeros.

A pesar de la sanción inicial, Miguel Torres y Juanjo Bona lograron permanecer en el concurso tras superar la prueba de eliminación. Las que quedaron en la cuerda floja fueron Mariló Montero y La Mala Rodríguez. Montero consiguió salvarse de la expulsión por un estrecho margen.

Finalmente, fue La Mala Rodríguez quien abandonó la edición, despidiéndose con la cordialidad y espontaneidad que caracterizaron su paso por el concurso. “Debías llamarte Buena en lugar de Mala”, le ha dicho Pepe Rodríguez en el momento de la despedida. La salida provocó una reacción emocional en Juanjo Bona, que se mostró visiblemente afectado y no pudo evitar romperse al despedirse de quien consideró uno de sus principales apoyos en la aventura.