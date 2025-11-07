De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

Pablo Fornals, en un partido con la selección española. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha hecho pública este viernes la convocatoria de la Selección Española de fútbol para los dos próximos compromisos decisivos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. El primero ante Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis (18:00 horas), y luego ante Turquía el martes 18 de noviembre en Sevilla (20:45 horas).

España afronta este parón como líder del Grupo E, con pleno de victorias y todo a favor para certificar una nueva presencia en la fase final del mayor torneo de selecciones existente. La Roja ha ofrecido una imagen solvente en los cuatro partidos anteriores, destacando la capacidad goleadora y la eficiencia defensiva, con cuatro porterías a cero. Además, con un triunfo ante Georgia se asegura la presencia en el torneo mundialista.

Sin embargo, las convocatorias anteriores se han visto a su vez plagadas de lesiones, que en cierta manera han condicionado el trabajo de la selección. Una de las más sonadas fue la de Lamine Yamal, que desembocó en polémica y unas críticas de Flick hacia el seleccionador español. En esta ocasión, el técnico alemán ha comentado que “debe cuidarse”, ya que arrastra una pubalgia y podría recaer en cualquier momento. Pese a ello, el jugador del Barcelona está disponible.

Luis de la Fuente (Europa Press)

En el vídeo habitual de presentación, esta vez se ha elegido la nueva camiseta como tema central para anunciar a los jugadores. Repasando ediciones anteriores de las prendas portadas en mundiales y haciendo alusión a jugadores, entrenadores y triunfos históricos, se ha dado a conocer la lista con la narración del propio Luis de la Fuente.

La lista

-Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad)

-Defensas: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Vivian (Athletic Club), Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

-Centrocampistas: Mikel Merino (Arsenal), Zubimendi (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Pablo Fornals (Real Betis)

-Delanteros: Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán (FC Barcelona), Yeremy (Crystal Palace), Lamine Yamal (FC Barcelona), Olmo (FC Barcelona), Samu (Porto), Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Fermín (FC Barcelona)

Pocas novedades

La gran sorpresa de la convocatoria es Pablo Fornals, el jugador del Real Betis ha comenzado en una gran forma en el centro del campo verdiblanco consolidándose como una pieza clave en el gran momento actual de su club.

Las lesiones de jugadores clave como Rodri Hernández y Pedri, que se pierde por primera vez un parón con de la Fuente, abren la puerta de nuevo a otros jugadores como Pablo Barrios y Aleix García que repiten. Pese a algunos nombres que habían hecho méritos como Luis Milla, el jugador del Getafe, que es el máximo asistente de las 5 grandes ligas, Nico González o Mikel Jauregizar, no han acabado entrando en la convocatoria.

En ataque vuelve Fermín y los demás se mantienen, destacando la convocatoria de Lamine Yamal que tendrá que cuidar sus molestias. Borja Iglesias y Samu permanecen ante la nueva ausencia de Morata por segunda vez de manera consecutiva.

En defensa la baja de Carvajal mantiene a Porro como titular y a Marcos Llorente llamado de nuevo. En el centro de la zaga la lesión de Le Normand permite la vuelta de Laporte y Huijsen ya recuperados ambos para la causa. En el radar estaba el central del Arsenal, Christian Mosquera, fijo con la sub-21 y que ha despertado el interés de Colombia. Donde no ha habido espacio para la duda ha sido en el lateral izquierdo y en la portería, donde Luis de la Fuente ha confiado en sus jugadores habituales.