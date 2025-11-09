España

Patricio Ochoa, doctor: “El kéfir puede ayudarte a bajar de peso, mejorar tu estado de ánimo y tu salud intestinal”

Es un producto con múltiples efectos positivos y versátil en la cocina

Guardar
Kéfir, una bebida con numerosos
Kéfir, una bebida con numerosos efectos positivos

Los productos lácteos tienen un peso muy importante en la dieta de muchas personas. Los alimentos más reconocidos en este sector suelen ser la leche, el yogur o el queso.

Sin embargo, hay uno que no suele tenerse en cuenta y que tiene numerosos beneficios: el kéfir. Según ha explicado el doctor Patricio Ochoa en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.patricio_ochoa), es un producto especial por varios motivos.

Los múltiples beneficios del kéfir

“El kéfir puede ayudarte a bajar de peso, mejorar tu estado de ánimo y tu salud intestinal”, afirma durante los primeros segundos. Es un alimento fermentado con una composición muy particular: se elabora a partir de granos que contienen bacterias y levaduras.

Gracias a esto, es una bebida rica en probióticos, vitaminas del grupo B, calcio y ácido láctico. Su propio nombre, de origen turco, significa “sentirse bien”, y no es casualidad.

Según explica el doctor, los microorganismos que contiene el kéfir contribuyen a mantener una microbiota intestinal equilibrada, lo que tiene un impacto directo en la salud general del organismo.

Estas bacterias beneficiosas no solo ayudan a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también intervienen en la producción de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, fundamentales para el estado de ánimo y el descanso.

Este alimento también puede resultar beneficioso para quienes padecen síndrome de intestino irritable o sufren inflamación intestinal crónica. Los probióticos que contiene ayudan a reforzar la barrera natural, reducen el hinchazón y fortalecen el sistema inmunológico.

Los trucos de Alberto Chicote para hacer el arroz con leche más cremoso y aromático.

Además, favorece la regulación del colesterol, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el apetito, lo que lo convierte en un aliado para mantener un peso saludable y una mejor salud cardiovascular.

A pesar de que el kéfir procede de la leche, muchas personas con intolerancia a la lactosa pueden consumirlo sin problemas, ya que durante la fermentación la lactosa se transforma casi por completo. No obstante, Ochoa recomienda incorporarlo de forma gradual, especialmente en personas no acostumbradas a alimentos fermentados.

Cómo incorporar el kéfir en la alimentación diaria

Más allá de sus propiedades, el kéfir destaca por su versatilidad en la cocina. Puede tomarse solo, añadirse a batidos con frutas, mezclarse con copos de avena o emplearse como base para salsas y aderezos.

También es posible usarlo como sustituto del yogur o la leche en recetas de repostería o cremas frías, aportando una textura más ligera y un toque ácido muy característico. Al incluirlo de manera regular y en pequeñas cantidades, se pueden conseguir todos sus beneficios sin alterar el equilibrio digestivo.

Más allá del ámbito nutricional, el kéfir está ganando terreno en el mundo de la ciencia por su potencial terapéutico. Investigaciones recientes analizan su papel en la prevención de enfermedades metabólicas y su posible uso como complemento en tratamientos médicos que afectan a la flora intestinal, como los antibióticos.

Además, su impacto positivo en la salud mental ha despertado el interés de la neurociencia, que estudia cómo la conexión intestino-cerebro podría influir en el control del estrés, la ansiedad e incluso en la prevención de trastornos del estado de ánimo.

Temas Relacionados

KéfirYogurProductos lácteosSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Un hombre de 108 años asegura que su longevidad podría ser “un fracaso para el Estado”: “Hace muchos más años que estoy jubilado que los que pasé trabajando”

El centenario no tiene problemas de salud y se ha refugiado durante toda su vida en la música

Un hombre de 108 años

Marta Riumbau confiesa que ha perdido al bebé que esperaba: “Esta madrugada he sufrido un aborto”

La influencer, que tiene una hija de un año, ha confesado en sus redes sociales la mala noticia

Marta Riumbau confiesa que ha

Fallece Juan Manuel Serradilla, el turista español que llevaba dos meses ingresado en la UCI en Vietnam sin poder regresar a España

El docente cordobés, hospitalizado desde septiembre por una grave pancreatitis, no logró superar las complicaciones médicas pese a los esfuerzos de su entorno y la campaña de recaudación para su repatriación

Fallece Juan Manuel Serradilla, el

Radiólogos denuncian la escasez de profesionales intervencionistas en España: “Faltan manos expertas y las que hay están sobrecargadas”

Estos especialistas permiten tratamientos menos invasivos, pero son escasos y carecen de formación reglada en España

Radiólogos denuncian la escasez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una empresa por

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados