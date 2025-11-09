España

Postura de la vaca: el ejercicio de yoga que mejora la posición corporal y destensa la espalda baja

Es una asana sencilla y con numerosos beneficios

Mujer feliz. (Freepik)
Mujer feliz. (Freepik)

El yoga ha ganado una gran popularidad en los últimos años, consolidándose como una práctica con múltiples beneficios físicos y mentales. De hecho, cada vez más personas lo eligen para relajarse y desconectar de la rutina.

Más allá de una simple moda, esta disciplina se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas. Además, resulta una herramienta eficaz para combatir el estrés, la ansiedad y mejorar el bienestar emocional de quienes la practican.

Uno de los puntos positivos es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Una de las asanas de nivel intermedio que pueden suponer un reto para ti es la postura puente.

Beneficios de la postura de la vaca

La postura de la vaca es uno de los ejercicios más completos. Al practicarla, se mejora la flexibilidad de la columna vertebral y se fortalece la musculatura central, incluyendo abdomen, glúteos y flexores de cadera. Además, involucra brazos, hombros y muñecas, así como las articulaciones de caderas, rodillas y hombros, ayudando a mantenerlas activas y estables.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Esta postura ayuda a reducir tensiones en la espalda baja, media, cuello y hombros, y es útil para disminuir el estrés, favorecer un sueño reparador y mejorar la postura corporal.

Por último, es una excelente base para practicar posturas más avanzadas de flexión hacia atrás, y se puede adaptar de manera segura para personas en embarazo o con fibromialgia, respetando los límites del cuerpo.

Cómo hacer la postura de la vaca

Postura de la vaca, ejercicio
Postura de la vaca, ejercicio de yoga. (Freepik)

Para realizar el bitilasana correctamente, comienza en posición de cuatro apoyos, con manos alineadas con los hombros y rodillas con las caderas. Mantén los pies apoyados y separados a la distancia de las caderas.

Inhala, llevando el pecho hacia adelante y el abdomen hacia abajo mientras curvas suavemente la zona lumbar hacia adentro. Eleva la cabeza y alarga el cuello sin tensionar. Activa los músculos del core y del suelo pélvico para mantener estabilidad, y extiende las caderas hacia atrás y ligeramente hacia arriba.

Mantén la respiración profunda y consciente, observando el movimiento de la columna con cada inhalación y exhalación. La postura puede mantenerse durante varias respiraciones, ajustando la intensidad según tu comodidad y flexibilidad. Para salir, exhala suavemente y vuelve a la posición inicial sobre las rodillas para descansar.

Contraindicaciones y precauciones

Aunque no es una postura exigente a nivel físico, existen ciertas situaciones en las que se debe practicar con precaución o evitarla. Las personas con lesiones en hombros, muñecas, cuello, caderas, rodillas o espalda deben consultar a un especialista antes de realizarla.

También se recomienda evitarla en casos de presión arterial alta, migraña, espondilitis o artritis en rodillas y muñecas. Es importante mantener una correcta alineación y no forzar la columna ni las articulaciones.

Utilizar apoyos como mantas o bloques puede ayudar a reducir tensión y prevenir molestias. Cabe destacar que, con este ejercicio, se obtiene un beneficio mayor en la movilidad de la columna, pero se deben respetar los límites físicos.

