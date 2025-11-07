España

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El seleccionador riojano ha dado a conocer los jugadores que disputarán los dos próximos encuentros ante Georgia y Turquía

Guardar
Pablo Fornals, en un partido
Pablo Fornals, en un partido con la selección española. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha hecho pública este viernes la convocatoria de la Selección Española de fútbol para los dos próximos compromisos decisivos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. El primero ante Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis (18:00 horas), y luego ante Turquía el martes 18 de noviembre en Sevilla (20:45 horas).

España afronta este parón como líder del Grupo E, con pleno de victorias y todo a favor para certificar una nueva presencia en la fase final del mayor torneo de selecciones existente. La Roja ha ofrecido una imagen solvente en los cuatro partidos anteriores, destacando la capacidad goleadora y la eficiencia defensiva, con cuatro porterías a cero. Además, con un triunfo ante Georgia se asegura la presencia en el torneo mundialista.

Sin embargo, las convocatorias anteriores se han visto a su vez plagadas de lesiones, que en cierta manera han condicionado el trabajo de la selección. Una de las más sonadas fue la de Lamine Yamal, que desembocó en polémica y unas críticas de Flick hacia el seleccionador español. En esta ocasión, el técnico alemán ha comentado que “debe cuidarse”, ya que arrastra una pubalgia y podría recaer en cualquier momento. Pese a ello, el jugador del Barcelona está disponible.

Luis de la Fuente (Europa
Luis de la Fuente (Europa Press)

En el vídeo habitual de presentación, esta vez se ha elegido la nueva camiseta como tema central para anunciar a los jugadores. Repasando ediciones anteriores de las prendas portadas en mundiales y haciendo alusión a jugadores, entrenadores y triunfos históricos, se ha dado a conocer la lista con la narración del propio Luis de la Fuente.

La lista

-Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Álex Remiro (Real Sociedad)

-Defensas: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Vivian (Athletic Club), Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

-Centrocampistas: Mikel Merino (Arsenal), Zubimendi (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Pablo Fornals (Real Betis)

-Delanteros: Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán (FC Barcelona), Yeremy (Crystal Palace), Lamine Yamal (FC Barcelona), Olmo (FC Barcelona), Samu (Porto), Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Fermín (FC Barcelona)

Pocas novedades

La gran sorpresa de la convocatoria es Pablo Fornals, el jugador del Real Betis ha comenzado en una gran forma en el centro del campo verdiblanco consolidándose como una pieza clave en el gran momento actual de su club.

Las lesiones de jugadores clave como Rodri Hernández y Pedri, que se pierde por primera vez un parón con de la Fuente, abren la puerta de nuevo a otros jugadores como Pablo Barrios y Aleix García que repiten. Pese a algunos nombres que habían hecho méritos como Luis Milla, el jugador del Getafe, que es el máximo asistente de las 5 grandes ligas, Nico González o Mikel Jauregizar, no han acabado entrando en la convocatoria.

En ataque vuelve Fermín y los demás se mantienen, destacando la convocatoria de Lamine Yamal que tendrá que cuidar sus molestias. Borja Iglesias y Samu permanecen ante la nueva ausencia de Morata por segunda vez de manera consecutiva.

En defensa la baja de Carvajal mantiene a Porro como titular y a Marcos Llorente llamado de nuevo. En el centro de la zaga la lesión de Le Normand permite la vuelta de Laporte y Huijsen ya recuperados ambos para la causa. En el radar estaba el central del Arsenal, Christian Mosquera, fijo con la sub-21 y que ha despertado el interés de Colombia. Donde no ha habido espacio para la duda ha sido en el lateral izquierdo y en la portería, donde Luis de la Fuente ha confiado en sus jugadores habituales.

Temas Relacionados

Selección Española de FútbolFútbolFútbol EspañaConvocatoriaMundial 2026Luis de la FuenteEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Kiko Rivera revela cómo fueron los últimos meses de su relación con Irene Rosales: “Me llega a molestar su presencia”

El hijo de Isabel Pantoja ha concedido su primera entrevista tras su separación de la madre de sus hijas en ‘¡De Viernes!’

Kiko Rivera revela cómo fueron

Miguel Poveda recuerda cuando Rosalía fue su telonera: “Lo he hablado con ella y nos hemos reído”

El concierto tuvo lugar en el Festival Internacional de Música de Cadaqués, antes de que Rosalía triunfase con ‘El mal querer’

Miguel Poveda recuerda cuando Rosalía

El drama de los divorcios a partir de los 55 años, avisa un abogado: “Hay un gran problema crediticio”

Iñaki Barredo enumera las consecuencias de desvincularse económica y emocionalmente de alguien con quien habías construido un patrimonio común durante años

El drama de los divorcios

La discoteca de Madrid Teatro Barceló será cerrada durante un año por exceso de aforo

El Ayuntamiento impone la sanción tras detectar hasta 1.500 personas en el local, superando las 990 permitidas

La discoteca de Madrid Teatro

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una célula de la

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

ECONOMÍA

El drama de los divorcios

El drama de los divorcios a partir de los 55 años, avisa un abogado: “Hay un gran problema crediticio”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

“He ido a visitar una vivienda y me han tomado el pelo”: una mujer cuenta lo que le acaba de pedir una inmobiliaria

Resultados del Super Once del 7 noviembre

Lois Raposo, afilador: “Los chavales piensan que no van a tener un buen sueldo, pero nuestros hijos saben lo que ganamos”

DEPORTES

El presidente del Rayo Vallecano

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición